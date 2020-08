Corona-News-Ticker Niederbayern: Drei Reiserückkehrer infiziert

07.29 Uhr: Drei Reiserückkehrer in Passau infiziert

Das Gesundheitsamt hat im Landkreis Passau über das Wochenende drei (Samstag: 1, Sonntag: 2) neue Fälle des Coronavirus registriert. In allen Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer. Damit wurden im Landkreis Passau bisher 683 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell führt das Gesundheitsamt für den Landkreis Passau 21 aktive Fälle, 632 der bisher Infizierten gelten als genesen.

Im Stadtgebiet Passau waren am vergangenen Freitag (28.08.) zwei Corona-Neuinfektion zu verzeichnen., so die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt im Stadtgebiet Passau bei 173. Aktuell sind 16 Personen im Stadtgebiet Passau noch nicht genesen. Verstorben sind 21 Personen. Im Klinikum Passau wird aktuell keine Person mit Covid-19 behandelt.