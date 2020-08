Corona-News-Ticker Oberpfalz: 100 Testungen täglich als Ziel

10:00 Uhr: Testzentrum Landkreis Regensburg startet am Dienstag

Am Dienstag, den 01. September, startet das Corona-Testzentrum des Landkreises Regensburg. Eingerichtet wird es als Drive-In-Station auf dem südlichen Besucherparkplatz des Landratsamtes. Das Testzentrum wird in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Regensburg des Bayerischen Roten Kreuzes betrieben und richtet sich in erster Linie an Reiserückkehrer aus Risikogebieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Begonnen wird zunächst mit circa 30 Tests pro Tag. Getestet werden kann nur, wer vorab einen Termin vereinbart hat.

08:30 Uhr: Corona-Teststation in Schwandorf reaktiviert

Jedermann-Tests werden ab heute im Sepp-Simon-Stadion in Schwandorf möglich sein. Das Ziel sei es 100 Testungen pro Tag durchführen zu können, so ein Sprecher des Landratsamtes Schwandorf. Diese werden vom BRK sowie den Johannitern durchgeführt. Die freiwilligen Tests können lediglich mit Voranmeldung ausgeführt werden. Im Vergleich zu benachbarten Städten, gäbe es in Schwandorf lediglich Kleinigkeiten zu optimieren, man müsse nichts Neues aus dem Boden stampfen, sondern nur aufrüsten. Die Corona-Teststation im Sepp-Simon-Stadion in Schwandorf ist bereits seit dem 30. März vorlaufend in Betrieb.