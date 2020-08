Corona-Ticker Oberbayern: Neues Testzentrum im Landkreis Dachau

Montag, 31. August 2020

10.20 Neues Testzentrum in Markt Indersdorf

Auf dem Volksfestplatz in Markt Indersdorf geht heute das Bayerische Testzentrum für den Landkreis Dachau in Betrieb. Reiserückkehrer zum Beisiel können sich dort zu festgelegten Zeiten auch ohne Krankheitszeichen testen lassen.

10.15 Todesfall in Karlsfelder Pflegeheim

Eine Bewohnerin des Karlsfelder Pflegeheims, das zum "lokalen Corona-Hotspot" geworden ist, ist im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben des Landratsamtes Dachau war die Frau 86 Jahre alt. Vier der 13 anderen betroffenen Bewohner einer Station werden im Krankenhaus behandelt. Am Wochenende wurde auch noch ein weiterer Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. Damit gelten jetzt insgesamt sechs Beschäftigte als infiziert. Die Tests der Mitarbeiter aller anderen Stationen haben bisher keine positiven Befunde ergeben, allerdings stehen noch einige Testergebnisse aus. Am Montag wird zudem vorsorglich eine Reihentestung aller Bewohner durchgeführt.

10.00 Uhr: Eissportzentrum und SoccArena in München wieder geöffnet

Rechtzeitig für den Ferienendspurt wird das Olympia-Eissportzentrum heute am Montag wieder geöffnet, sodass man am Sommerende schon mit dem Wintersport anfangen kann. Die SoccArena folgt dann am Samstag. In beiden Freizeiteinrichtungen gelten die üblichen Corona-Verhaltensregeln wie Abstand halten, Mund-Nasen-schutz tragen und Kontakterfassung. Beim Eislaufen und Fußballspielen darf man die Masken aber abnehmen. Die Umkleiden und Duschen stehen nicht zur Verfügung, Zuschauer sind nicht zugelassen, und die Anzahl der Besucher ist im Eissportzentrum auf 200 Personen begrenzt.

7.15 Uhr: Keine größeren Probleme mit Alkoholverbot in München

Das in München seit Freitag geltende nächtliche Alkoholverkaufs- und –konsumverbot auf öffentlichen Flächen hat am Wochenende offenbar zu keinen größeren Problemen geführt. Die Stadt will mit der Regelung eine weitere Zunahme der Corona-Infektionen durch ausufernde Partys verhindern. Aber das Wetter hat zuletzt ohnehin nicht gerade zum Feiern im Freien eingeladen.

Regen und kühle Temperaturen – viele sind da sowieso lieber zuhause geblieben oder haben sich in Lokalen verabredet. Das Alkoholverbot auf öffentlichen Flächen war somit kein großes Thema – auch nicht für die Münchner Polizei. Es habe weder Verstöße noch Anzeigen gegeben, heißt es. Wie es mit dem teilweisen Alkoholverbot weitergeht, hängt freilich nicht nur vom Wetter ab, sondern auch vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Denn am Freitag hatte das Münchner Verwaltungsgericht per Eilbeschluss zumindest das Konsumverbot ab 23 Uhr auf allen öffentlichen Flächen für rechtswidrig und unverhältnismäßig erklärt. Man hätte die Regelung zunächst auf Hotspots wie den Gärtnerplatz oder die Isarauen beschränken können, befanden die Richter, die damit einem privaten Kläger recht gaben. Für alle anderen will die Stadt das Konsumverbot aber weiter vollziehen, und sie setzt dabei auf letztinstanzliche Rückendeckung durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.