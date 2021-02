Corona-Ticker: WHO beklagt langsame Impfkampagnen in Europa

07.19 Uhr: Patientenschützer verlangt stärkeres Vorgehen gegen "Impf-Vordrängler"

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert, das "Vordrängeln" bei Corona-Impfungen zu sanktionieren. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe es versäumt, in seiner Verordnung eine Aussage zu Verstößen zu treffen, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch im Deutschlandfunk. In Sachsen-Anhalt gebe es Menchen in Pflegeheimen, die über 80 seien und noch auf einen Impftermin warteten, so Brysch, während ein Oberbürgermeister schon mal drankomme: "Das muss doch mindestens eine Ordnungswidrigkeit sein."