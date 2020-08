Corona: Die Ereignisse vom 10. August bis 16. August

23.50 Uhr: Brasilien meldet mehr als 22.000 Neuinfektionen

In Brasilien steigt die Zahl der bekannten Infektionen um mehr als 22.000 auf insgesamt 3,057 Millionen. Das Gesundheitsministerium gibt zudem 703 weitere Todesfälle - damit insgesamt 101.752 - bekannt.

20.35 Uhr: Mehr als 48.000 Neuinfektionen in den USA

In den USA sind 48.690 Neuinfektionen registriert worden. Das teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) mit. Damit sind in den USA insgesamt 5,02 Millionen Infektionen nachgewiesen worden. 558 Menschen starben mit Covid-19 - und damit landesweit insgesamt 161.842 Menschen.

19.25 Uhr: 785 Neuinfektionen in Frankreich

In Frankreich ist die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen auf 785 gesunken. Am Freitag waren 2288 Fälle gemeldet worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums befinden sich derzeit 5045 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern - 396 Menschen (Freitag 383) werden intensivmedizinisch versorgt.

19.05 Uhr: Offenbar "Geisterspiele" bis mindestens Ende Oktober

Fans in Fußballstadien - das hat aus Sicht der Gesundheitsminister der Länder derzeit keine Priorität. Darin bestehe Einigkeit, verlautete aus Teilnehmerkreisen nach einer Besprechung der Gesundheitsministerkonferenz. Demnach wurde das Konzept der Deutschen Fußball Liga grundsätzlich als gut angesehen. Aus Sicht der großen Mehrheit der Ressortchefs wäre eine Umsetzung aber aktuell ein falsches Signal. Zuschauer in den Stadien seien zunächst nicht vor dem 31. Oktober wieder vorstellbar.

18.15 Uhr: Berlin erwägt Alkoholverbot in Kneipen und Bars

Berlins Gesundheitssenatorin Kalayci kritisiert den Umgang vieler Wirte und Kneipengäste mit den Corona-Beschränkungen. Hygieneregeln würden oft gebrochen, so die SPD-Politikerin. Deshalb müsse über ein Alkoholverbot nachgedacht werden.

17.42 Uhr: Gesundheitsminister gegen Fan-Rückkehr in Stadien

Eine mögliche Rückkehr von Fans in die Stadien der Fußball-Bundesliga hat aus Sicht der Gesundheitsminister von Bund und Ländern derzeit keine Priorität. "Tausende Zuschauer in den Stadien - das passt nicht zum aktuellen Infektionsgeschehen", erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei Twitter nach Beratungen mit den Länder-Gesundheitsministern. Jetzt heiße es, keine vermeidbaren Risiken einzugehen: "Wir spüren, dass wir wachsam bleiben müssen. In der jetzigen Situation wären Zuschauer auf den Rängen das falsche Signal." Das Konzept der Deutschen Fußball Liga sei in der Theorie gut. Entscheidend sei in der Pandemie aber die Praxis im Alltag.

Aus Teilnehmerkreisen der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) verlautete, dass die große Mehrheit der Ressortchefs das DFL-Konzept zwar für gut halte, eine Umsetzung aber aktuell ebenfalls als ein falsches Signal bewerte. Zuschauer in den Stadien seien nicht vor dem 31. Oktober vorstellbar.

17.27 Uhr: Griechenland verschärft Corona-Beschränkungen wieder

Die griechische Regierung hat nach gestiegenen Corona-Infektionszahlen umfangreiche Einschränkungen für zahlreiche Urlaubsregionen und Städte angeordnet. Nachdem am Vortag mehr als 200 nachgewiesene Corona-Fälle gemeldet wurden, müssen alle Tavernen, Bars und Discos in zahlreichen Regionen des Landes, darunter auf Kreta, Santorin, Mykonos und anderen bekannten Urlaubsregionen um 00.00 Uhr schließen. Diese Maßnahme gilt vorerst bis 23. August, teilte eine Regierungssprecherin in Athen mit.

Zudem müssen alle über die Landesgrenzen einreisende Personen ab 17. August einen negativen Coronatest vorlegen, egal aus welchem Land sie stammen. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein.

Griechenland weist gemessen an seiner Bevölkerungszahl eine geringe Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus auf. In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Infizierten jedoch schlagartig angestiegen.

17.04 Uhr: Bayerischer Polizist nach Rede auf Corona-Kundgebung versetzt

In Bayern ist ein Polizeibeamter nach einer Rede auf einer Corona-Demonstration intern versetzt worden. Der Mann hatte am Samstag in Augsburg beim sogenannten "Fest für Freiheit und Frieden" seine Kollegen dazu aufgerufen, sich dem Protest gegen den Umgang von Politik und Medien mit der Corona-Krise anzuschließen. Die Einwendung gegen eine amtliche Weisung sei kein Beamtenrecht, sondern eine Beamtenpflicht.

Nach BR-Informationen war der Beamte Dienstgruppenleiter bei einer Polizeiinspektion. Die Polizei habe Videoaufnahmen der Proteste gesichtet und prüfe, ob ein dienstrechtliches Fehlverhalten vorliege. Der Beamte werde ab sofort nicht mehr als Führungskraft oder im Dienst mit Bürgerkontakt eingesetzt. Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung sei wichtig, es gebe allerdings beamtenrechtliche Grenzen.

16.51 Uhr: Corona-Schulden sind laut Wissenschaftlichem Dienst verfassungsgemäß

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hält die enorme Neuverschuldung zur Finanzierung des Corona-Konjunkturpakets für verfassungsgemäß. In einem entsprechenden Gutachten auf Antrag der AfD heißt es, der im Juli verabschiedete Nachtragshaushalt mit einem Volumen von 61,8 Milliarden Euro sei zwar unter strengen Maßstäben "verfassungsrechtlich problematisch", doch angesichts der "immensen Unsicherheiten" durch die Corona-Krise dennoch mit dem Grundgesetz vereinbar, die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise seien "geeignet und damit erforderlich".

Die vom Bundestag beschlossenen Rekordschulden sind für Maßnahmen gedacht, die den Konsum und die Konjunktur nach dem Corona-Lockdown wieder ankurbeln sollen. AfD und FDP hatten den Nachtragshaushalt schon vor Wochen als unnötig und damit verfassungswidrig bezeichnet. Ähnlich äußerte sich der Bundesrechnungshof. Die AfD sieht durch das Gutachten ihre Bedenken bestätigt und droht nun mit einem Gang vor das Bundesverfassungsgericht. "Wir prüfen kurzfristig die Aussichten einer Organ- und Normenkontrollklage", sagte der Justiziar der AfD-Fraktion, Stephan Brandner.

16.30 Uhr: Corona-Krise reißt Hotelriesen Marriott in die Verlustzone

Der US-Hotelriese Marriott ist wegen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Die Erlöse der weltweit größten Hotelkette sanken um 72 Prozent auf 1,46 Milliarden US-Dollar (1,24 Mrd Euro), unterm Strich stand ein Verlust von 234 Millionen Dollar, wie der Konzern in Bethesda im US-Bundesstaat Maryland mitteilte. Im Vorjahresquartal hatte Marriott noch einen Gewinn in ähnlicher Höhe verbuchen können. Trotz des dramatischen Einbruchs blieb Konzernchef Arne Sorenson zuversichtlich: "Während unser Geschäft weiterhin deutlich durch Covid-19 belastet wird, sehen wir dauerhafte Zeichen einer sich erholenden Nachfrage."

16.11 Uhr: Israelischer Juwelier fertigt millionenschwere Corona-Maske

Ein Juwelier in Israel arbeitet nach eigenen Angaben an einem ganz besonderen Accessoire. Der Schmuckdesigner fertigt für einen chinesischen Geschäftsmann aus Shanghai eine Maske im Wert von 1,5 Millionen Dollar - den Angaben zufolge die teuerste Maske weltweit. Sie solle aus 18-Karat-Gold bestehen und mit rund 3.600 Diamanten besetzt sein, hieß es. Für die Arbeit an der Maske seien 25 Juweliere und Diamantensetzer eingeplant. "Der Kunde hatte drei Wünsche: Es sollte die teuerste Maske der Welt sein, bis zum 31. Dezember fertig sein und der Norm entsprechen", sagte eine Mitarbeiterin. In der Maske solle ein auswechselbarer Filter des Typs N99 für Schutz vor dem Coronavirus sorgen.

15.30 Uhr: Infektionsherd in Franziskanerkloster von Assisi

Im Mutterkloster des Franziskanerordens in Assisi hat sich ein Corona-Infektionsherd gebildet. Acht Novizen und zehn Mönche seien positiv auf das Virus getestet worden, teilte der Sprecher des Klosters, Enzo Fortunato, mit. Der Zustand der Infizierten sei gut, sie befänden sich in Isolation. Die übrigen Mönche betreuen weiterhin Pilger und Touristen, die die Franziskuskirchen im Geburtsort des Ordensgründers unter Beachtung der gegebenen Vorsichtsmaßregeln besuchen. Die Kirchen in der Geburtstadt des Ordensgründers Franz von Assisi in Umbrien werden jährlich von mehr als einer Million Menschen besucht.

15.24 Uhr: WHO warnt vor neuem Erstarken des Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganistion WHO warnt vor einer massiven Rückkehr des Coronavirus. Je weniger Eindämmungsmaßnahmen es gebe, desto eher könne das Virus zurückkommen, mahnte der WHO-Experte Michael Ryan. Sars-CoV-2 habe eindeutig gezeigt: Wenn man den Druck nehme, komme es zurück, so Ryan. Daher empfehle seine Organisation auch Ländern, wo das Virus unter Kontrolle scheine, trotzdem die Eindämmungsmaßnahmen aufrecht zu erhalten. Konkret nannte er Europa als Beispiel.

Sars-CoV-2 habe nicht das bei vielen anderen Atemwegsviren typische Muster einer saisonalen Stärkung oder Abschwächung gezeigt, sagte Ryan. Während sich Grippe-Erreger überwiegend im Winter ausbreiteten, habe sich die Coronavirus-Pandemie jetzt im Sommer beschleunigt.

15.12 Uhr: 17 Migranten auf Lesbos positiv getestet

Siebzehn Migranten, die in den vergangenen Tagen aus der Türkei zu der griechischen Insel Lesbos übersetzten, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte ein Sprecher des griechischen Corona-Krisenstabes mit. Die infizierten Menschen leben demnach aber nicht in dem überfüllten Lager von Moria auf Lesbos. Sie müssen in den nächsten 14 Tagen in einer Isolierstation im kleineren Lager von Kara Tepe in Quarantäne bleiben. Im und um das Lager von Moria wird scharf kontrolliert. Die griechischen Behörden haben bereits Isolierstationen aufgebaut, falls das Coronavirus auch in Moria ausbrechen sollte.

15.07 Uhr: Kinder sollen laut Giffey auch mit Schnupfennase in die Kita

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat zu Beginn des neuen Kita-Jahres klare Vorgaben für Eltern und Betreuungseinrichtungen im Umgang mit der Corona-Pandemie angemahnt. So sollten zwar keine fiebernden Kinder in die Kindertagesstätte geschickt werden, sagte sie in Berlin. Doch dürfe "nicht jede Schnupfennase" automatisch dazu führen, dass ein Kind zu Hause bleiben müsse: "Wir raten, dass alles getan wird, um eine komplette Schließung zu vermeiden."

Die Ministerin gab fünf Empfehlungen für den Kita-Regelbetrieb: So seien Belüftung sowie regelmäßiges Händewaschen zentral und der Kreis der Personen, die die Einrichtung betreten, müsse begrenzt sein. Um Infektionen rasch zu erkennen, müssten sich alle Erzieherinnen und Erzieher auch ohne Symptome kostenlos und zeitnah testen lassen können. Ein Wechsel von Fachkräften und Räumen sowie Kontakte zwischen Kindergruppen sollten reduziert werden.

14.50 Uhr: In Bayern bisher 51.882 Menschen infiziert

In Bayern haben sich seit Beginn der Pandemie 51.882 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 49 Fälle mehr als am Samstag, teilt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit. Von der Gesamtzahl der Fälle gelten 47.900 als genesen. Seit dem Wochenende ist die Zahl der Todesfälle um einen auf 2.625 gestiegen.

Die meisten Infizierten werden nach wie vor in Oberbayern mit 23.385 gezählt, die wenigsten in Unterfranken (3.760). Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner erreicht Niederbayern mit 12,60 den höchsten Wert. Anhand dieser Zahl werden die neuen Infektions-Fälle registriert, die innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner aufgetreten sind. Als kritisch gilt ein Wert ab 35.

14.43 Uhr: Ministerpräsidenten uneins über Fan-Rückkehr in Stadien

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich im Gegensatz zu Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) für eine baldige Fan-Rückkehr in die Stadien ausgesprochen und hinter das Zuschauerkonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) gestellt. "Ich bin der Meinung, man muss ihnen jetzt die Chance geben, diese Sache zu erproben", sagte Kretschmer im ARD-Mittagsmagazin. Es sei wichtig, nun auch an diesem Punkt einen Schritt nach vorn zu gehen. Von Massentests vor dem Stadion-Besuch hält Kretschmer nichts. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte zum Thema Fans in den Stadien von einer "verheerenden Signalwirkung für die Gesellschaft" gesprochen. Die Rückkehr der Zuschauer sollte "vielleicht im Verlauf der Saison" in Betracht gezogen werden.

Die Gesundheitsminister der Länder beraten am Nachmittag darüber, ob und wann Zuschauer wieder in die Fußballstadien zurückkehren dürfen.

14.34 Uhr: Flanieren nur mit Maske - neue Regeln in Paris

Im Kampf gegen das Coronavirus gilt nun auch in Paris eine Maskenpflicht an zahlreichen öffentlichen Orten im Freien. Seit heute ist das Tragen der Corona-Schutzmaske dort für alle Menschen, die älter als elf Jahre sind, verpflichtend. Die neue Regelung gilt etwa an den Ufern der Seine, am Ufer des Kanals Saint-Martin, auf einigen belebten Einkaufsstraßen, auf Märkten oder rund um die Basilika Sacré-Coeur. Auf der Webseite der Stadt können sich Reisende informieren. Wer sich nicht an die Regel hält, muss 135 Euro Strafe zahlen.

Die Zahl der Neuinfektion steige in Paris seit Mitte Juli wieder an, hieß es weiter. Die Quote positiver Tests liegt der Stadt zufolge im Großraum Paris bei 2,4 Prozent, der nationale Durchschnitt bei 1,6 Prozent. Die französische Hauptstadt folgt mit der Maskenpflicht im Freien zahlreichen anderen Städten wie etwa Lille oder Marseille.

14.12 Uhr: Söder: SPD belastet mit Kandidaten-Kür Kampf gegen Corona

CSU-Chef Markus Söder hat der SPD vorgeworfen, durch die frühe Benennung ihres Kanzlerkandidaten die Corona-Krisenpolitik der Koalition schwer zu belasten. Dass die SPD jetzt schon den Wahlkampf beginne, sei "verheerend für die weitere Zusammenarbeit zum Thema Coronabekämpfung", sagte Söder in München: "Kein Mensch in Deutschland hat Verständnis dafür, dass wir jetzt über Wahlkampf reden."

Die Ausrufung von Olaf Scholz zum SPD-Kanzlerkandidaten führe dazu, "dass wir jetzt bei jeder Entscheidung im Bundeskabinett Sorge haben, dass das allein unter Wahlkampfgesichtspunkten steht", kritisierte Söder. "Ich hätte vorgeschlagen, wir fangen sehr spät an mit Wahlkampf im nächsten Jahr."

13.49 Uhr: Zahl der Covid-19-Fälle erreicht 20 Millionen

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle wird nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in dieser Woche die Marke von 20 Millionen übersteigen. Die Zahl der gestorbenen Infizierten werde zugleich 750.000 erreichen, erklärte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf.

Die Corona-Pandemie habe der Welt und den Menschen viel Schmerz und Leid gebracht, sagte Tedros. Der Äthiopier betonte jedoch, dass es Hoffnung im Kampf gegen die Pandemie gebe. Neuseeland habe seit 100 Tagen keine Übertragung des Erregers mehr gemeldet. Tedros nannte auch Deutschland als Beispiel für ein Land, das Covid-19 eingedämmt habe.

Der WHO-Chef forderte alle Menschen auf, durch einfache Verhaltensweisen wie regelmäßiges Händewaschen zum Kampf gegen die Pandemie beizutragen. Zugleich beklagte er fehlende finanzielle Mittel im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Es gebe eine große Lücke zwischen den Geldern, die benötigt und den Geldern, die weltweit bereitgestellt würden.

13.41 Uhr: Bundesregierung ruft zu weiterer Vorsicht auf

Die Bundesregierung hat angesichts zuletzt wieder gestiegener Corona-Infektionszahlen zu weiterer Vorsicht aufgerufen. Es bleibe zentral, dass alle weiterhin die relativ einfachen und bisher besten Instrumente gegen die Pandemie nutzten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit Blick auf Abstand, Hygiene und Mund-Nasen-Bedeckungen: "Jeder einzelne von uns trägt Verantwortung für sich selbst und für seine Mitmenschen." Es gelte, wachsam zu bleiben, um Erreichtes nicht aufs Spiel zu setzen.

Mit Blick auf den schrittweise wieder startenden Schulbetrieb sprach Seibert von einer "anspruchsvollen Aufgabe", Bildung mit Gesundheitsschutz zu verbinden. Dies sei in jedem Bundesland umzusetzen. Der Regierungssprecher äußerte sich zurückhaltend zum Begriff einer "zweiten Welle" - diese könnten Virologen feststellen und nicht Politiker.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 436 neue Corona-Infektionen gemeldet. Ende vergangener Woche hatten die Zahlen erstmals seit Anfang Mai wieder über der Schwelle von 1.000 Fällen gelegen.

13.31 Uhr: In Hamburg kein Rechtsanspruch auf Maskenpflicht im Unterricht

Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hamburg gibt es zum Schutz vor einer Corona-Infektion an Schulen keinen Anspruch auf Anordnung einer Maskenpflicht im Unterricht. Die Richter lehnten einen Eilantrag ab, wonach an Schulen während des Unterrichts das Tragen einer Maske für Schüler und Lehrer verpflichtend sein sollte. Nach Überzeugung des Verwaltungsgerichts kann eine Verletzung der Schutzpflicht des Staates nur festgestellt werden, wenn Schutzvorkehrungen überhaupt nicht getroffen wurden oder völlig unzulänglich sind. Der Antragsteller habe aber nicht glaubhaft machen können, warum neben all den anderen bereits ergriffenen Schutzmaßnahmen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht unerlässlich sein soll.

13.26 Uhr: Rostocker Schüler positiv auf Corona getestet - auch Hort betroffen

Nach den positiven Coronavirus-Tests bei vier schulpflichtigen Kindern einer Rostocker Familie ist die Quarantäne auf den Hort einer Grundschule ausgeweitet worden. Nach der Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt waren zwei Schüler der 7. und 9. Klasse an der Borwin-Schule positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden, nachdem erste Tests bei der Einreise offenbar nur negative Ergebnisse geliefert hatten. Daraufhin wurden insgesamt 67 Mitschüler und Lehrer bereits am Sonntag in Quarantäne geschickt.

Eines der beiden jüngeren Kinder sei noch gar nicht in der Schule gewesen, sagte ein Stadtsprecher. Das zweite sei am Freitag nur bei einem Sportfest gewesen, dann allerdings noch in den Hort der Grundschule gegangen. Deshalb sei die Quarantäne auf vier weitere Hortschüler und eine Erzieherin ausgeweitet worden.

13.09 Uhr: Corona verschlechtert Zahlungsmoral von Unternehmen

Der Konjunktureinbruch durch die Corona-Krise hat nach einer Studie der Wirtschaftsauskunftei Creditreform das Zahlungsverhalten von Unternehmen verschlechtert. Die durchschnittliche Verzugsdauer bei offenen Rechnungen sei im ersten Halbjahr auf 10,82 Tage gestiegen, berichtete Creditreform nach Auswertung von 3,5 Millionen Rechnungsbelegen. Dies sei der höchste Wert seit Beginn der Erhebung 2015. Gleichzeitig stieg die Höhe der verspätet bezahlten Rechnungen im gewerblichen Bereich deutlich an. Mit 2.188 Euro lag der Durchschnittsbetrag gut 5 Prozent über dem Vorjahresniveau und rund 23 Prozent höher als 2016.

Ein Anstieg der Zahlungsverzögerungen bedeute für die betroffenen Vorlieferanten und Kreditgeber höhere Ausfallrisiken, warnte Creditreform: "Damit droht eine Kettenreaktion insbesondere in stark verflochtenen Wirtschaftsbereichen bis hin zu vermehrten Insolvenzanmeldungen."

12.56 Uhr: Bund stellt eine Milliarde für Corona-Schutz in Kitas bereit

Der Bund stellt den Ländern eine Milliarde Euro zusätzlich für Hygienemaßnahmen gegen das Coronavirus in Kindertagesstätten bereit. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) stellte zu Beginn des Kita-Jahres ein Investitionsprogramm und andere Maßnahmen vor, mit denen die Einrichtungen besser gegen die Pandemie geschützt werden sollen. Mit dem Geld könnten zum Beispiel mobile Desinfektionsspender angeschafft oder Waschbecken installiert werden. Giffey sagte, Ziel müsse sein, erneute flächendeckende Schließungen von Kitas und Kindertagespflege zu verhindern.

Der Ministerin zufolge wird ein Corona-Kita-Rat einberufen, dem Repräsentanten von Bund, Ländern, Kommunen, Gewerkschaften und Trägern der Einrichtungen angehören sowie die Bundeselternvertretung. Eine Corona-Kita-Studie startet darüber hinaus am Dienstag, um Erkenntnisse über Kinderbetreuung unter Pandemiebedingungen und die Rolle von Kitas im Infektionsgeschehen zu erlangen. In Deutschland gibt es rund 56.700 Kindertagesstätten, in denen 3,7 Millionen Kinder betreut werden.

12.38 Uhr: Bayern plant flächendeckend Testzentren

In ganz Bayern soll es in Kürze flächendeckend Corona-Testzentren geben. In jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt sollen solche Zentren eingerichtet werden, also rund 100 an der Zahl. Das hat das Kabinett in einer Videokonferenz beschlossen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte in Nürnberg, die Menschen sollten sich schnell und unbürokratisch testen lassen können. Reiserückkehrer sollten sich künftig zweimal testen lassen: Einmal an der Grenze beziehungsweise am Flughafen, und ein zweites Mal fünf bis sechs Tage später.

Erst kurz vor dem Ende der Sommerferien will die Staatsregierung über eine mögliche Maskenpflicht im Schulunterricht entscheiden. Als Termin nannte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Kabinettssitzung am 1. September. Dann wolle er unter anderem mit Lehrervertretern sprechen. Wichtig seien die ersten zwei Wochen als Startphase mit klaren Regeln. Jede Schule müsse wissen, wie bei einem Infektionsfall zu handeln sei.Söder warnte zugleich vor einem wachsenden Infektionsrisiko durch das Coronavirus. "Corona wird jeden Tag gefährlicher", sagte Bayerns Ministerpräsident. Corona sei in ganz Europa auf dem Vormarsch. Zugleich nähmen Leichtsinn und Unvernunft zu. Daher müssten die Menschen zu der Vorsicht zurückkehren, die in den vergangenen Wochen ein guter Schutz gewesen sei.

12.28 Uhr: "America First" - dann wollen die USA Corona-Impfstoff teilen

Die USA wollen einen möglichen US-Corona-Impfstoff mit dem Rest der Welt teilen - allerdings erst, wenn sie selbst damit ausreichend versorgt sind. "Unsere erste Priorität ist natürlich die Entwicklung und Produktion einer ausreichenden Menge von sicheren und wirksamen durch die FDA zugelassenen Impfstoffen und Medikamenten zum Einsatz in den Vereinigten Staaten", sagte US-Gesundheitsminister Alex Azar während eines Besuchs in Taiwan. Sobald der Bedarf der USA gedeckt sei, gehe er davon aus, dass diese Produkte der Weltgemeinschaft zu einer fairen und angemessenen Verteilung zur Verfügung stehen.

US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche von der Möglichkeit gesprochen, dass es einen Impfstoff noch vor der US-Wahl am 3. November geben könnte. Experten des Präsidialamts zeigen sich weniger optimistisch: US-Seuchenexperte Anthony Fauci sagte zuletzt, eine Zulassung könnte Ende des Jahres vorliegen und im Frühjahr dann Millionen Impfeinheiten.

12.12 Uhr: Laut Gericht kein Mindestabstand in Berliner Schulen nötig

In den am Montag wiedereröffneten Schulen Berlins muss trotz der Corona-Pandemie kein Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten werden. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren entschieden.

In Berlin und Brandenburg hatte heute nach den Sommerferien die Schule wieder begonnen. Zwei Berliner Schülerinnen und ihre Eltern hatten den sonst geltenden Mindestabstand von anderthalb Metern eingefordert. Das Verwaltungsgericht folgte dem nicht. Es begründete dies damit, dass der Unterricht effektiv nur als Präsenzunterricht erfolgen könne. Dieser könne nur in voller Klassenstärke gewährleistet werden, wobei der Mindestabstand nicht mehr möglich sei.

11.45 Uhr: Schulstart - Corona-Stichprobe bei Tausenden Kindern in Brandenburg

Mit dem Beginn des Regelbetriebs an den Brandenburger Schulen hat die Brandenburger Landesregierung Corona-Tests für Kita- und Schulkinder gestartet. Bis Ende August sollen in einer Stichprobe ein Prozent der Kinder und Jugendlichen des Bundeslandes auf das Coronavirus getestet werden, wie das Gesundheits- und das Bildungsministerium mitteilten. Die freiwilligen Tests betreffen rund 2.900 Schüler und 1.100 Kita-Kinder aus 72 Schulen und zwölf Kitas. Die Ergebnisse sollen bei der Anordnung von Corona-Maßnahmen berücksichtigt werden. Ähnliche Testreihen gibt es auch in anderen Bundesländern. Sie sollen klären helfen, mit welchen Ansteckungsrisiken die Öffnung von Kitas und Schulen verbunden ist.

11.25 Uhr: Deutlich mehr Corona-Krankschreibungen bei unter 40-Jährigen

Die Zahl der Corona-Krankschreibungen ist laut der Krankenkasse Barmer bei den unter 40-Jährigen deutlich gestiegen. Innerhalb von vier Wochen bis zum 18. Juli stieg die Zahl bei den Barmer-Versicherten um 31 Prozent von 744 auf 978 an, wie die Krankenkasse heute mitteilte. Dagegen seien die Fallzahlen bei den über 40-Jährigen nahezu konstant geblieben. Die Krankschreibungen bei der älteren Gruppe seien im selben Zeitraum vom 21. Juni bis zum 18. Juli um ein Prozent von 1.942 auf 1.964 angestiegen, teilte die Barmer weiter mit. Die Corona-Pandemie sei "keineswegs ausgestanden", warnte Barmer-Vorstandschef Christoph Straub. "Ganz im Gegenteil, die Gefahr einer zweiten Welle baut sich offensichtlich immer mehr auf."

09.39 Uhr: Giffey will kostenlose Corona-Tests für Erzieher ermöglichen

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich für kostenlose Corona-Tests in Kitas ausgesprochen. Erzieher sollten sich jederzeit auch ohne Symptome testen lassen können, sagte Giffey im ZDF-Morgenmagazin. Im neuen Kita-Jahr mit dem vorgesehenen 100-prozentigen Regelbetrieb gehe es darum, alle Maßnahmen zu ergreifen, um einem Infektionsgeschehen entgegenzusteuern. Ein zweiter Lockdown mit Schließungen von Einrichtungen sei dabei nur das allerletzte Mittel.

09.09 Uhr: Aiwanger - Bars und Clubs sollen mit Speiseangebot wieder öffnen

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will den 5.000 Bars, Clubs, Discotheken und Kneipen in Bayern in der Corona-Krise eine Perspektive geben. Das Partyvolk weiche zunehmend in den öffentlichen Raum aus, Konflikte mit Anwohnern seien die Folge. "Wir müssen deshalb eine Abgrenzung finden, um eine Öffnung zu ermöglichen: Natürlich wird kein Disco- und Party-Betrieb möglich sein, aber es gibt Grenzbereiche, wo sich die eine oder andere Bar gut aufstellen kann, indem sie Speisen anbietet", sagte Aiwanger dem "Münchner Merkur". Salzstangen und Erdnüsse als Speisen zu deklarieren, reiche eher nicht aus. Die Untergrenze zog Aiwanger bei Wurstsemmeln und Baguettes.

Aiwanger befürchtet vor allem in der bevorstehenden kälteren Jahreszeit einen Rückzug der Partyleute in private Räumlichkeiten. Dort könne der Staat Infektionsschutz nicht mehr durchsetzen.

09.01 Uhr: Lehrerpräsident - Maskenpflicht auch im Klassenzimmer unabdingbar

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hält eine Maskenpflicht in Klassenzimmern für unabdingbar. "Wer vollen Unterrichtsbetrieb will, kommt an der Maskenpflicht nicht vorbei", sagte Meidinger der "Passauer Neuen Presse". Weder Lehrer noch Schüler seien Fans der Maskenpflicht. "Aber das ist wohl das Opfer, das wir zumindest vorübergehend bringen müssen, um eine zweite Infektionswelle zu verhindern", betonte Meidinger. Er bezeichnete es als "aberwitzig", dass in Supermärkten, Zügen, Bussen, Gaststätten und bei Veranstaltungen Masken und Abstandsregelungen vorgeschrieben seien und an Schulen auf beides verzichtet werde.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat die Maskenpflicht für ältere Kinder in den Klassenzimmern seines Bundeslandes verteidigt. "Überall da, wo der Abstand nicht einhaltbar ist, müssen wir jetzt gerade am Anfang vorsichtig sein", sagte der CDU-Politiker im ZDF-"Morgenmagazin". Mit der Maskenpflicht, die an weiterführenden und berufsbildenden Schulen Nordrhein-Westfalens ab dem Schulstart am Mittwoch sogar im Unterricht gilt, ist NRW einen bundesweiten Sonderweg gegangen. Die Infektionszahlen seien besonders in städtischen Räumen sehr hoch, argumentierte der Ministerpräsident. Die Verpflichtung gilt bis Ende August.

Das bayerische Kabinett diskutiert heute über eine mögliche Maskenpflicht auch in bayerischen Klassenzimmern.

08.39 Uhr: Weniger Gästeübernachtungen - Inlandstourismus weiter im Minus

Die Geschäfte von Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben in Deutschland laufen nach den Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen nur zögerlich an. Die Zahl der Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Ferienunterkünften und auf Campingplätzen lag im Juni bei 29,5 Millionen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das war ein Rückgang von 41,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Mai hatte es aufgrund zeitweiliger Schließungen ein Minus von 74,9 Prozent gegeben.

Bei den Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland gab es im Juni ein Minus von 79,0 Prozent auf 1,7 Millionen. Besser sah es bei Reisenden aus dem Inland aus. Mit 27,8 Millionen Übernachtungen lagen die Zahlen um 34,4 Prozent niedriger als im Juni 2019.

Im ersten Halbjahr 2020 verbuchten die Beherbergungsbetriebe insgesamt einen Rückgang um 47,1 Prozent auf 117,5 Millionen Übernachtungen. Die Zahlen beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten.

07.04 Uhr: Wirtschaft rechnet mit Einschränkung des öffentlichen Lebens für weitere 8,5 Monate

Die deutsche Wirtschaft rechnet laut einer Umfrage wegen des Virus mit einer Einschränkung des öffentlichen Lebens für weitere 8,5 Monate. Die Dienstleister erwarten 8,9 Monate, der Handel 8,6, der Bau 8,2 und die Industrie 7,8 Monate, teilen die ifo-Wirtschaftsforscher unter Berufung auf eine Sonderfrage mit. Firmen der Freizeitbranche befürchten Einschränkungen von 13,0 Monaten. Künstlerische Tätigkeiten und die Gastronomie erwarten 11,0 Monate.

05.02 Uhr: RKI meldet 436 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 436 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 216.327 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Montagmorgen im Internet meldete. Seit dem Vortag wurde ein neuer Todesfall gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben nun bei 9.197. Bis Sonntagmorgen hatten 197.400 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Die Zahl der Neuinfektionen liegt damit nur halb so hoch wie die Werte in der vergangenen Woche. Die am Montag bekannt gegebenen Zahlen der Neuinfektionen sind aber meist vergleichsweise niedrig, weil am Sonntag nicht alle Gesundheitsämter ihre Werte übermitteln.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 9.8., 0.00 Uhr, in Deutschland bei 1,17 (Vortag: 1,32). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert mit Datenstand 9.8., 0.00 Uhr, bei 1,17 (Vortag: 1,23). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

04.00 Uhr: Weitere elf Millionen für Corona-Detektive

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stellt laut "Augsburger Allgemeinen" mehr Geld für die Nachverfolgung von Infektionsketten bereit. Gesundheitsämter sollten für sechs weitere Monate Hilfe von sogenannten Containment-Scouts bekommen. Das Robert-Koch-Institut erhalte dafür 10,7 Millionen Euro für Personal- und Sachkosten. Damit könnten die Gesundheitsämter bis ins nächste Jahr hinein bei der Nachverfolgung von Kontakten zu Corona-Infizierten unterstützt werden.

02.25 Uhr: Nur 49 Neuinfektionen in China

In China wurden am Sonntag 49 neue Corona-Fälle gezählt. Damit gibt es insgesamt 84.668 bekannte Fälle. Weitere Todesfälle gibt es nicht.

02.15 Uhr: Mexiko meldet knapp 4.400 Neuinfektionen

Mexiko meldet 4376 Neuinfektionen. 292 weitere Personen sind laut Gesundheitsministerium in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Damit sind mittlerweile 480.278 Fälle bekannt. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 52.298.

00.26 Uhr: Innenstaatssekretär für Anzeigepflicht vor Reisen in Corona-Risikogebiet

Innenstaatssekretär Günter Krings hat die Einführung einer Anzeigepflicht vor geplanten Reisen in Corona-Risikogebiete vorgeschlagen. "Bei Reisen in Risikogebiete sollten wir darüber nachdenken, ob wir eine vorherige Anzeigepflicht einführen", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". "Wer in ein Risikogebiet reisen will, sollte das vorher dem Gesundheitsamt melden, damit es hinterher leichter überprüfen kann, ob der verpflichtende Corona-Test bei der Einreise gemacht und gegebenenfalls die Quarantäne eingehalten wurde." Für Heimkehrer aus Risikogebieten gibt es derzeit zwei Möglichkeiten: Entweder sie lassen sich noch im Urlaubsland höchstens 48 Stunden vor der Abreise testen und legen einen Negativ-Nachweis in deutscher oder englischer Sprache vor. Tests im Ausland sind aber selbst zu zahlen. Oder sie lassen sich nach der Rückkehr in Deutschland testen, was bis zu drei Tage kostenlos möglich ist, etwa auch beim Hausarzt.

Mehr zu "Welche Länder Corona-Risikogebiete sind - und wer das festlegt" finden Sie hier.

00.01 Uhr: Deutschland lässt Partner ohne Trauschein wieder einreisen

Deutschland lässt von heute an auch unverheiratete Partner aus Staaten außerhalb der Europäischen Union wieder einreisen. Die Reisebeschränkungen für Paare ohne Trauschein infolge der Corona-Pandemie werden aufgehoben. Betroffene Paare hatten bereits seit Wochen eine Aufhebung gefordert. Viele konnten sich aufgrund der Corona-Maßnahmen seit Monaten nicht mehr persönlich treffen.

Voraussetzung ist nach Angaben des Bundesinnenministeriums eine auf Dauer angelegte Partnerschaft. Dies kann nachgewiesen werden etwa durch einen vorherigen gemeinsamen Wohnsitz im Ausland oder durch ein vorheriges persönliches Treffen in Deutschland. Außerdem müssen eine Einladung des in Deutschland lebenden Partners sowie eine gemeinsam unterschriebene Erklärung vorgelegt werden.

00.00 Uhr: Studie - Für viele Firmen ist Staatshilfe überlebenswichtig

Viele Firmen verdanken ihr Überleben in der Krise der staatlichen Corona-Hilfe. Der Anteil der Betriebe, der eine derartige Maßnahme beantragt habe, liege bei 44 Prozent, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" (Montagausgabe) vorab unter Berufung auf eine Umfrage der Universität Mannheim und des ZEW-Instituts. Insgesamt hätten sogar zwei Drittel der 8.500 teilnehmenden Firmen in irgendeiner Form staatliche Hilfe beansprucht. 40 Prozent der Betriebe gaben demnach an, durch die Pandemie mindestens 30 Prozent ihres Umsatzes verloren zu haben.