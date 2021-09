Wahl-Ticker Oberpfalz: Handwerk will rasche Koalitionsbildung

10.45 Uhr: Handwerk hofft auf rasche Koalitionsbildung

Die Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz warnt vor langwierigen Koalitionsverhandlungen. Eine Hängepartie in diesen ungewissen Zeiten sei das Letzte, was Betriebe und Unternehmen gebrauchen können, heißt es in einer Mitteilung von heute. Die Parteien, die für ein regierendes Bündnis in Frage kommen, sollten kompromissbereit sein, gleichzeitig aber ihre eigenen Überzeugungen nicht vorschnell über Bord werfen, so die Handwerkskammer weiter.

Georg Haber, der Präsident der Handwerkskammer, mahnt an, kleine und mittlere Betriebe des Handwerks wieder verstärkt im Fokus zu haben. "Es braucht jetzt eine Politik, die unsere Betriebe, Beschäftigten und Auszubildenden in dieser schwierigen Phase unterstützt. Es braucht einen positiven Entwurf für die Zukunft. Einen Gestaltungsplan für unser Land, mit dem Ziel, Wohlstand und Beschäftigung langfristig zu sichern. Natürlich auf der Grundlage unserer Sozialen Markwirtschaft", so Haber. Das Handwerk werde seinen Teil dazu beitragen.