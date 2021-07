ARD-DeutschlandTrend: Union weiter deutlich vor den Grünen

Die niedrigen Inzidenzzahlen und die höheren Temperaturen sorgen für Erleichterung bei uns: Aktuell hat nur rund ein Viertel (27 Prozent) der Bürger Sorge, sich selbst oder Mitglieder ihrer Familie mit Corona anzustecken. Das entspricht ungefähr dem Wert vom vergangenen Sommer: Im vergangenen August waren es 28 Prozent. Weit mehr Sorgen machen sich die Deutschen vor einer neuen Infektionswelle: 62 Prozent gaben in dieser Woche an, sehr große oder große Sorgen zu haben, dass die Infektionen in den kommenden Wochen wieder steigen könnten. Das sind 12 Punkte mehr im Vergleich zu Juli 2020. Knapp zwei Drittel (64 Prozent) zeigen sich hinsichtlich neuer Varianten des Corona-Virus, wie der sogenannten Delta-Mutation besorgt.

Große Sorge um Entwicklung der Kinder

Mit Abstand am meisten Sorgen ruft zurzeit jedoch die Situation von Kindern hervor: 79 Prozent der Befragten befürchten, dass Kinder wegen eingeschränkter Betreuungs- und Schulangebote in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden. Von den Eltern mit schulpflichtigen Kindern im Haushalt sind es sogar 89 Prozent. Deshalb befürworten auch acht von zehn Deutschen, dass in den Unterrichtsräumen für die Zeit nach den Sommerferien Luftfilteranlagen installiert werden. 71 Prozent der Eltern sprechen sich dafür aus, dass regelmäßige Corona-Tests in den Schulen beibehalten werden. Und 56 Prozent der Eltern befürworten, dass bei hohen Infektionszahlen wieder Wechselunterricht angeboten wird. Die einzige Maßnahme, die nur wenig Unterstützung erfährt: die Maskenpflicht im Unterricht. Nur 27 Prozent der Eltern bzw. 37 Prozent der Gesamtbevölkerung sprechen sich dafür aus.

Dass durch die Corona-Pandemie längerfristig Freiheitsrechte eingeschränkt werden könnten, darum machen sich aktuell 46 Prozent der Bürger sehr große oder große Sorgen. Das sind neun Punkte mehr im Vergleich zu Dezember 2020. 52 Prozent sagen, dass sie sich in diesem Zusammenhang aktuell weniger große oder kleine Sorgen machen.