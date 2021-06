ARD-DeutschlandTrend: Baerbock und Grüne stürzen ab

Im vergangenen Monat hatte die Union den Spitzenplatz in der Sonntagsfrage des ARD-DeutschlandTrend eingebüßt – doch in diesem Monat liegt sie wieder vorne. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union aktuell auf 28 Prozent – fünf Punkte mehr im Vergleich zum Vormonat. Die SPD läge unverändert bei 14 Prozent, die AfD weiter bei 12 Prozent. Die FDP verbessert sich um einen Punkt und käme ebenfalls auf 12 Prozent. Die Linke legt 1 Prozentpunkt zu und landet bei 7 Prozent. Die Grünen büßen gegenüber dem Vormonat 6 Prozentpunkte ein und wären mit aktuell 20 Prozent wieder zweitstärkste Kraft.