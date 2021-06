Hier ist BR24: on air, on TV, online

Was ändert sich? Der Name. Was bleibt? Alles, was bisher schon gut war. Die Teams von B5 aktuell, der Rundschau, von BR24 (dem guten "alten": Web, App, Social Media, BR24Live) arbeiten nur noch enger zusammen. Gemeinsam haben wir weiter dasselbe Ziel: Wir wollen Sie bestens informieren, über alles, was wirklich wichtig ist, in Bayern und seinen Regionen, für Bayern, auch aus Deutschland und dem Rest der Welt. Unsere Perspektive dabei: konsequent bayerisch, wie Sie es von uns gewohnt sind, von BR24, von B5 aktuell, von der Rundschau.

Immer und überall: BR24. Was sonst?

Wir wollen, dass Sie mit BR24 bestens durch den Tag kommen. Wir wecken Sie, wann immer sie aufstehen wollen, mit BR24 im Radio. Beim Zähneputzen, beim Frühstück, wie nebenbei, informieren wir über alles, was Sie wissen müssen, um mitreden zu können, wenn sie später die anderen treffen, ihre Kolleginnen im Büro, die Nachbarn. Sie surfen lieber durch den Nachrichtenstrom? Ganz locker mit dem Daumen in der BR24-App, das Neueste aus Bayern, aus ihrer Region, oder die letzten Sportergebnisse? Auch in der U-Bahn, im Bus - und natürlich, Stöpsel im Ohr, bei BR24 die vielleicht verpasste BR24 Rundschau sehen, aus der letzten Nacht, die Sportreportage nochmal hören, vom Abend davor. Die BR24-App, das BR24.de-Webangebot, BR24 auf Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok war immer schon Video, Audio, neben Text. Auch das bleibt so.

Was schon immer gut war: bleibt so!

BR24, ihr verlässlicher Begleiter im Autoradio, mit der bewährten (auch mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichneten) Qualität von B5 aktuell: bleibt so. Die vielen Gründe, warum Sie uns weiter im Radio hören sollten: bleiben so. Auch wenn B5 aktuell nicht mehr wie gewohnt "B5 aktuell" heißt, sondern "BR24":

24 gute Gründe, BR24 zu hören

Die Rundschau, jetzt als BR24-Rundschau, jeden Tag um 18:30 Uhr im BR Fernsehen: bleibt so. Die Stimmen, die Gesichter, denen sie seit Jahren vertrauen, im Radio, im Fernsehen, online bei BR24Live: bleiben.

Warum machen wir das?

Warum machen wir das dann? Uns auf einen gemeinsamen Namen einigen, nach rasanten fünf Jahren BR24 im Netz und auf Social Media, nach erfolgreichen 30 Jahren B5 aktuell im Radio. Der Bayerische Rundfunk war damals der erste Sender deutschlandweit, der ein Info-Radio on air schickte. Warum machen wir das, nach noch 42 Jahren Rundschau und Rundschau-Magazin im BR Fernsehen, der "Tagesschau des Südens"?

Weil wir wollen, dass Sie uns gut finden!

Sie sollen uns gut finden, besser finden, in den Audio-und Mediatheken, Radio und Fernsehen auch im Netz, in den Apps, immer unter dem gemeinsamen guten Namen: BR24. Zu jeder Zeit, überall, live, zeitversetzt, auf allen Kanälen, auf denen sich Information transportieren lässt. Also im Radio, im Fernsehen, im Netz, unterwegs und zu Hause. Verlässlich, in derselben guten Qualität wie bisher.

Geben Sie's uns: feedback@br24.de

Wir finden's gut (sonst würden wir's nicht tun :-). Aber: Wir machen es für Sie, auf Ihre Meinung kommt es an. Lassen Sie uns gern wissen, wie Sie's finden? Was Sie gut finden. Was wir besser machen können? Jetzt, wo wir schon mal neu durchstarten: feedback@br24.de.

Vielen Dank für Ihr Interesse, ihre Treue all die Jahre im Radio, im TV, im Web, in der App, auf Social Media. Wir strengen uns weiter für Sie an, damit wir Sie immer und überall bestens informieren können. Zu jeder Zeit, auf allen Wegen, für's Auge, für's Ohr, für den Kopf.