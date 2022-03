Ukraine-Ticker: Kiew stimmt neuen Verhandlungen zu

12.36 Uhr: Termin für neue Gespräche laut ukrainischem Außenminister unklar

Wann weitere Verhandlungen mit Russland stattfinden, ist nach Angaben des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba unklar. Man sei bereit zu reden, aber nicht, russische Ultimaten hinzunehmen. Denn die Forderungen Russlands seien die gleichen wie das, was der russische Präsident Wladimir Putin schon vor Beginn des Krieges gesagt habe.

12.32 Uhr: Sportler aus Russland und Belarus dürfen bei Paralympics als Neutrale starten

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat sich trotz des Angriffskrieges der Russen gegen die Ukraine gegen einen Ausschluss von Teilnehmern aus Russland und Belarus von den 13. Winter-Paralympics entschieden. Dies teilte das IPC nach einer Sitzung mit.

Die Spiele für Menschen mit körperlicher Behinderung werden am Freitag in Peking eröffnet und dauern bis zum 13. März. Die Athletinnen und Athleten der beiden Länder starten nach dem Beschluss des IPC neutral und unter paralympischer Flagge. Auch die Hymnen dürfen nicht gespielt werden. Beide Verbände werden zudem nicht im Medaillenspiegel berücksichtigt.

Zuvor hatten sich das Internationale Olympische Komitee (IOC), zahlreiche Fachverbände sowie die Fußballverbände FIFA und UEFA zu einer harten Haltung gegen Russland und Belarus durchgerungen. Auch Friedhelm-Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS), hatte schon im Vorfeld der IPC-Entscheidung vehement einen Ausschluss der beiden Länder von den Paralympics gefordert.

12.28 Uhr: DHL stoppt Lieferungen nach Russland und Belarus

Der Logistikkonzern DHL setzt angesichts des Kriegs in der Ukraine Lieferungen nach Russland und Belarus aus. "Bis auf Weiteres" würden keine Sendungen in diese beiden Länder mehr angenommen, erklärte der Konzern.

Zudem werden in der Ukraine nach dem russischen Angriff auf das Land alle dortigen Büros geschlossen und der Betrieb vorerst eingestellt. "Unser größtes Anliegen und unsere höchste Priorität ist derzeit die Sicherheit unserer Mitarbeiter", so der Konzern zur Begründung.

12.25 Uhr: Wirtschaftsministerium - Energielieferungen aus Russland kommen weiter

Das Bundeswirtschaftsministerium hat keine Hinweise auf Einschränkungen bei den Energielieferungen aus Russland. Die Versorgungssicherheit sei gewährleistet, sagt ein Sprecher.

12.20 Uhr: Bürgermeister - Charkiw wird sich nicht ergeben

Die Millionenstadt Charkiw will sich nach den Worten ihres Bürgermeisters den russischen Truppen nicht ergeben. "Wir haben niemals erwartet, dass das geschehen könnte: totale Zerstörung, Vernichtung, Völkermord am ukrainischen Volk", sagt Bürgermeister Ihor Terechow: "Das ist unverzeihlich." In Charkiw werde Russisch gesprochen, jeder vierte Einwohner habe Verwandte in der Russischen Föderation.

Die im Nordosten der Ukraine gelegene Stadt wird seinen Angaben zufolge mit Raketen und aus der Luft beschossen. Auch Wohngebiete würden getroffen. Rettungsdienste teilen mit, dass am Mittwochmorgen vier Menschen getötet und neun verletzt wurden.

12.16 Uhr: Airbus, Boeing und Lufthansa Technik stoppen Russland-Geschäft

Airbus und Boeing stellen als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine ihre Lieferungen an russische Fluggesellschaften ein. Die Airlines erhalten damit keine Ersatzteile mehr und werden auch technisch nicht mehr unterstützt, wie die beiden Flugzeugbauer mitteilten. Das Gemeinschaftsunternehmen ECAR, das Airbus mit dem russischen Finanzinvestor Systema und der Industrieholding Kaslol betreibt, stelle ebenfalls die Arbeit ein.

Auch Lufthansa Technik habe aufgrund der in der vergangenen Woche beschlossenen EU-Sanktionen gegen Russland sämtliche Serviceleistungen für Kunden dort gestoppt, sagte ein Sprecher. Die Wartungstochter der Lufthansa hat derzeit Verträge mit etwa einem Dutzend größerer Fluggesellschaften in Russland, wie das Hamburger Unternehmen weiter mitteilte. Damit seien die Dienstleistungen, vor allem hinsichtlich Komponenten und Triebwerken, für etwa 400 Flugzeuge eingestellt.

Die Flugzeugbauer befolgen damit die Strafmaßnahmen, die nach der Invasion in der Ukraine gegen die Luftfahrt Russlands verhängt wurden und die Branche international isolieren.

12.08 Uhr: Lawrow - Russland besteht auf Forderungen an die Ukraine

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat in einem Interview mit dem TV-Sender Al-Dschasira deutlich gemacht, dass Moskau auf seinen bekannten Forderungen an die Ukraine besteht. Eine ukrainische Regierung müsse "alle Nationalitäten der Ukraine vertreten", sagte der Minister. Russland hat wiederholt behauptet, die ukrainische Regierung diskriminiere Russen vor allem im Osten der Ukraine. Dafür gibt es keine unabhängigen Belege.

Nach Kremlangaben ist die russische Seite für weitere Gespräche noch am Mittwochabend bereit. Moskau fordert weiterhin eine "Demilitarisierung" der Ukraine sowie die Anerkennung der russischen Herrschaft über die annektierte Krim. "Die Krim gehört zu Russland, das steht nicht zur Diskussion", betonte Lawrow.

Lawrow warf der Ukraine vor, kein Interesse an Verhandlungen mit Russland zu haben. "Wir sind bereit für eine zweite Verhandlungsrunde, aber die ukrainische Seite verzögert auf Geheiß der Amerikaner", sagte Lawrow, ohne dafür Belege vorzubringen. "Der Westen weigerte sich, mit uns bei der Bildung einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur zusammenzuarbeiten", sagte Lawrow.

Mit Blick auf die weltweiten massiven Sanktionen gegen Russland betonte Lawrow Moskaus Platz in der globalen Gemeinschaft. "Russland hat viele Freunde, es ist unmöglich, es zu isolieren", sagte er.

12.01 Uhr: Russische Weltraumbehörde - Hacken von Satelliten wäre Kriegsgrund

Russland will das Hacken seiner Weltraumsatelliten als Kriegsgrund behandeln. "Das Abschalten der Satelliten eines Landes ist eigentlich ein casus belli, ein Kriegsgrund", wird der Chef der Weltraumbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, zitiert. Er fordert Garantien von dem in Großbritannien ansässigen Technologieunternehmen OneWeb, dass dessen Satelliten nicht gegen Russland eingesetzt werden. Andernfalls werde der für den 4. März geplante Start von 36 OneWeb-Satelliten vom Weltraumbahnhof Baikonur, das Russland von Kasachstan mietet, abgesagt. Eine Entschädigung gebe es dann nicht. Rogosin dementiert Medienberichte, wonach russische Satelliten-Kontrollzentren während des Kriegs gegen die Ukraine gehackt worden seien.

11.50 Uhr: 5.300 Flüchtlinge aus Ukraine in Deutschland registriert

In Deutschland wurden bislang gut 5.300 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert. Das sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit Verweis auf polizeiliche Angaben. Es könnten aber, weil es keine Grenzkontrollen in der EU gebe, wesentlich mehr sein, betonte er. Eine Prognose für die nächsten Wochen sei nicht möglich.

11.47 Uhr: Kreml - "Gesunder Menschenverstand" spricht für Nord Stream 2

Der Kreml hält an der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 fest, sieht aber keine Chance für einen Start unter den aktuellen Umständen. "Der gesunde Menschenverstand und die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit sprechen klar für die Notwendigkeit, dieses Objekt so schnell wie möglich in Betrieb zu nehmen. Die hysterische Realität macht dies bisher unmöglich", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

"Die gesamte Infrastruktur ist unter anderem technisch, technologisch und logistisch fertig. Diese Infrastruktur ist vorhanden und wird nicht so einfach verschwinden", sagte Peskow. Deutschland hatte die Zertifizierung der Pipeline von Russland nach Deutschland auf Eis gelegt.

11.33 Uhr: Lawrow - Dritter Weltkrieg wäre Atomkrieg

Ein dritter Weltkrieg wäre nach Worten des russischen Außenministers Sergej Lawrow ein Atomkrieg. Sollte es dazu kommen, kämen auch Atomwaffen zum Einsatz, wurde Lawrow von der Agentur RIA zitiert. Russland wäre einer "realen Gefahr" ausgesetzt, sollte die Ukraine zu Atomwaffen gelangen, erklärte Lawrow. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Tass den Minister mit den Worten zitiert, Russland werde nicht zulassen, dass die Ukraine in den Besitz von Nuklearwaffen kommt.

11.28 Uhr: Rund 40 Fernzugrouten nach Deutschland für Ukraine-Flüchtlinge

Flüchtlinge aus der Ukraine können ab sofort rund 40 internationale Fernzüge nutzen, um ohne Fahrkarte aus Polen, Österreich und Tschechien nach Deutschland zu kommen. Die europäischen Bahnen hätten ihr Angebot entsprechend ausgeweitet, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Neu ist die Zusammenarbeit mit den Bahnen in Tschechien und Österreich. Damit sind nun Fahrten über die drei genannten Länder bis Berlin, Dresden, Nürnberg und München ohne Fahrkarte möglich.

Für die Weiterfahrt in Deutschlands gibt es der Deutschen Bahn zufolge das kostenlose "helpukraine"-Ticket, das Flüchtlinge aus der Ukraine in allen DB-Reisezentren und DB-Agenturen erhalten können. Es gilt für die Fahrt im Fern- und Nahverkehr zu jedem Zielbahnhof in ganz Deutschland, aber auch bei Fahrten mit dem ICE, dem TGV oder dem Thalys nach Dänemark, Belgien, Frankreich sowie in Zügen nach Österreich, Luxemburg, in die Niederlande und in die Schweiz und in Eurocityzügen nach Italien.

Sämtliche Nahverkehrszüge können nach Bahnangaben deutschlandweit kostenlos genutzt werden. Dafür reicht den Angaben zufolge ein ukrainischer Reisepass oder Ausweis.

11.21 Uhr: Scholz will sich für Fortsetzung von Friedensgesprächen einsetzen - "Nato wird nicht eingreifen"

Bundeskanzler Olaf Scholz will sich dafür einsetzen, dass die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine bald fortgesetzt werden. "Natürlich geht es jetzt darum, dass die Diplomatie wieder eine große Chance bekommt", sagte der SPD-Politiker bei seinem Antrittsbesuch in Israel. Zugleich rief er Russland erneut auf, alle Kampfhandlungen sofort einzustellen. "Attacken auf zivile Infrastruktur und Zivilisten müssen aufhören", betonte er.

Ein militärisches Eingreifen der Nato schloss Scholz aus. "Wir werden nicht militärisch eingreifen. Das gilt für die Nato, das wird sie nicht tun, und auch für alle anderen. Das wäre in dieser Situation falsch", sagte der Kanzler: "Was wir tun ist zu unterstützen." Konkret nannte er Finanzhilfen und Hilfsgüter. Die Sanktionen hätten bereits Wirkung erzielt. Das zeige, dass die Haltung zwischen Konsequenz und der gebotenen Vorsicht richtig sei.

11.18 Uhr: EU einigt sich auf Sanktionen gegen Belarus

Die EU-Staaten sind sich einig über neue Sanktionen gegen Russlands Verbündeten Belarus. Dies teilte die französische EU-Ratspräsidentschaft auf Twitter mit. Betroffen seien vor allem die belarussische Holz-, Kali,- und Stahlindustrie. Die Maßnahmen träten in Kraft, sobald sie im EU-Amtsblatt veröffentlicht seien.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko gilt als Verbündeter und militärischer Unterstützer von Kremlchef Wladimir Putin im Krieg gegen die Ukraine. Russische Angriffe auf das Nachbarland werden auch von belarussischem Gebiet aus geführt. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte am Sonntag Strafmaßnahmen gegen Belarus angekündigt und die Regierung Lukaschenko "den anderen Aggressor in diesem Krieg" genannt.

Ziel sind nach den Worten von der Leyens die wichtigsten Sektoren des Landes. Es gehe um den Stopp der Ausfuhr von Erzeugnissen wie mineralischen Brennstoffen, Tabak, Holz, Zement, Eisen und Stahl. Auch die Ausfuhrbeschränkungen für Güter mit doppeltem Verwendungszweck - sogenannte Dual-Use-Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können - würden auf Belarus ausgedehnt. So soll vermieden werden, dass Sanktionen gegen Russland umgangen werden. Persönliche Sanktionen sollen die Belarussen treffen, die die russischen Kriegsbemühungen unterstützen.

11.14 Uhr: Herrmann erwartet schnelle Integration ukrainischer Flüchtlinge

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erwartet eine schnelle Integration der ukrainischen Kriegsflüchtlinge. "Sie kommen aus dem europäischen Kulturkreis und haben zum Teil auch ein Bildungsniveau, das sich mit dem deutschen vergleichen lässt", sagte Herrmann der "Augsburger Allgemeinen".

Es sei davon auszugehen, dass die Menschen aus der Ukraine mit der Rechtsgrundlage als anerkannte Kriegsflüchtlinge sofort und unkompliziert Arbeitserlaubnisse erhalten könnten. "Das wird positiv zur Integration beitragen und wäre auch angesichts des Fachkräftebedarfs eine gute Sache", so der Innenminister. Er plädierte dafür, den Menschen schnell und unbürokratisch zu helfen.

11.09 Uhr: Nawalny ruft zu täglichen Anti-Kriegs-Protesten auf

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ruft zu täglichen Protesten gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine auf. "Alexei Nawalny hat die Menschen aufgerufen, jeden Tag um 19.00 Uhr und am Wochenende um 14.00 Uhr gegen den Krieg zu protestieren", sagte seine Sprecherin Kira Jarmisch. "Lassen Sie uns wenigstens nicht zu einer Nation von verängstigten Schweigern werden", heißt es in einem im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichten Aufruf, "von Feiglingen, die so tun, als würden sie den aggressiven Krieg gegen die Ukraine nicht bemerken, den unser offensichtlich wahnsinniger Zar entfesselt hat."

Nawalny ist der prominenteste Gegner von Präsident Wladimir Putin in Russland. Er hatte 2020 einen Giftanschlag in Russland überlebt und war in Deutschland ärztlich behandelt worden. Bei der Rückkehr in seine Heimat Anfang 2021 wurde Nawalny festgenommen und zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Nawalny macht Putin persönlich für den Giftanschlag verantwortlich. Die Regierung weist die Vorwürfe zurück.

10.54 Uhr: Kreml bereit für Verhandlungen mit Ukraine noch am Mittwoch

Russland zeigt sich nach Kremlangaben bereit für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit der Ukraine noch am Mittwoch. "Heute Nachmittag, am späten Nachmittag, wird unsere Delegation vor Ort sein und auf die ukrainischen Unterhändler warten", sagte Sprecher Dmitri Peskow in Moskau der Agentur Interfax zufolge: "Unsere Delegation wird bereit sein, das Gespräch heute Abend fortzusetzen." Den Ort nannte Peskow zunächst nicht: "Ich möchte es nicht im Voraus tun."

Nach den ersten Gesprächen am Montag hatten beide Seiten die belarussisch-polnische Grenze als Ort für Verhandlungen genannt. Die russische Delegation soll demnach wieder der frühere Kulturminister Wladimir Medinski leiten. Die erste Runde war ohne greifbare Ergebnisse geblieben.

Peskow stellte klar, dass Russland auf den von Präsident Wladimir Putin formulierten Forderungen bestehe. Die Regierung in Kiew muss demnach die "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk sowie Russlands Souveränität über die Schwarzmeer-Halbinsel Krim anerkennen. Zudem fordert Russland eine "Demilitarisierung" der Ukraine.

10.49 Uhr: Chinese bei Flucht aus Ukraine angeschossen

Ein chinesischer Staatsbürger ist bei seiner Flucht aus der Ukraine angeschossen worden. Die Person sei verletzt worden, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, teilte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums mit. Unter welchen Umständen die Schüsse am Dienstag fielen, war zunächst unklar.

Neben Hunderttausenden Ukrainern versuchen derzeit auch Tausende Ausländer das Land zu verlassen. Dabei kommt es immer wieder zu chaotischen Szenen. Nicht auszuschließen ist auch, dass die Person wegen ihrer Staatsangehörigkeit angegriffen wurde. China hat sich bisher geweigert, den russischen Angriff auf die Ukraine zu verurteilen oder gar als Invasion zu bezeichnen.

Die Position Pekings schürte zunehmend eine anti-chinesische Stimmung in der Ukraine. Das Außenministerium in Peking riet seinen Bürgern deshalb, ihre Herkunft nicht preiszugeben. Nur zwei Tage zuvor hatte die Empfehlung noch gelautet, eine chinesische Flagge an Fahrzeugen anzubringen.

10.43 Uhr: In Polen bereits 500.000 Flüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen

In Polen sind nach Regierungsangaben seit Beginn des Ukraine-Kriegs rund 500.000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland angekommen. "Wir sind verpflichtet, unseren Nachbarn zu helfen, und wir tun es auch. Wir haben einen humanitären Korridor eingerichtet, wir haben alle Verfahren beschleunigt, die wir von unserer Seite aus beschleunigen konnten", sagte Ministerpräsident Morawiecki vor einem gemeinsamen Besuch mit EU-Ratspräsident Charles Michel am Grenzübergang Korczowa. Michel sagte, die EU-Mitgliedsländer müssten solidarisch zusammenstehen, die Ukrainer aufnehmen und humanitäre Unterstützung leisten.

"Polen hilft allen Menschen, die vor dem Krieg fliehen, allen Kriegsflüchtlingen, egal, aus welchem Herkunftsland sie kommen", sagte Morawiecki. Alle würden gleich behandelt. Er warnte, man solle russischen Propagandakampagnen über das Vorgehen an der Grenze keinen Glauben schenken.

10.34 Uhr: Stadtrat - Mariupol umkämpft, aber in ukrainischer Hand

Die südukrainische Stadt Mariupol am Asowschen Meer ist nach Angaben des Stadtrates noch immer unter ukrainischer Kontrolle. Allerdings sei sie umkämpft, teilte der Stadtrat in den sozialen Medien mit. Russisches Militär greife zivile Einrichtungen an, darunter Wohnblocks, Krankenhäuser und behelfsmäßige Unterkünfte für Menschen, die durch die Kämpfe vertrieben wurden.

10.30 Uhr: Museum - Russischer Angriff nahe Holocaust-Gedenkstätte Babyn Jar

Bei einem russischen Angriff in der Ukraine ist nach Informationen der Museumsleitung ein Gebäude in unmittelbarer Nähe der Holocaust-Gedenkstätte Babyn Jar beschädigt worden. Das betroffene Gebäude sei zu Zeiten der Sowjetunion als Sportzentrum gebaut worden und sollte jetzt Teil der Gedenkstätte werden, sagte Nathan Scharanski, Leiter des Aufsichtsrat der Gedenkstätte, der dpa. Es sei nun durch einen Brand beschädigt worden, das genaue Ausmaß sei aber noch unklar.

Nach ukrainischen Angaben schlugen am Dienstag zwei mutmaßliche Raketen beim Fernsehzentrum von Kiew in unmittelbarer Nähe von Babyn Jar ein. Fünf zufällige Passanten wurden dabei getötet, fünf weitere verletzt.

Der russische Angriff in unmittelbarer Nähe von Babyn Jar sei sehr symbolisch, sagte Scharanski. Es sei geplant gewesen, das nun getroffene Gebäude zu einem Museum als Teil des Babyn-Jar-Komplexes zu machen. Darin habe man Versuche der früheren Sowjetunion darstellen wollen, Holocaust-Gedenken zu unterdrücken: "Ein russischer Angriff in Babyn Jar, dem größten Massengrab des Holocaust, das hat große Symbolkraft."

10.16 Uhr: Caritas fordert humanitäre Korridore

Die Caritas fordert humanitäre Korridore, um humanitäre Hilfe für die Menschen in den besonders umkämpften Städten der Ukraine zu ermöglichen. "Wir sind äußerst beunruhigt über die Zuspitzung der Kämpfe rund um die Städte Mariupol im Süden und Charkiw im Nordosten der Ukraine", sagte Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa. Der massive Truppenaufmarsch, auch gegen die Hauptstadt Kiew, lasse schreckliche Entwicklungen befürchten, so die Präsidentin. "Den Menschen zu helfen ist das Gebot der Stunde. Wir haben unsere Hilfe für die Menschen in der Ukraine und die Caritasverbände der Nachbarländer auf 1,2 Millionen Euro deutlich aufstocken können. Die Spendenbereitschaft ist ungebrochen."

Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes unterstützt mit diesen Mitteln die akute Katastrophenhilfe der Caritas Ukraine sowie die Flüchtlingshilfe der Caritasverbände in Polen, Slowenien, Moldawien und Rumänien finanziell.

10.10 Uhr: Behindertensportverband fordert Paralympics-Aus für Russland

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hat den Ausschluss von Russland und Belarus von den Paralympischen Winterspielen gefordert. Zwar könnten die Athletinnen und Athleten nichts für die russische Invasion in der Ukraine, sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher. Es brauche aber Zeichen in allen gesellschaftlichen Bereichen, um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden.

"Ein olympischer Frieden, der auch ein paralympischer ist, ist das Papier nicht wert, wenn man solche Vereinbarungen bricht und dies sanktionslos bleibt", sagte Beucher mit Blick auf das Ideal einer olympischen Waffenruhe.

Die deutsche paralympische Delegation habe ihren Einzug ins olympische Dorf in Peking mit einer Schweigeminute begonnen, sagte der Präsident des DBS im Interview der ARD-Sportschau. Noch heute wird das Internationale Paralympische Komitee (IPC) mehreren Medien zufolge über einen möglichen Ausschluss russischer und belarussischer Sportler entscheiden. Die Paralympischen Winterspiele beginnen am Freitag in Peking.

10.07 Uhr: Russland setzt Ukraine-Offensive fort - Großstädte unter Beschuss - Noch kein Großangriff auf Kiew

Trotz zunehmender internationaler Isolierung treibt Russland die militärische Offensive in der Ukraine voran. Am sechsten Tag der Invasion konzentrierten sich die Kämpfe auf die südukrainische Stadt Cherson und nach wie vor auf die zweitgrößte Stadt des Landes Charkiw im Nordosten. Auch die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer lag unter Beschuss russischer Truppen.

Aus Kiew wurden vereinzelte Angriffe gemeldet, in der Hauptstadt blieb die Lage angespannt. Der erwartete Großangriff der russischen Streitkräfte, die sich vor den Toren Kiews zusammengezogen haben, blieb zunächst aber weiter aus.

Die Nachrichtenagentur RIA berichtete unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau, die russischen Streitkräfte hätten Cherson mit rund 250.000 Einwohnern eingenommen. Die Stadt liegt nordwestlich der von Russland 2014 annektierten ukrainischen Halbinsel Krim. Die örtlichen Behörden meldeten dagegen, Cherson sei von russischen Truppen vollständig umzingelt.

09.45 Uhr: Europäische Kommission will temporäre Aufenthaltsgenehmigung für Flüchtlinge

Die Europäische Kommission schlägt vor, aus der Ukraine fliehenden Menschen vorübergehenden Schutz zu gewähren - einschließlich einer Aufenthaltsgenehmigung und Zugang zu Beschäftigung und Sozialhilfe. Die Regelung soll helfen, Massenankünfte von Vertriebenen in der EU zu bewältigen und soll in allen Mitgliedstaaten das gleiche Schutzniveau bieten. Die EU-Innenminister wollen am Donnerstag darüber beraten.

09.34 Uhr: Verteidigungsminister Resnikow - Ukraine bekommt mehr Waffen

Die Ukraine wird nach den Worten ihres Verteidigungsministers Oleksii Resnikow weitere Flugabwehrraketen vom Typ Stinger und Javelin aus dem Ausland bekommen. Außerdem werde die Türkei weitere Drohnen liefern. Mehrere westliche Staaten haben der Ukraine Waffen zur Abwehr der russischen Invasion zugesagt.

09.29 Uhr: Russland und Ukraine verkünden militärische Erfolge

Im Krieg in der Ukraine haben sowohl Moskau als auch Kiew von weiteren Erfolgen berichtet. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Angriffe auf die militärische Infrastruktur der Ukraine seien fortgesetzt worden. Gegen Geheimdienst-Einrichtungen in Kiew seien "hochpräzise Waffen" eingesetzt worden. Die Hardware-Übertragung des Kiewer Fernsehturms sei nun deaktiviert.

Seit Beginn des Einmarsches am vergangenen Donnerstag zerstörten russische Truppen eigenen Angaben zufolge mehr als 1.500 ukrainische Militärobjekte, darunter 58 Flugzeuge am Boden und in der Luft sowie mehr als 470 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. Zu eigenen Verlusten machten weder Moskau noch Kiew Angaben. Unabhängig können die Berichte nicht überprüft werden.

Das ukrainische Verteidigungsministerium teilte mit, mehr als 5.840 russische Soldaten seien getötet worden. Mehr als 200 Panzer, 860 weitere militärische Fahrzeuge, 30 Flugzeuge und 31 Hubschrauber seien bisher zerstört worden. Das Ministerium warf Russland Kriegsverbrechen vor. "Flugzeug- und Raketenangriffe von Russland und Belarus aus auf zivile Gebäude und Schulen, Beschuss von Entbindungsstationen - das ist feiges Verhalten von denjenigen, die keine Ehre haben", hieß es: "Dies sind keine Militärs, sondern Terroristen, Vertreter eines terroristischen Staates." Moskau dementiert, Zivilisten und Wohngegenden zu attackieren.

09.22 Uhr: Aiwanger will wegen Ukraine-Krise Lebensmittellager anlegen

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger fordert nach dem russischen Angriff auf die Ukraine staatliche Lebensmittellager in Deutschland und Europa. "Es hat sich gezeigt, dass wir uns in Krisen nicht auf einen funktionierenden Welthandel verlassen können", sagte der Freie-Wähler-Chef dem "Münchner Merkur".

Derzeit werde zwar über die Versorgungssicherheit von Energie, Halbleiterprodukten und Kabelbäumen geredet, aber man müsse sich gezielter auch um Lebensmittel kümmern. "Aus der Ukraine kommt viel Getreide und Dünger", sagte Aiwanger: "Die EU und der Bund müssen jetzt die Lebensmittellager bis unter die Decke füllen."

Bei der Energieversorung sprach sich der Minister für eine längere Laufzeit von Kohlekraftwerken aus: "Wir brauchen die Kohlekraftwerke dringend, viele auch in der Netzreserve, darum muss der geplante Ausstieg gegebenenfalls verschoben werden." Auch der Atomausstieg Ende 2022 müsse überprüft werden. Man müsse sich "angesichts der aktuellen Unsicherheit alle Optionen offen halten".

09.15 Uhr: Ukraine - 21 Tote und 112 Verletzte bei Raketenangriff auf Charkiw

Bei schweren russischen Angriffen auf die ostukrainische Millionenstadt Charkiw sind nach ukrainischen Angaben mindestens 21 Menschen getötet worden. 112 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Chef der Gebietsverwaltung, Oleh Synjehubow, mit. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Am Dienstag hatte das ukrainische Außenministerium bei Twitter ein Video veröffentlicht, das einen Raketeneinschlag direkt auf dem zentralen Freiheitsplatz zeigt.

Am Mittwoch gab es erneut Berichte über schweren Beschuss in der zweitgrößten Stadt des Landes. Ziel war nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums unter anderem ein Polizeigebäude. Dabei wurden nach Angaben des örtlichen Zivilschutzes erneut Wohnhäuser getroffen.

Gebietschef Synjehubow schrieb, nachts habe es Luftangriffe gegeben, mehrere Feuer seien ausgebrochen. Am Boden hätten die ukrainischen Kräfte dem russischen Angriff standgehalten. "Alle Attacken wurden zurückgeschlagen, der russische Feind erlitt erhebliche Verluste", schrieb Synjehubow.

09.01 Uhr: Selenskyj - "Sie haben den Befehl, uns alle auszulöschen"

Nach dem russischen Angriff auf die Gedenkstätte Babyn Jar auf dem Gebiet der ukrainischen Hauptstadt Kiew wirft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den russischen Truppen vor, sie wollten das Land und seine Geschichte zerstören.

In Babyn Jar verübten im Zweiten Weltkrieg deutsche Besatzungstruppen und ihre ukrainischen Helfer ein Massaker an der jüdischen Bevölkerung. "Dieser Angriff zeigt, dass für viele Menschen in Russland unser Kiew absolut fremd ist", sagt Selenskyj in einer Video-Botschaft: "Sie wissen gar nichts über Kiew, über unsere Geschichte. Aber sie alle haben den Befehl, unsere Geschichte, unser Land, uns alle auszulöschen."

08.47 Uhr: Selenskyj - Fast 6.000 Russen in sechs Tagen Krieg getötet

Fast 6.000 Russen sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in sechs Tagen des Krieges getötet worden. Russland könne die Ukraine nicht mit Bomben, Angriffen und Raketen gewinnen. Selenskyj rief dazu auf, die Bewerbung seines Landes für einen Beitritt zu Europäischen Union zu unterstützen. Es sei nicht die Zeit, neutral zu sein.

08.35 Uhr: Moskau - Südukrainische Großstadt Cherson unter russischer Kontrolle

Das russische Militär hat eigenen Angaben zufolge die volle Kontrolle über die seit Tagen umkämpfte südukrainische Großstadt Cherson erlangt. "Russische Einheiten der Streitkräfte haben das Zentrum der Region Cherson vollständig unter ihre Kontrolle gebracht", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, einer Mitteilung zufolge.

Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Es wäre die erste ukrainische Gebietshauptstadt, die russische Truppen seit Ausbruch des Krieges am vergangenen Donnerstag unter ihre Kontrolle gebracht haben.

Ukrainische Medien hatten zuvor von Kämpfen in der Stadt mit etwa 280.000 Einwohnern berichtet. Der Berater des Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, sprach von zahlreichen toten Zivilisten, die Cherson unter anderem mit Molotow-Cocktails verteidigt hätten.

Die Stadt an der Mündung des Flusses Dnipro war örtlichen Berichten nach eingekesselt. Von der Stadtverwaltung hieß es zudem, russische Soldaten hätten den Hafen und den Bahnhof übernommen. Es habe zahlreiche Tote und Verletzte unter ukrainischen Soldaten und Zivilisten gegeben.

08.29 Uhr: Russland begrenzt Ausfuhr von ausländischen Devisen

Russland hat von diesem Mittwoch an die Ausfuhr von ausländischem Bargeld im Wert von umgerechnet 10.000 Dollar pro Person verboten. Damit soll ein Abfluss von Kapital verhindert werden. Zahlreiche Menschen verlassen wegen Putins Angriff auf die Ukraine auch Russland, weil sie Angst vor einer Verschärfung der Lage haben. Deshalb versuchen sie, ihr Bargeld in Sicherheit zu bringen.

Vor allem ziehen auch viele Menschen in Russland massenhaft Geld von ihren Konten ab. An den Bankautomaten etwa in der Moskau bilden sich wegen der westlichen Sanktionen gegen russische Banken seit Tagen lange Warteschlangen. Der Rubel erlebt wegen Putins Krieg gegen die Ukraine eine beispiellose Entwertung. Die Menschen in Russland fürchten um ihre Ersparnisse durch den Krieg.

Präsident Putin begründete sein Verbot der Ausfuhr von ausländischem Bargeld mit "unfreundlichen" Schritten der USA und anderer westlicher Staaten und Organisationen gegen Russland. Zahlreiche russische Banken sind mit Sanktionen belegt. Deshalb funktionieren schon einige Kartenzahlungen in Geschäften nicht mehr.

08.22 Uhr: Russische Agentur RIA meldet Einnahme von Cherson

Russische Streitkräfte haben nach einer Meldung der russischen Agentur RIA die südukrainische Stadt Cherson eingenommen. RIA berief sich bei seinen Angaben auf das Verteidigungsministerium in Moskau.

08.18 Uhr: Bundeswehr-Experte rechnet mit Guerillakrieg in Ukraine

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, rechnet mit einem Guerillakrieg in den ukrainischen Städten. "In den Städten selbst, im Orts- und Häuserkampf, da sind natürlich Kräfte, wie sie die Ukraine hat, mit ihren Panzerfäusten und mehr überlegen", sagte der Oberstleutnant im ARD-"Morgenmagazin". Eine solche Aussicht könne den russischen Präsidenten Wladimir Putin allerdings dazu bringen, "mit Feuerwalzen über diese Städte herzufallen". Er gehe fest davon aus, dass Putin seine Angriffsbewegungen verstärke und es in den nächsten Tagen bittere Kämpfe geben werde.

Die Entscheidung aus Deutschland Panzerfäuste an die Ukraine zu liefern, sei richtig gewesen, betonte Wüstner. Man müsse nun aber aufpassen, wie Putin das aufnehme und dass man den Konflikt von außen nicht maßgeblich verschärfe.

Zur geplanten Verstärkung für die Bundeswehr sagte Wüstner: "Geld allein hilft nicht." Das Beschaffungswesen müsse besser werden. Als erstes müsse es ein Sofortprogramm für die persönliche Ausstattung der Soldaten mit Helmen, Westen, Nachtsichtgeräten und anderem geben. Zugleich müssten Großprojekte wie die Nachfolge für die überalterten Tornado-Kampfflugzeuge angepackt werden, "dass wir nicht mehr derart nackt dastehen, wie wir es aktuell vorfinden".

08.06 Uhr: Polen verzeichnet bislang mehr als 450.000 Flüchtlinge aus Ukraine

Mehr als 450.000 Menschen sind seit Beginn der russischen Invasion aus der Ukraine nach Polen gekommen, wie der stellvertretende Innenminister Pawel Szefernaker im Rundfunk mitteilte. Am Montag überquerten demnach mit mehr als 100.000 bislang die meisten Menschen an einem einzigen Tag die Grenze. Am Dienstag seien es 98.000 gewesen, so Szefernaker.

07.49 Uhr: Behörden - Seit gestern mindestens 21 Tote in Charkiw

In der ostukrainischen Stadt Charkiw sind nach Angaben der Regionalverwaltung in den vergangenen 24 Stunden mindestens 21 Menschen durch Bombardements getötet und 112 weitere verletzt worden.

07.46 Uhr: Mehr als 113.000 Ukrainer nach Rumänien geflohen

Mehr als 113.000 Ukrainer sind seit Beginn der russischen Invasion inzwischen nach Rumänien geflohen. Das geht aus Daten der Grenzpolizei hervor. Mehr als die Hälfte von ihnen haben sich demnach bereits weiter auf den Weg nach Bulgarien und Ungarn gemacht.

07.39 Uhr: Habeck - Versorgungssicherheit wichtiger als Klimaschutz, Waffenlieferungen an Ukraine zu spät

Wirtschaftsminister Robert Habeck schließt nicht aus, dass Kohlekraftwerke in Deutschland länger laufen müssen, um das Land energiepolitisch unabhängiger von Russland zu machen. "Da muss der Pragmatismus jede politische Festlegung schlagen, die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein", sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. Im Zweifel sei diese Sicherheit wichtiger als Klimaschutz. Mittelfristig seien Unabhängigkeit in der Energiepolitik und klimaneutrale Energieproduktion das gleiche. Je stärker sich Deutschland auf eigene Energiequellen stütze, desto souveräner könne man außenpolitisch reagieren.

In den vergangenen Jahren sei die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen immer größer geworden, sagte Habeck. "Wir haben uns da ganz schön in eine Ecke manövriert", so der Minister. Doch selbst wenn Russland seine Gaslieferungen stoppen sollte, sei man vorbereitet: "Für den laufenden Winter und den Sommer kann ich Entwarnung geben, das würden wir gut überstehen."

Zum Kurswechsel in der deutschen Verteidigungspolitik sagte Habeck: "Die Waffenlieferungen, die jetzt ja beschlossen wurden, wären vielleicht auch eine Maßnahme gewesen, um den Krieg zu verhindern." Ehrlicherweise müsse man aber sagen, dass den russischen Präsidenten Wladimir Putin wohl wenig davon abgehalten hätte, die Ukraine anzugreifen.

07.33 Uhr: Russische Sberbank zieht sich vom europäischen Markt zurück

Die russische Sberbank zieht sich aus dem europäischen Markt zurück. Als Gründe nannte das Institut große Bargeldabflüsse bei den europäischen Filialen, zudem gebe es Drohungen gegen Mitarbeiter und Gebäude. Westliche Nationen haben zahlreiche Sanktionen gegen Russland wegen der Invasion der Ukraine auf den Weg gebracht, die insbesondere auf die russische Wirtschaft zielen. Die Sberbank ist im Ausland unter anderem in Deutschland, Österreich, Kroatien und Ungarn vertreten.

07.29 Uhr: Schweden kündigt Stärkung des Militärs an

Schweden will nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine seine militärischen Fähigkeiten stärken. Die "allgemeine Bedrohungslage" habe sich erhöht, sagte Regierungschefin Magdalena Andersson in einer Fernsehansprache: "Schwedens Verteidigungsfähigkeiten müssen gestärkt werden, die Aufrüstung muss vorangetrieben werden." Sie kündigte Beratungen über höhere Verteidigungsausgaben an.

Nach dem Ende des Kalten Krieges hatte Schweden seine Militärausgaben gekürzt. Nach der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland 2014 beschloss das Parlament eine Kehrtwende. 2017 wurde die Wehrpflicht wieder eingeführt. Im Oktober erhöhte das Land die Verteidigungsausgaben um 40 Prozent.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine gab Schweden außerdem seinen bisherigen Grundsatz auf, keine Waffen in eine Konfliktregion zu liefern. Am Sonntag kündigte die Regierung die Lieferung von 5.000 Panzerabwehr-Waffen, 5.000 Helmen und 5.000 Schutzwesten an die Ukraine an.

Schweden ist kein Nato-Mitglied, arbeitet aber eng mit dem Bündnis zusammen. Wie im benachbarten Finnland ist die Debatte über die Mitgliedschaft in dem Militärbündnis in den vergangenen Wochen jedoch neu entfacht worden.

07.25 Uhr: UN - Ukraine-Krieg gefährdet Lebensmittelversorgung im arabischen Raum

Hilfsorganisationen haben vor gravierenden Folgen des Ukraine-Krieges für die Lebensmittelversorgung gewarnt - insbesondere in Ländern der arabischen Welt und Westasien. "Schon jetzt sind 276 Millionen Menschen in 81 Ländern von akutem Hunger betroffen. Die Welt kann sich einfach keinen weiteren Konflikt leisten", sagte der Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) in Deutschland, Martin Frick. Mehr als die Hälfte der Nahrungsmittel, die das WFP in Krisenregionen verteilt, stammt demnach aus der Ukraine: "Putins Krieg überzieht nicht nur die Ukraine mit unermesslichem Leid. Die Auswirkungen werden weit über die Grenzen der Region zu spüren sein."

Ägypten - mit mehr als 100 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichstes Land der arabischen Welt - bezieht Weizenimporte zu großen Teilen aus Russland und der Ukraine. Gleiches gilt für Tunesien. In beiden Ländern sind vor allem arme Menschen auf Brot dringend angewiesen. Experten in Tunesien warnen vor heftigen Preissteigerungen infolge des Krieges. Künftig wolle das Land auf andere Importquellen setzen. Ob die Lieferungen den großen Bedarf der Bevölkerung decken können, ist unklar. Andere Staaten stehen vor ähnlichen Problemen.

07.01 Uhr: Frankreich will Villen und Jachten kremltreuer Oligarchen konfiszieren

Die französische Regierung will Besitztümer regierungsnaher Russen in Frankreich konfiszieren. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire kündigte an, dass derzeit Listen von Villen, Jachten und Luxusautos erstellt werden, die Russen gehören, die von den EU-Sanktionen bereits betroffen sind oder es demnächst sein könnten. Diese Listen dürften lang werden, denn die Côte d'Azur ist traditionell ein Tummelplatz reicher Russen.

Neben den Villen will Frankreich auch die Jachten reicher Russen in Beschlag nehmen. Zu finden sind diese in Häfen wie Cannes, Saint-Tropez und vor allem in Antibes, am so genannten Kai der Milliardäre. Dort gibt es 18 Plätze für besonders große Jachten.

Mehrere russische Geldmagnaten sollen allerdings kurz nach dem Angriff auf die Ukraine Besitztümer in Sicherheit gebracht haben. So hob die Boeing Dreamliner von Roman Abramowitsch am vergangenen Donnerstag in Nizza ab, seine Jacht "Eclipse" befindet sich derzeit in der Karibik.

06.53 Uhr: Städtetags-Präsident - Partnerschaften zu russischen Städten behalten

Der Präsident des Deutschen Städtetags, Markus Lewe (CDU), hat sich gegen den Abbruch deutsch-russischer Städtepartnerschaften wegen des Kriegs in der Ukraine ausgesprochen. "Ich rate dringend davon ab, Städtepartnerschaften zu russischen Städten jetzt zu beenden", sagte der Münsteraner Oberbürgermeister dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Hier liefen "die Verbindungen von Mensch zu Mensch, eben nicht auf staatlicher Ebene", so Lewe. Durch Dialog entstünden Vertrauen und gegenseitiges Verständnis. "In diesem Sinne können Städtepartnerschaften Friedenssignale senden und deeskalierend wirken", sagte der Städtetags-Präsident.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, sagte dem Redaktionsnetzwerk, es bestünden rund 130 Städtepartnerschaften, Freundschaften und Kontakte zwischen Kommunen in Deutschland und Russland. In der aktuellen Situation könne "nicht pauschal gesagt werden, wie sich Städtepartnerschaften verhalten sollen", sagte Landsberg. Die Verantwortlichen würden dies "immer im Einzelfall und der Lage angemessen überlegen und entscheiden müssen", fügte er an: "Vielleicht ist dann ein temporäres Aussetzen oder möglicherweise sogar das Ende einer Städtepartnerschaft der richtige Weg."

06.30 Uhr: Umfrage - Jeder Sechste für Entsendung deutscher Truppen in Ukraine

Jeder sechste Deutsche ist einer Umfrage zufolge für ein militärisches Eingreifen der Bundeswehr in den Krieg um die Ukraine. 17 Prozent der vom Institut YouGov Befragten würden befürworten, wenn Deutschland als Reaktion auf die Situation Truppen in die Ukraine entsenden würde, wie das Institut mitteilte. 63 Prozent lehnten diesen Schritt eher oder vollständig ab.

Jeder zweite Befragte (50 Prozent) sprach sich für die Entsendung zusätzlicher Truppen zur Unterstützung der Nato-Mitglieder in Osteuropa aus. 19 Prozent sind für eine deutsche Koordination von Luftangriffen gegen russische Ziele. 65 Prozent fänden es gut, wenn Deutschland weitere Wirtschaftssanktionen verhängen würde.

Allerdings befürworten die Befragten weitere Sanktionen nicht um jeden Preis: Nur 35 Prozent würden eine Verschärfung der Sanktionen befürworten, wenn das eine Steuererhöhung zur Deckung der Verteidigungskosten bedeuten würde - 48 Prozent wären dagegen.

60 Prozent der Deutschen sind der Umfrage zufolge der Meinung, dass Russland - eher oder vollständig - für die aktuelle Situation zwischen den beiden Staaten verantwortlich ist. 14 Prozent sprechen der Nato eher oder vollständig die Verantwortung zu. Dass die Nato und Russland gleichermaßen Verantwortung tragen, finden 13 Prozent der Befragten. YouGov befragte nach eigenen Angaben Ende vergangener Woche 1.314 Wahlberechtigte in Deutschland.

06.25 Uhr: Ölpreis steigt wegen Ukraine-Krieg auf mehr als 110 Dollar

Wegen der zunehmenden Angst vor den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die weltweite Energieversorgung ist der Ölpreis auf mehr als 110 Dollar (99 Euro) gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent stieg in der Nacht um mehr als fünf Prozent auf 110,87 Dollar. Der Preis der Sorte WTI stieg ebenfalls um fünf Prozent auf 109,22 Dollar.

Unterdessen kündigte US-Präsident Joe Biden in seiner Rede zur Lage der Nation die Freigabe von 30 Millionen Barrel Öl aus den strategischen Reserven an. Dies sei die Hälfte der zuvor von den Mitgliedsländern der Internationalen Energieagentur (IEA) angekündigten 60 Millionen Barrel, mit denen die Preissteigerungen eingedämmt werden sollen. Biden betonte, dass Washington "bereit ist, mehr zu tun, wenn es nötig ist".

06.17 Uhr: Kämpfe in Charkiw und Cherson

In der Nacht gab es in der Ukraine Kämpfe um die Städte Charkiw und Cherson, bei einem Luftangriff auf Schytomyr gab es Tote.

Im ostukrainischen Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes, griffen russische Soldaten ein medizinisches Zentrum des Militärs an. Laut ukrainischen Medienberichten kam es zu Kämpfen mit ukrainischen Einheiten. Bei Charkiw sei es den Ukrainern gelungen, sechs neue russische Panzer vom Typ T-80BWM zu erbeuten.

In der südukrainischen Stadt Cherson feuerte ein russischer Panzer nach Angaben der Agentur Ukrinform in ein Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes SBU. Der Berater des Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, sprach von zahlreichen toten Zivilisten, die Cherson unter anderem mit Molotow-Cocktails verteidigt hätten. Die Stadt an der Mündung des Flusses Dnipro ist Berichten zufolge eingekesselt.

Bei einem Luftangriff in der Großstadt Schytomyr rund 140 Kilometer westlich von Kiew wurden nach Angaben der Behörden zwei Menschen getötet und zehn verletzt. Der Angriff galt demnach der 95. Brigade der ukrainischen Armee. Vermutlich Marschflugkörper des russischen Typs Kalibr hätten mehrere Gebäude beschädigt. Die Angaben zu den Kampfhandlungen ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.