Warum das Mehl bei uns nicht ausgeht

Brot wird teurer

Sorgen bereitet den Müllern die aktuelle Preisexplosion allerdings schon. Mit Blick auf die Börse sagt Sagberger: "Die Spekulanten kaufen heute den Weizen und verkaufen ihn morgen wieder mit Gewinn. Und der Preis geht jeden Tag rauf, das ist sehr ungesund. Das Mehl wird teurer, das Brot wird teurer. Aber wir werden uns das leisten können".

Blick in die Ukraine beunruhigt

Die Lage auf den weltweiten Markt ist weitaus beunruhigender. Ukraine und Russland produzieren gemeinsam 29 Prozent des weltweit exportierten Weizens. Wenn das wegfällt, fehlen enorme Mengen. Die Preise an den Börsen werden dann weiter steigen und Länder in Nordafrika und Asien, die auf Importe angewiesen sind, müssen diese Preise dann bezahlen.

Internationale Sorge um abhängige Länder

So warnt unter anderem die Entwicklungsorganisation Germanwatch, dass es in ärmeren Ländern zu Hungersnöten und gesellschaftlichen Verwerfungen kommen könnte. Ökonomen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft haben simuliert, welche langfristigen Folgen ein Handelsstopp mit Weizen und sonstigem Getreide aus der Ukraine für Afrika hätte. Demnach wären besonders Tunesien und Ägypten dauerhaft negativ betroffen. Für viele weitere Länder wie Kamerun sowie Algerien und Libyen, Äthiopien, Kenia, Uganda, Marokko und Mosambik sehen die Forscher ebenfalls empfindliche Folgen.

Krisenländer besonders betroffen

Gerade in Krisenländern wie Jemen, Syrien und Libanon wird sich nach Angaben der Weltbank die Ernährungssituation nun noch einmal deutlich verschärfen. Die Welthungerhilfe rechnet mit einer zunehmenden Zahl Hungernder. Allerdings: "Die Ukraine wird mit Abstand am meisten betroffen sein", sagt Agrar-Expertin Verena Laquai vom bundeseigenen Thünen-Institut.

Getreidepreise entfachen Diskussion um Green-Deal

Wie kann sich Europa bei der Lebensmittelversorgung unabhängiger von anderen Ländern machen. Dafür steht inzwischen die gesamte Ausrichtung der Landwirtschaft in der Diskussion. Für Bayern hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) die vom kommenden Jahr an geltende Pflicht zur Stilllegung von Ackerflächen zu überprüfen: "Wir müssen alles noch mal auf den Prüfstand stellen", sagte Kaniber der Passauer Neuen Presse und bekommt dabei Zustimmung von Josef Rampl, Geschäftsführer des Bayerischen Müllerbunds. Auch der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied appelliert an die Europäische Kommission, die Pläne beim Green Deal oder der Farm-to-Fork-Strategie abhängig von der weiteren Entwicklung des Krieges zu prüfen, um Versorgungssicherheit in Europa nicht zu gefährden.