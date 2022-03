Kriegsgegnerin nach Protest im russischen Fernsehen verurteilt

"Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen"

Die Journalistin war am Montagabend während der Live-Übertragung hinter der Nachrichtensprecherin ins Bild gesprungen und hatte ein Schild hochgehalten mit den Worten "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen". Dazu rief sie mehrmals laut: "Nein zum Krieg!" Der Sender schaltete nach wenigen Sekunden zu einem Videobeitrag.

Owsjannikowas Aktion löste weltweit eine Welle der Anerkennung aus. Der Mitschnitt der Szene, in der sie mit einem handgeschriebenen Plakat hinter der Nachrichtensprecherin auftaucht, wurde vielfach unter anderem bei Twitter geteilt. "Was Mut wirklich bedeutet", schrieb etwa Pianist Igor Levit dazu.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich bei ihr. Er lobte Russen, "die versuchen, die Wahrheit zu sagen".

Marina Owsjannikowa: Kämpferin für Pressefreiheit

Marina Owsjannikowa wurde 1978 als Tochter einer Russin und eines Ukrainers geboren und arbeitete als Fernsehredakteurin des Staatssenders. In einem zuvor aufgezeichneten Video, das von der Menschenrechtsgruppe OVD-Info veröffentlicht wurde, verwies die Journalistin auf ihre Familiengeschichte und erklärte, sie ertrage es nicht, die beiden Länder verfeindet zu sehen. Auch sie, so Owsjannikowa, habe in den vergangenen Jahren für Perwy Kanal (Kanal Eins) gearbeitet und Propaganda für den Kreml gemacht. Jedoch: "Was in der Ukraine geschieht, ist ein Verbrechen."

Verantwortlich für die Aggression sei nur Russlands Präsident Wladimir Putin. "Es liegt an uns, diesen ganzen Wahnsinn zu beenden." Die Behörden könnten nicht alle einsperren.