Wolodymyr Selenskyj - Vom Komiker zum Staatschef in Lebensgefahr

"Wir sind Kiew. Wir verteidigen die Ukraine"

Der ukrainische Präsident hat sein Land nicht verlassen. Er hält sich höchstwahrscheinlich weiterhin in der ukrainischen Hauptstadt Kiew auf, das zeigte er noch am Donnerstagabend in einem Facebook-Video. Dazu schrieb Selenskyj als Oberbefehlshaber der ukrainischen Arme : "Wir sind in Kiew. Wir verteidigen die Ukraine."

Dass er sein Land nicht im Stich lässt, dafür zollen ihm viele Menschen Respekt. Nicht zuletzt auch durch sein überlegtes und ruhiges Auftreten - trotz Lebensgefahr. Am Freitag teilte er mit: "Nach unseren Informationen hat der Feind mich als Ziel Nummer eins ausgemacht. Und meine Familie als das Ziel Nummer zwei."

Auch Regierungssprecher Steffen Hebestreit schätzt das Risiko eines Angriffs auf Wolodymyr Selenskyj hoch ein: "Es wäre naiv zu sagen, dass er sich nicht in Gefahr befindet", sagte er in Berlin. Selenskyj sei "ein sehr mutiger Mann". Und Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian bot sogar an, den ukrainischen Präsidenten notfalls auszufliegen: "Wir können ihm helfen, falls es nötig wird."

Als Komiker belächelt, als Staatspräsident nun weltweit bewundert

Doch wer ist dieser Mann, um dessen Leben gerade so viele Menschen bangen? Sicher ist: Die Zeiten, in denen Wolodymyr Selenskyj als ehemaliger Komiker belächelt wurde und eher durch Zufall und gute Kontakte zum Präsidenten der Ukraine gewählt wurde, sind vorbei.

Noch bis vor Kurzem waren viele Ukrainer - auch knapp drei Jahre nach seiner Wahl zum Staatspräsidenten - noch nicht von seinen staatsmännischen Fähigkeiten überzeugt. Ein Grund dafür ist sicherlich auch, dass seine politische Laufbahn ziemlich skurril begonnen hat.

Bis zu seiner Wahl zum Präsidenten im Mai 2019 hatte der Jurist, der nach seinem Studium als Kabarettist, Fernseh-Komiker und Schauspieler arbeitete, keine politische Erfahrung. Sein Weg ins Präsidentenamt ähnelte dem Drehbuch seiner populären Fernsehserie "Diener des Volkes".

In dieser Fernsehserie trat er 2015 auf dem meistgesehenen Fernsehsender der Ukraine, 1+1, als Geschichtslehrer auf. Der Lehrer ist von der Korruption ukrainischer Politiker angewidert, macht über Social Media Wahlkampf, sammelt Geld über eine Crowdfunding-Kampagne und wird unversehens zum Präsidenten gewählt.