Börsen-Ticker: Deutliche Erholung am Aktienmarkt

21.35 - Finanzmärkte bleiben nervös

Angesichts des Krieges in der Ukraine bleiben die Finanzmärkte nervös. So erlebt der deutsche Aktienmarkt derzeit nahezu täglich schwer berechenbare Berg- und Talfahrten. Am Morgen stieg der DAX zeitweise in einer Erholungsbewegung um knapp 2 Prozent, bevor die Stimmung kippte. Zeitweise notierte der Markt im Minus, drehte im Laufe des Nachmittags wieder ins Plus. Und im späten Handel bröckelten auch diese Gewinne wieder ab. Am Ende stand der deutsche Leitindex nahezu unverändert bei 12.832 Punkten. Nervosität bestimmte auch das Geschehen an den Rohstoffmärkten. Metalle wie Nickel verteuerten sich rasant. Und auch die Notierungen für Rohöl zogen deutlich an, nachdem US-Präsident Biden für die Vereinigten Staaten ein Einfuhrverbot für russisches Öl und Gas verhängt hatte. Gesucht war auch Gold. In Euro kostete eine Feinunze des Edelmetalls 1.880 Euro, so viel wie noch nie. In New York liegt der Dow Jones im späten Handel knapp im Minus.

20.05 Uhr - McDonald´s schließt Filialen in Russland

Viele Unternehmen haben in den vergangenen Tagen ihre Geschäfte mit und in Russland auf Eis gelegt. Teilweise, weil sie von Sanktionen betroffen sind, teilweise aus eigenem Antrieb, teilweise auch nach öffentlichem Druck. Nun schließt auch die Fast-Food-Kette McDonald's ihre 850 Filialen in Russland bis auf Weiteres. Alle Geschäfte dort würden vorübergehend eingestellt, die Gehälter der rund 62.000 örtlichen Mitarbeiter aber weiter gezahlt, erklärte das US-Unternehmen. McDonald's sei in dem Land seit mehr als 30 Jahren vertreten und habe dort inzwischen täglich Millionen russische Kunden. Die Aktie von McDonald´s verteuert sich um 1 Prozent. Damit bewegt sie sich im Markttrend an der Wall Street.

17.50 Uhr – Marktbericht: Siemens Energy, Munich Re und weitere

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 18 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 22 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Siemens Energy verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 6,8 Prozent. Auch die Papiere von Munich Re (+5,5 Prozent) sowie Adidas (+4,2 Prozent) konnten sich steigern.

Am schlechtesten läuft es bis jetzt für Symrise (-6,9 Prozent), Sartorius (-5,8 Prozent) und Qiagen (-5,3 Prozent).

17.40 Uhr - DAX am Ende wenig verändert

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt erlebten heute erneut eine Berg- und Talfahrt. Der DAX startete im Plus, drehte zwischenzeitlich ins Minus, kehrte ins Plus zurück, und im späten Handel bröckelten die Gewinne wieder ab. Am Ende stand der DAX nahezu unverändert bei 12.832 Punkten

16.35 Uhr - Gold so teuer wie noch nie

Der Ukraine-Krieg treibt die Preise für zahlreiche Rohstoffe nach oben. Davon betroffen sind auch Edelmetalle. Die Feinunze Gold verteuert sich auf 2.061 Dollar. In Euro gerechnet notiert Gold bei 1.892 Euro, und damit so teuer wie noch nie.

15.05 Uhr - US-Importstop für russisches Öl erwartet

US-Präsident Joe Biden wird heute nach Angaben des Weißen Hauses neue Strafmaßnahmen gegen Russland verkünden. Das Weiße Haus verbreitete ein aktualisiertes Tagesprogramm des Präsidenten, bei dem um 10.45 Uhr Ortszeit, das entspricht 16.45 Uhr unserer Zeit ein Auftritt Bidens ergänzt wurde. Zu dem Termin hieß es, Biden werde Maßnahmen ankündigen, um, so das Zitat, Russland weiterhin für seinen unprovozierten und ungerechtfertigten Krieg gegen die Ukraine zur Verantwortung zu ziehen. US-Medien berichteten, Biden werde dabei einen Importstopp für russisches Öl verkünden. Diese Meldung treibt den Preis für Rohöl weiter nach oben. In London wird das Barrel der Nordsee-Sorte Brent nun für mehr als 130 Dollar gehandelt, ein Preisaufschlag von knapp 6 Prozent.

13.40 Uhr - Betriebsrat unterstützt Unipers Rückzug aus Russland

Die Arbeitnehmervertreter des Energiekonzerns Uniper stellen sich hinter den Teilrückzug des Konzerns aus Russland. Das Unternehmen will in dem Land nicht mehr neu investieren, zudem keine langfristigen Gasverträge in Russland abschließen und hat zudem angekündigt, seine finanzielle Beteiligung an Nordstream2 abzuschreiben. Das seien klare Aussagen. Man müsse das Geschäft auf neue Beine stellen, sagte der Betriebsrastchefs des Unternehmens Harald Seegatz der Nachrichtenagentur Reuters. Versorgungssicherheit müsse an oberster Stelle stehen. Er sprach sich dafür aus, das Geschäft mit verflüssigtem Erdgas (LNG) voranzutreiben, um von russischen Erdgaslieferungen unabhängiger zu werden. Und auch die Anleger begrüßen die Entscheidung. Die Aktien ziehen um 5,7 Prozent an, allerdings hatten die Titel in jüngster Vergangenheit auch deutlich unter Druck gestanden.

13.31 Uhr - Schaeffler Aktien gesucht - trotz fehlender Prognose

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler wagt aufgrund des Kriegs in der Ukraine keine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Der Chef des Konzerns Klaus Rosenfeld erklärt, im Moment sei völlig unvorhersehbar, welche Auswirkungen der Krieg habe. Man müsse auf Sicht fliegen und vorsichtig und agil reagieren. Allerdings sprach er auch von einem starken Auftragseingang zu Beginn des Jahres. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen den Umsatz währungsbereinigt um fast zehn Prozent gesteigert, auf 13,9 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn verbesserte sich auf 1,3 Milliarden Euro, im Vorjahr gab es hier noch rote Zahlen. Die Dividende soll nach Vorschlag des Vorstands mit 50 Cent doppelt so hoch ausfallen wie im Vorjahr. Die Firma habe starke Gesamtjahreszahlen geliefert und die Erwartungen im vierten Quartal übertroffen, schrieben dazu die Experten von JP Morgan. Und das sehen offensichtlich auch so, die Aktien ziehen um 8,5 Prozent an.

09.45 Uhr - Talfahrt vorerst gestoppt

Der Start an den deutschen Börsen war noch negativ, doch nun hat die Stimmung gedreht und zwar recht ordentlich. Aktuell ist der DAX mit 1,6 Prozent im Plus und damit wieder über der Marke von 13.000, bei 13.042 und das trotz des anhaltenden Ukraine-Kriegs und der Sorge vor einer Energiekrise. Beim Brokerhaus CMC Markets begründet man den Stimmungsumschwung damit, dass wohl einige Anleger, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt haben, sich nun wieder massiv eindecken. Auch scheint noch genug Geld am Markt zu sein, und Investoren nutzen Rücksetzer zum Einstieg. Aber die Zeiten bleiben unsicher und es gibt nicht wenige, die vor einem wilden Ritt in den nächsten Wochen warnen.

08.14 Uhr - Rohstoffe werden erneut teurer

Die Preise für Rohstoffe ziehen weiter an, aus Furcht vor Lieferausfällen in Folge des Ukraine-Kriegs. So steigt der Preis für Palladium, dessen Haupt-Exporteur Russland ist, um mehr als sechs Prozent auf knapp 3.200 Dollar je Feinunze, der Rohstoff wird für Autokatalysatoren verwendet. Aluminium, das im Flugzeug- und Automobilbau benötigt wird, legt mehr als vier Prozent zu, auf 3.900 Dollar je Tonne. Und der Preis für Nickel, das zur Stahl-Herstellung gebraucht wird, steigt gar um mehr als das Doppelte auf ein Rekordhoch von mehr als 100.000 Dollar je Tonne. Und auch Rohöl wird wieder teurer. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet aktuell rund 127 Dollar, das ist gegenüber gestern ein Plus von 3,80 Dollar.

07.55 Uhr - Los Angeles verklagt Monsanto

In den USA droht der Bayer-Tochter Monsanto neuer juristischer Ärger. Das Unternehmen wird von der Stadt Los Angeles verklagt. Die Stadt wirft Monsanto die wissentliche Verschmutzung von Gewässern vor. Bis 1979 soll das Unternehmen die Flüsse von Los Angeles durch die Einleitung von PCBs verschmutzt haben. Diese Chemikalien sind giftig und können in der Umwelt kaum abgebaut werden. Es sei Zeit für Monsanto, aufzuräumen und zu zahlen, erklärte der Staatsanwalt der Stadt. Das Unternehmen soll seit den 1950er Jahren gewusst haben, dass PCBs giftig sind und unweigerlich zu einer weitreichenden Verseuchung führen. Die Klage richtet sich insgesamt gegen drei Firmen. Stellungnahmen von den Konzernen gibt es noch nicht.

06.38 Uhr - Uniper hakt Nordstream 2 ab

Uniper will keine neuen Investitionen in Russland tätigen. Das teilte das Unternehmen gestern Abend mit. Auch an die russische Kraftwerkstochter Unipro würden vorerst keine Mittel überwiesen. Der vor einigen Monaten eingeleitete Prozess zur Veräußerung von Unipro wurde gestoppt, vorerst, wie es heißt. Zudem schreibt Uniper sein finanzielles Engagement an der Pipeline Nord Stream 2 ab. Der Energieversorger ist einer der größten Kunden des russischen Gaskonzerns Gazprom und zudem einer von fünf westlichen Finanzpartnern der vorerst gescheiterten Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2. Bei der finanziellen Beteiligung handelt es sich um ein Darlehen von 695 Millionen Euro plus bisher aufgelaufener Zinsen von 292 Millionen Euro, es geht also um fast eine Milliarde Euro. Die Abschreibung werde im ersten Quartal vorgenommen. Abhaken müsse Uniper nun auch erwartete Zinserträge von jährlich rund 100 Millionen Euro, heißt es. Auch will man keine neuen langfristigen Lieferverträge für Erdgas mit Russland mehr abschließen.

Dienstag, 09.03.2022