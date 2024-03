Zum 20. Mal sicherste Großstadt Bayerns: Wie macht Fürth das?

Zum "Jubiläum" gibt es Torte in der Polizeiinspektion Fürth und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kommt zum Gratulieren. Fürth ist 20 Jahre in Folge sicherste Großstadt Bayerns, das sei eine stolze Bilanz, so Herrmann. Auch Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) ist stolz auf den Titel: "Nicht einmal Bayern München war so häufig hintereinander Meister, wie wir jetzt Sicherheitsmeister sind", freut sich Jung.

Sicherste Großstadt in Bayern und in Deutschland

Seit 2010 ist die Stadt ununterbrochen auch die sicherste Großstadt Deutschlands. Ob die Stadt ihren Titel auch 2023 verteidigen kann, ist noch nicht raus, denn die bundesweiten Vergleichsdaten sind noch nicht komplett. Aber Fürth habe wieder die besten Chancen, so Herrmann. Dass München den Titel sicherste Großstadt Deutschlands für sich beansprucht, ist der Statistik geschuldet. Fürth trägt den Titel in der Kategorie ab 100.000 Einwohner, München ab 200.000. Und da ist Fürth mit seinen rund 130.000 Einwohner einfach raus.

Fürths Erfolgsrezepte für geringe Kriminalität

Dass die Kriminalität in Fürth so gering ist, liegt laut Herrmann zum einen daran, dass die Polizei großartige Arbeit geleistet habe. Zum anderen werde diese auch von einer klugen Kommunalpolitik der Stadt begleitet, um schon in Vorfeld sozialen Spannungen entgegenzuwirken. Fürths Oberbürgermeister merkt an, dass in Fürth die Stadtteile sozial gut durchmischt seien. Das gelte mittlerweile auch für ehemalige Problemviertel wie Hardhöhe oder die Altstadt.

Großveranstaltung mit wenig Straftaten

Außerdem sei Fürth überschaubar geblieben, man kennt die Nachbarschaft. So entstehen vertraute Strukturen. Man achte aufeinander, so Jung. Aber auch eine Großveranstaltung wie die Michaeliskirchweih mit zuletzt 1,5 Millionen Besucher ziehe kaum Straftaten nach sich. Die Stadt hält die Kirchweih bewusst familiär. Bierzelte wie am Oktoberfest gibt es nicht, der Alkoholkonsum ist geringer. Ein Konzept, das aufgeht: Im vergangenen Jahr hat die Polizei 18 Straftaten auf der zwölftägigen Kirchweih gezählt, so Jung. Am Oktoberfest waren es im vergangenen Jahr laut Polizei 1.093 – bei 18 Festtagen und 7,5 Millionen Besuchern.

Prävention ist ein wichtiger Baustein

Die Polizei ist in Fürth sehr gut aufgestellt, betont zudem Mittelfrankens Polizeipräsident Adolf Blöchl. Auch auf eine eigene Fahrradstaffel kann Fürth zurückgreifen. Zudem werde viel in die Prävention investiert, in Jugendarbeit und Aufklärungsarbeit an Schulen. "Das führt dazu, dass Straftaten erst gar nicht entstehen", so Blöchl.

Kriminalstatistik: Sicherste Großstadt trotz Anstieg der Straftaten

Laut der mittelfränkischen Kriminalstatistik wurden in Fürth 2023 insgesamt 6.156 Straftaten verübt. Die Aufklärungsquote lag bei 68,5 Prozent und damit 1,9 Prozentpunkte über dem bayerischen Durchschnitt, betont Blöchl. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Straftaten in Fürth allerdings um 19,7 Prozent gestiegen. Zwar gingen Straftaten wie Mord und Totschlag sowie Wohnungseinbrüche zurück. Dafür nahm die Zahl an Ladendiebstählen und Körperverletzungen zu, berichtet Bernd Wolf, der Leiter der Polizeiinspektion Fürth. "Wir werden nun darauf einen Schwerpunkt setzen, um diese beiden Phänomene in den Griff zu bekommen", kündigt Wolf an. Die Polizei werde etwa mit mehr Präsenz darauf reagieren.

Auch sexuelle Belästigungen haben im vergangenen Jahr zugenommen. Im Wiesengrund, dem Naherholungsgebiet der Stadt, hat ein bislang unbekannter Täter wiederholt Frauen an den Po gefasst. 13 Fälle sind der Polizei bekannt. Mit verdeckten Maßnahmen will die Polizei dem Po-Grapscher auf die Spur kommen, betont Wolf.