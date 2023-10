Rekord: 1,5 Millionen Besucher auf Fürther Michaelis-Kirchweih

Mit einem Feuerwerk im Wiesengrund ist die Michaelis-Kirchweih in Fürth mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Nach Angaben von Wirtschaftsreferent Horst Müller kamen an zwölf Tagen mehr als 1,5 Millionen Besucher. "Wir spielen damit in der 1. Liga der Volksfeste in Deutschland", freut sich Müller im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Besucheransturm nicht nur am Wochenende

Der Besucheransturm auf "die größte Innenstadtkirchweih Deutschlands" sei auch wochentags ungebrochen gewesen. Müller sprach von einer "Bilderbuch-Kirchweih" bei Traumwetter. Es habe keinerlei Handgreiflichkeiten oder gar Schlägereien gegeben. Die "Königin der fränkischen Kirchweihen" sei damit einzigartig.

Immaterielles Kulturerbe

Die Fürther Michaelis-Kirchweih hat eine rund 900jährige Tradition und ist seit 2018 in die Liste des Immateriellen Kulturerbe der UNESCO eingetragen. Marktbuden, Imbissstände und Fahrgeschäft bunt gemischt und mitten in der Innenstadt , dafür wird in Fürth auch eine Bundesstraße zwölft Tage lang gesperrt. Dieses Konzept der Straßenkirchweih begeistert weit über die Landkreisgrenzen hinaus.

Im nächsten Jahr findet die Fürther Michaelis-Kirchweih statt vom 28.09. bis zum 09.10.2024.