Blaulicht und Pedale: Fahrradstreife jagt Verkehrssünder

Als Anic von der Kall versucht, den schwarzen Audi an der Münchner Ludwigstraße anzuhalten, fährt dieser einfach weiter. Die Polizeiobermeisterin radelt mit dem E-Bike dicht an die rechte Seite der Limousine heran, klopft an die Fensterscheibe – erst dann bemerkt der Fahrer sie und lässt die Scheibe herunter. "Das Handy bitte weglegen, auch in dem zähfließenden Verkehr", ruft Anic von der Kall ins Auto. "Sie haben es jetzt nicht benutzt, sondern nur in der Hand gehalten. Aber rein theoretisch macht das 100 Euro und einen Punkt."

Situationen wie diese erleben die Beamten der Münchner Fahrradstreife täglich. Trotz neongelber Helme und Westen mit der Aufschrift "Polizei", überrascht ihr Auftreten immer wieder Auto- und auch Radfahrer. Doch nicht jeder Verstoß führt automatisch zu einer Strafe. "Es ist Absicht von uns, dass wir vieles mündlich verwarnen, wo wir sagen: Das ist nicht so dramatisch", erklärt Polizeihauptkommissar Matthias Pötsch in "Kontrovers – Die Story". Auch er ist Teil der Münchner Fahrradstaffel und mit seiner Kollegin von der Kall auf Streife.

Pilotprojekt "ganzjährige Fahrradstreife": Testphase in München und Nürnberg

Bislang war die Fahrradstaffel nur im Sommer unterwegs, in diesem Jahr aber testet die Polizei in Bayern den ganzjährigen Einsatz. In München gibt es derzeit neun ganzjährige Radler der Polizei, in Nürnberg sind es sechs. Ihr Schwerpunkt liegt in der Verkehrsüberwachung.

Mit E-Pedelecs sind die Polizisten oftmals flexibler und schneller unterwegs als mit Autos. Die Fahrräder kosten jeweils zwischen 3.500 und 4.000 Euro und sind mit einem Blaulicht ausgestattet – ansonsten "ganz normale Pedelecs", wie Kommissar Pötsch sagt. Je nach Effizienz und Erfolgsquote könnten 2024 auch in anderen bayerischen Städten ganzjährig Fahrradstreifen eingeführt werden.

Video: Kontrovers - Die Story: Blaulicht & Pedale – unterwegs mit der Fahrradstreife