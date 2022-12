Zu warm, zu trocken: Bilanz des Deutschen Wetterdienstes 2022

Für Bayern gab es viel Sonnenschein und regionale Unterschiede

In Bayern war die durchschnittliche Temperatur mit 10,1 Grad Celsius zwar etwas niedriger als der bundesdeutsche Durchschnitt. Aber für den Freistaat war 2022 das wärmste Jahr seit Messbeginn, trotz der Tatsache, dass der deutschlandweit tiefste Jahreswert im Landkreis Bayreuth ermittelt wurde: Am 18.12. wurde in Heinersreuth-Vollhof eine Temperatur von minus 19,3 Grad Celsius gemessen. 2020 Stunden Sonnenschein gab es für Bayern in diesem Jahr sowie einen Flächenniederschlag von 778 Liter pro Quadratmeter.

Im Ländervergleich war Bayern somit ein relativ nasses Bundesland, aber es gibt deutliche Unterschiede: "Im Voralpenraum hat es mehr geregnet als normal", sagt Tobias Fuchs, Vorstand Klima und Umwelt des Deutschen Wetterdienstes, im Interview mit dem BR. Babenhausen im Unterallgäu erreichte am 19. August mit 112,1 Liter pro Quadratmeter den bundesweit höchsten Tagesniederschlag. Franken hingegen litt unter einer starken Trockenheit, die eher dem entspricht, was vor allem der Osten Deutschlands erlebt, nämlich Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Sachsen-Anhalt war mit 446 Liter Niederschlag pro Quadratmeter das trockenste Bundesland in Deutschland in diesem Jahr.