Zuckerrüben-Ernte in Niederbayern läuft an

In der Plattlinger Südzucker-Fabrik im Kreis Deggendorf beginnt heute die Rübenkampagne. Bis zu 750 Lkw am Tag werden in den kommenden Wochen Zuckerrüben anliefern. Probleme bereiten den Verantwortlichen die Trockenheit und die Energiekrise.