Regensommer: Positive Folgen für späte Kulturen auf Äckern

Bayernweit deutlich mehr Regen als im Juli 2022

Im Juli hat es in Würzburg knapp 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gegeben, im Sommer 2022 waren es nur 13 Liter - was einem Fünftel des durchschnittlichen Niederschlags des Zeitraums von 1981 bis 2010 entsprach. Gemessen daran, sind mit dem Juli-Niederschlag 2023 in Würzburg 90 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags erreicht worden.

Auch in München hat es mit über 95 Litern pro Quadratmeter im Juli 40 Liter mehr geregnet als im Juli 2022. Damals erreichte der Niederschlag lediglich 45 Prozent des Durchschnittswerts, in diesem Juli waren es 78 Prozent. Auch in Kempten fiel im vergangenen Jahr mit 64 Litern unterdurchschnittlich wenig Regen, im Juli 2023 sind es mit über 115 Litern pro Quadratmeter vier Fünftel des Durchschnittsniederschlags gewesen.

Niederschlag entscheidend für Wein

Dieser Niederschlag komme auch den Winzerinnen und Winzern in Bayern zugute, sagt Beate Leopold, selbst Winzerin und Beraterin beim Weinbauring Franken. Sie berät Winzerinnen und Winzer in ganz Franken. Das dominierende Thema ist meistens die Trockenheit. Doch in diesem Jahr ist das anders.

"Der Regen ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen", erklärt die 43-Jährige. "Der Beginn von der Reife ist ganz wichtig, da braucht die Rebe nochmal einen Nährstoff-Schub. Den hat sie nun über den Niederschlag auch erhalten." Außerdem sei in der jetzigen Reifephase - zur Einlagerung von Inhaltsstoffen - eine gute Wasserversorgung entscheidend. Die aktuelle Niederschlagsmenge stimme die meisten Winzerinnen und Winzer sehr zuversichtlich für den Reifeverlauf.