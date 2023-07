Wochenendwetter in Bayern: Es wird wieder heiß

Von der Iberischen Halbinsel gelangt zunehmend sehr warme bis heiße Luft nach Bayern. Das liegt an der Hochdruckzone "Evi", die sich vom zentralen Mittelmeerraum über die Mitte Europas bis in den Süden Skandinaviens erstreckt, und dem kräftigen Atlantik-Tief "Quentin".

Zu Beginn ist die Luft recht trocken. Somit gibt es am Freitag und Samstag viel Sonnenschein in Bayern. Die Höchstwerte liegen am Freitag bei 26 Grad in manchen Tallagen im Bayerischen Wald und bei 31 Grad im Landkreis Aschaffenburg. Am Samstag sind verbreitet zwischen 29 und 33 Grad möglich, rund um Aschaffenburg bis zu 34 Grad. Ganz vereinzelte Hitzegewitter sind Samstagspätnachmittags und abends in den Alpen sowie im Bereich der schwäbischen Alb nicht auszuschließen.

Sonntag voraussichtlich Höhepunkt der Hitze

Der Sonntag wird mit Höchstwerten von 31 Grad in manchen Alpentälern und bis zu 35 oder 36 Grad örtlich am Main der voraussichtlich heißeste Tag der Hitzewelle. Dabei gibt es weiterhin viel Sonnenschein, von Westen her wird die Luft aber auch etwas feuchter. Somit nimmt spätnachmittags und abends vor allem ganz im Westen Bayerns und am westlichen Alpenrand die Neigung zu lokal kräftigen Gewittern zu.

Montag und Dienstag gelangt weiterhin sehr warme und teilweise feuchte Luft in den Freistaat. Es wird schwül-warm bis heiß, mit Höchstwerten von 28 bis 32 Grad. Dazu scheint oft die Sonne, besonders jeweils am Nachmittag und Abend muss dann mit einzelnen kräftigen Gewittern mit Unwetterpotential gerechnet werden.

Ab Sonntag vielerorts tropische Nächte

Nicht nur tagsüber wird es heiß – auch die kommenden Nächte werden sehr mild, vor allem ab der Nacht auf Sonntag und bis zur Nacht auf Dienstag kann es in manchen Regionen, wie am Untermain oder in größeren Städten und Ballungsräumen, zu tropischen Nächten kommen. Das bedeutet, dass die Temperaturen in den Nächten nicht mehr unter 20 Grad sinken.

Ab Wochenmitte wieder etwas kühler

Ab der Mitte der Woche deuten die Wettermodelle eine Wetterumstellung an. Denn dann gelangt am Rande einer nordeuropäischen Tiefdruckzone von Westen her etwas kühlere, aber trotzdem noch sommerlich warme Luft nach Bayern. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 23 bis 28 Grad. Dabei gibt es mehr Sonne als Wolken, aber es kommt auch zu einzelnen Schauern und Gewittern, vor allem im Süden des Freistaats.

Wer kann, sollte seine Freizeit in den kommenden Tagen im Freibad oder an einem der bayerischen Seen verbringen, dabei aber auch an ausreichenden Sonnenschutz denken. Sportliche Aktivitäten sollten am besten in die Morgenstunden verlegt und die größte Hitze tagsüber gemieden werden.