Winterwetter in Bayern: Unfälle in der Nacht wegen Glätte

Der Freitag ist der dritte Tag mit Schnee, Eis und Minustemperaturen in Folge. Nach dem Eisregen vom Mittwoch kam es am Donnerstag erneut zu Problemen in Bayern wegen Glatteis. In der Nacht auf Freitag ereigneten sich vor allem im Süden einige wetterbedingte Unfälle. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hob seine Unwetterwarnung wegen Glatteis um etwa 4 Uhr am Morgen wieder auf.

Glätteunfälle und Behinderungen in Schwaben

In Schwaben sorgten glatte Straßen in der Nacht noch einmal für Behinderungen und einige Unfälle. Der DWD hatte von den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg und Günzburg bis ins Allgäu eine Unwetterwarnung vor gefrierendem Regen und Glatteis herausgegeben.

Nach Angaben der Polizei mussten vor allem im Unterallgäu Lkw an Steigungen im Bereich um Mindelheim und Bad Wörishofen zeitweise wegen Glätte auf die Streudienste warten. Sowohl im nördlichen Schwaben als auch im Allgäu kam es zu einigen Unfällen. Dabei habe es keine nennenswerten Personenschäden gegeben, hieß es von der Polizei.

Mehrere Autos auf A96 kollidiert

Auf der spiegelglatten A96 kamen im Landkreis Landsberg am Lech fünf Fahrzeuge ins Rutschen und stießen zusammen, sechs Menschen wurden verletzt. Zwischen Landsberg-Ost und Greifenberg gab es noch mindestens sieben weitere Unfälle auf der A96, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch hier seien der Eisregen und die glatten Straßen ursächlich gewesen.

Zwei Lkw rutschen auf A9 zusammen

Ein Lkw rutschte am frühen Freitagmorgen beim Überholen auf der A9 bei Schweitenkirchen (Lkr. Pfaffenhofen an der Ilm) aufgrund der Glätte in einen mit Feuerwerkskörpern beladenen Sattelzug. Durch die Kollision sei der Sattelzug gegen die Leitplanke gedrückt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der andere Lkw habe sich um die eigene Achse gedreht und sei anschließend quer auf der Autobahn stehen geblieben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Weil der Sattelzug die Feuerwerkskörper geladen hatte, wurden zur Sicherheit viele Kräfte der Feuerwehr zum Unfallort gerufen. Explosionsgefahr habe jedoch nicht bestanden, sagte der Sprecher. Für die Bergungsarbeiten blieb die Autobahn rund um die Unfallstelle für zwei Stunden komplett gesperrt.