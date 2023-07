Wofür Polizei und Bundeswehr gemeinsam am Tegelberg trainieren

Bei der Anti-Terror-Übung AlpenTex 2023 trainieren Einsatzkräfte von Polizei und Bundeswehr, den freiwilligen Hilfsorganisationen - wie Rettungs-, Sanitäts- und Betreuungsdiensten - und die der örtlich zuständigen Katastrophenschutzbehörde für den Ernstfall. Während der erste Teil der Übung am Dienstag in der Allgäu Kaserne weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit ablaufen wird, kann es am Mittwoch rund um Füssen und Schwangau zu Verkehrsbehinderungen und gesperrten Wanderwegen kommen.

Anti-Terror-Übung erstmals im Gelände

Zum ersten Mal findet die gemeinsame Terrorübung von Polizei und Bundeswehr auch außerhalb der Kasernenmauern statt. Bis zu 100 Einsatzkräfte werden im alpinen Gelände rund um die Rohrkopfhütte am Tegelberg üben. Mit dabei sind neben Spezialeinheiten von Polizei und Bundeswehr auch Hubschrauber und gepanzerte Fahrzeuge. Das Szenario dreht sich um einen fiktiven Terroranschlag. Weitere Details werden vorab nicht bekannt gegeben. Damit die Übung möglichst realistisch abläuft, erfahren auch die beteiligten Soldaten und Polizisten erst mit Beginn, worum es geht.

Bundeswehr und Polizei üben Zusammenarbeit

Länger andauernde, länderübergreifende Terrorlagen beziehungsweise lebensbedrohliche Einsatzlagen können die Polizei an ihre Grenzen führen. In derartigen "katastrophenähnlichen" Lagen kann deshalb eine Unterstützung durch die Bundeswehr erforderlich sein. "Wenn wir als Polizei bei so einem Anschlagsgeschehen an unsere personellen und auch technischen Grenzen kommen, wäre es natürlich ein Fehler, die besonderen Fähigkeiten der Bundeswehr nicht zu nutzen", sagt Polizei-Vizepräsident Dominkus Stadler vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten. Dieser Übungsfall sei eines der wenigen Szenarien, in denen die Bundeswehr überhaupt für die innere Sicherheit eingesetzt werden dürfe.

Einschränkungen für Wanderer, aber keine Gefahr

Am Tegelberg und rund um die Rohrkopfhütte werden am Mittwoch Wanderwege für die Übung gesperrt. Auch im Tal kann es wegen der Fahrzeugkolonnen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Viele Einsatzkräfte von Polizei, Bergwacht, Feuerwehr und anderen Blaulichtorganisationen wollen aber am Rande der Übung dafür sorgen, dass die Einschränkungen für Anwohner und Urlauber möglichst gering sind. "Der Bereich ist großräumig abgesperrt, auch entsprechend besetzt durch Kolleginnen und Kollegen, die ins direkte Gespräch mit der Bevölkerung gehen, sodass keine Gefahr besteht, dass man zufällig plötzlich im Geschehen wäre", sagt Markus Hörmann, der Projektleiter AlpenTEX 2023 im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Im "Normalbetrieb" gibt es nur sehr wenige Berührungspunkte zwischen Polizei und Bundeswehr. Aus diesem Grund finden seit 2017 regelmäßig gemeinsame Anti-Terror-Übungen in Bayern statt. Sie sollen die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bundeswehr für den Ernstfall trainieren und verbessern.