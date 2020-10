Wann darf die Bundeswehr im Inneren eingesetzt werden?

In den vergangenen Monaten der Pandemie haben Soldaten Menschen an Autobahnraststätten auf Corona getestet, in Gesundheitsämtern ausgeholfen oder italienische Bürger in deutsche Intensivstationen ausgeflogen. Doch wann darf die Bundeswehr überhaupt Aufgaben im Inneren übernehmen?

Wie hilft die Bundeswehr in der Coronakrise?

Am 19. März 2020 gab Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt, dass die Bundeswehr den Ländern, Städten und Kommunen vermehrt Unterstützung anbieten und vorbeugend auch einen Nothilfestab einrichten wird. Wie viele Soldaten tatsächlich im Inland helfen, ändert sich täglich. Laut Bundesverteidigungsministerium halfen am 30.09.2020 insgesamt 937 Soldaten in der Corona-Krise. Sie unterstützen aktuell laut Bundeswehr vor allem medizinisches Fachpersonal und helfen bei der Nachverfolgung von Infektionsketten. Direkten Kontakt zu Patienten haben sie laut Verteidigungsministerium nicht.

Die Stiftung Wissenschaft und Politik hat untersucht, welche Rolle die Bundeswehr im Corona-Management der letzten Monate gespielt hat. Danach waren die Soldaten vor allem zur Unterstützung in Alten- und Pflegeheimen und halfen in den Gesundheitsämtern. Sie versorgten aber auch Menschen, die nach den Grenzschließungen in langen Staus an den Grenzen standen und flogen im März und April über 20 Intensivpatienten aus Italien und Frankreich zur Behandlung nach Deutschland.

Seit März dieses Jahres haben Kommunen, Städte und die Länder 917 Hilfeleistungsanträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie an die Bundeswehr gerichtet. Das teilte das Verteidigungsministerium dem BR mit. 622 der Anträge wurden gebilligt.

Was ist die gesetzliche Grundlage für Einsätze der Bundeswehr im Inneren?

Die Aufgaben von Militär und Polizei sind in Deutschland strikt getrennt. Die Bundeswehr soll das Land nach außen verteidigen, die Polizei ist im Inland zuständig. Wann die Bundeswehr trotzdem im Inland tätig werden darf und wie, ist an verschiedenen Stellen im Grundgesetz festgehalten.

Eine Möglichkeit ist ein Einsatz im Verteidigungs- oder Spannungsfall (Art. 115a Abs. 1 und Art. 80a GG), zum Beispiel, wenn Deutschland angegriffen werden würde. Dann darf die Bundeswehr zivile Objekte (also alle nicht militärischen Ziele) schützen und Aufgaben der Verkehrsregelung übernehmen.

Aber auch ohne Verteidigungsfall ist es, wie nun während der Corona-Pandemie, in besonderen Fällen möglich, die Bundeswehr im Inneren zu verwenden. Das Grundgesetz lässt hier drei Optionen zu. Für die erste sind die Hürden relativ gering, für die beiden anderen hoch:

1. Amtshilfe:

Im Grundgesetz heißt es: "Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig Rechts- und Amtshilfe" (Art. 35 Abs. 1 GG). Zu diesen Behörden zählt die Bundeswehr ebenso wie zum Beispiel die Gesundheitsämter. Deswegen können Soldaten falls benötigt unterstützende Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel Infektionsketten nachzuverfolgen.

Wichtig ist, dass die Amtshilfe "unterhalb der Einsatzschwelle" liegen muss. Die wird nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 20. März 2013 überschritten, wenn das "Droh- und Einschüchterungspotential" der Bundeswehr ausgenutzt werden soll. Das heißt zum Beispiel, es dürfen bei der Amtshilfe keine militärischen Mittel wie Kriegswaffen eingesetzt werden.

Amtshilfe wird immer wieder geleistet, auch schon vor der Coronakrise:

Im Januar 2019 halfen Soldaten in Bayern, Schnee von einem Krankenhausdach zu beseitigen

2015 und 2016 unterstützten sie bei der Registrierung und Unterbringung von Flüchtlingen

Bei der Hochwasserkatastrophe 2013 war die Bundeswehr im Einsatz, um die Folgen der Überschwemmungen einzudämmen.

2. Innerer Notstand:

Die Bundeswehr darf laut Grundgesetz (Art. 87a Abs. 4 GG in Verbindung mit Art. 91 Abs. 2 GG) zum Schutz von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung nichtstaatlicher Gegner eingesetzt werden, wenn diese organisiert und militärisch bewaffnet sind. Allerdings gilt das nur, wenn die freiheitlich demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes gefährdet ist, das bedrohte Land die Gefahr nicht selbst bekämpfen kann oder die Kräfte von Polizei und Bundespolizei nicht ausreichen (Deutscher Bundestag 2016).

So ein Fall liegt "oberhalb der Einsatzschwelle". Das heißt, hier dürfen zum Beispiel auch militärische Mittel eingesetzt werden. Das Bundesverfassungsgericht lässt solche Einsätze aber nur in äußersten Ausnahmefällen zu. Im Beschluss vom 19. Mai 2010 heißt es dazu:

"Es ist sicherzustellen, dass die Streitkräfte niemals als innenpolitisches Machtinstrument eingesetzt werden. Abgesehen von dem extremen Ausnahmefall des Staatsnotstandes, in dem nur zur Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer als letztes Mittel auch Kampfeinsätze der Streitkräfte im Inland zulässig sind (Art. 87a Abs. 4 GG), ist die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit Aufgabe allein der Polizei."

3. Katastrophenhilfe:

Bei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben oder Waldbränden sowie in besonders schweren Unglücksfällen wie Flugzeug- oder Eisenbahnunglücke oder Unfälle in Kernenergieanlagen darf die Bundeswehr die Polizeikräfte im Inland unterstützen, wenn Hilfe erforderlich ist (Art. 35 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 GG).

In einer Entscheidung von 2006 lehnte das Bundeverfassungsgericht noch ab, dass die Bundeswehr in so einem Fall militärische Mittel einsetzen darf. Mit der Plenarentscheidung vom 3. Juli 2012 änderte sich das. Seitdem lässt das Bundesverfassungsgericht den Einsatz militärischer Mittel als "Ultima ratio" zu. Die Hürden für den Einsatz der Bundeswehr in einem solchen Fall sind aber nach wie vor sehr hoch gelegt: Es muss sich um eine "ungewöhnliche Ausnahmesituation katastrophischen Ausmaßes" handeln.

Demonstrationen können entgegen teilweise aktuell verbreiteter Falschinformationen aus Kreisen der Kritiker der Corona-Maßnahmen keinesfalls so ein Fall sein. Das heißt: Bewaffnete Soldaten könnten nicht auf einer Demonstration eingesetzt werden. Im Beschluss des Plenums des Bundesverfassungsgerichts heißt es nämlich:

"Gefahren für Menschen und Sachen, die aus oder von einer demonstrierenden Menschenmenge drohen, [stellen] keinen besonders schweren Unglücksfall im Sinne des Art. 35 GG dar, der es rechtfertigen könnte, Streitkräfte auf der Grundlage dieser Bestimmung einzusetzen."

Was trifft im Fall der Corona-Pandemie zu?

Die Unterstützung der Bundeswehr für zivile Behörden im Kampf gegen Corona zählt laut Verteidigungsministerium als Amtshilfe. Wenn Soldaten an Corona-Teststationen helfen oder mit Gesundheitsämtern Infektionsketten nachvollziehen, ist das über Art. 35 Abs. 1 des Grundgesetzes abgedeckt, bestätigt auch Matthias Herdegen, Direktor des Instituts für Öffentliches Recht und des Instituts für Völkerrecht an der Universität in Bonn.

"Hier geht es nicht um den klassischen Einsatz der Streitkräfte als bewaffnete Macht, sondern um eine technische Unterstützung zum Schutz der Bürger", sagt Herdegen. Amtshilfe sei als Verwaltungshilfe zu verstehen. Amtshilfe könne technisch, personell und auch logistisch sein und Behörden könnten sich sowohl auf Bundes- als auf Landesebene untereinander unterstützen.