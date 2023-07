Großbrand auf Bauernhof: Vermutlich Millionenschaden

Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in Lauterbach bei Mähring ist am Samstagabend ein Millionenschaden entstanden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war das Feuer in einer Scheune ausgebrochen in der eine Hackschnitzelheizung und mehrere Traktoren untergebracht waren.

Keine Verletzten, auch Pferde konnten gerettet werden

Das Feuer griff auch noch auf einen Pferdestall und drei Wohnhäuser über. Verletzt wurde aber niemand. Auch die Pferde konnten rechtzeitig aus dem Stall geholt werden. Ein Großaufgebot an Feuerwehren war vor Ort.

Hackschnitzelheizung womöglich Brandherd

Zunächst war die Polizei von einem Schaden von mehreren hunderttausend Euro ausgegangen, inzwischen gehen die Ermittler von einer Schadenssumme von über einer Million aus. Die Brandursache ist noch unklar, es wird aber vermutet, dass die Hackschnitzelheizung in der Scheune der Auslöser gewesen sein könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern aber an.