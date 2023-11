Verdi bestreikt Hochschulen und Kultureinrichtungen in München

Von einer "Demütigung" der Beschäftigten der Länder in den Ballungsräumen spricht Heinrich Birner, Geschäftsführer von Verdi München. Was ihn aufregt, ist die Aussage der Arbeitgeberseite, es sei nicht ihre Verantwortung, die gestiegenen Preise auszugleichen.

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (CDU), Verhandlungsführer in der aktuellen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder, hatte gesagt, wenn das Einkommen der Beschäftigten nicht reiche, könnten sie ja Wohngeld beantragen. So etwas habe er in seiner 30-jährigen hauptberuflichen Gewerkschaftstätigkeit noch nicht erlebt, sagt Birner. Verdi ruft deshalb für heute zu einem Warnstreik im Großraum München auf.

Hochschulen zum Warnstreik aufgerufen

Schwerpunkt der Aktionen sind die Hochschulen in und um München. Aufgerufen sind die Beschäftigten der Ludwig-Maximilians-Universität, der TU München Innenstadt, Garching und Weihenstephan und der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München und Weihenstephan-Triesdorf. Außerdem das Studentenwerk und die studentischen Hilfskräfte. Welche Auswirkungen das auf die Universität haben wird und ob es Einschränkungen für die Studenten geben wird, konnte die Ludwig-Maximilians-Universität im Vorfeld auf Anfrage nicht einschätzen.

Kundgebung am Mittag

Beteiligen sollen sich auch die Mitarbeiter anderer Landeseinrichtungen, so zum Beispiel die Staatsbibliothek, das Institut für Zeitgeschichte, die Staatsgemäldesammlung, das Deutsche Museum, der Botanische Garten, das Landesamt für Denkmalpflege und die Bayerische Schlösserverwaltung.

In einem kurzen Demonstrationszug wollen die Streikenden am Mittag in München vom Finanzministerium am Odeonsplatz zur Technischen Universität an der Arcisstraße ziehen – dort hat Verdi eine Kundgebung geplant.

Auswirkungen auch auf Kulturbetriebe

Auch die Mitarbeiter der Staatstheater sind erneut aufgerufen, sich zu beteiligen – sie hatten bereits in der vergangenen Woche gestreikt. Das Residenztheater in München erwartet eine hohe Beteiligung ihrer Mitarbeiter. Die Vorstellung von "Peer Gynt" am Abend muss deshalb "leider ersatzlos entfallen", wie das Theater auf Anfrage mitteilt. Das Abonnement erhalte einen neuen Aufruf. Gekaufte Eintrittskarten könnten erstattet oder für eine andere Vorstellung umgetauscht werden, hieß es.

Bislang kein Angebot der Arbeitgeber

Verdi fordert 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat - bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auszubildende sollen 200 Euro mehr erhalten. Die Arbeitergeber verweisen auf eine schwierige Haushaltslage – sie haben bisher kein eigenes Angebot vorgelegt. Bisher gab es zwei erfolglose Verhandlungsrunden, eine dritte ist für Anfang Dezember geplant. Bis dahin wollen die Gewerkschaften mit Warnstreiks weiter Druck machen.