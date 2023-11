Zugunfall in Reichertshausen - was bisher bekannt ist

Bei einem Zugunfall auf der Strecke zwischen München und Ingolstadt sind am Freitag nach ersten Angaben der Polizei sieben Menschen leicht verletzt worden. Diese Zahl könne sich aber noch ändern, der Einsatz laufe noch, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagnachmittag. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Von der Bundespolizei heißt es, dass keiner der Züge entgleist sei.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdiensten und Polizei sind vor Ort. In den beiden Zügen haben sich nach BR-Informationen hunderte Fahrgäste befunden. Für sie wurde eine Turnhalle in Reichertshausen bereitgestellt, wo sie versorgt werden.

Bahnstrecke gesperrt

Ein ICE und ein Regionalzug hätten einander an einer Weiche am Bahnhof in Reichertshausen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm "gestreift", so die Sprecherin weiter.

Die Bahnstrecke zwischen Petershausen und Pfaffenhofen ist bis auf weiteres gesperrt. Ein Busnotverkehr zwischen den beiden Orten ist in Planung. Die ICE-Züge zwischen München - Ingolstadt - Nürnberg werden umgeleitet. Es muss mit Verspätungen von einer Stunde gerechnet werden. Der Halt am Hauptbahnhof Ingolstadt entfällt. ICE-Züge, die zwischen München und Nürnberg über den Hauptbahnhof Augsburg verkehren, sind von der Sperrung nicht betroffen.