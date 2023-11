Kind findet Ecstasy in altem Kaugummiautomaten

Ein Kind hat am Donnerstag in der Oberpfalz in einem alten Kaugummiautomaten eine Tüte mit den Ecstasy-Pillen "Blue Punisher" gefunden. Die Polizei warnt vor diesen Drogen und sucht nun Zeugen.

Kaugummiautomat als Drogenversteck?

Der ehemalige Verkaufsautomat für Süßigkeiten in der Hallerstraße in Nabburg im Landkreis Schwandorf habe vermutlich als Versteck für die Drogen gedient, so die Polizei am Freitag. Das Kind habe die blauen Pillen zufällig gefunden und sie einem Erwachsenen gezeigt. Dieser verständigte die Polizei. Die Beamten stellten die Drogen sicher. Der Kaugummiautomat ist nach dem Vorfall abgebaut worden.

Laut dem Polizeipräsidium Oberpfalz ist die Einnahme von Ecstasy im Allgemeinen und speziell der blauen Pille "Blue Punisher" gefährlich. Sie kann lebensgefährlich sein und zu schweren Nebenwirkungen führen. Grund ist die immer unterschiedliche Konzentration des Wirkstoffs MDMA. Vom Aussehen könne nicht auf die Inhaltsstoffe geschlossen werden, heißt es.

Mit Informationen von dpa und AFP