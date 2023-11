7.600 Beschäftigte in Uniklinik zu Warnstreik aufgerufen

Weil auch die zweite Verhandlungsrunde der Tarifrunde der Länder ohne ein Angebot der Arbeitgeberseite beendet worden war, ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf. Die Forderung der Gewerkschaft: ein Anstieg der Tariflöhne in Höhe von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro im Monat. In Bayern fanden Warnstreikaktionen zuletzt an den Staatstheatern und an der Staatsoper in München statt.

Notdienst soll Versorgung für Notfälle und Patienten sichern

Am heutigen Donnerstag wirken sich die Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf Mittelfranken aus. Alleine am Uniklinikum Erlangen ruft Verdi mehr als 7.600 Mitarbeitende zum Warnstreik auf, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses. Ein Notdienst stelle die Versorgung der stationären Patienten und von Notfällen sicher. Nicht dringende Operationen müssten verschoben werden. "Der Streik trifft das Uniklinikum mit voller Wucht", so der Ärztliche Direktor am Erlanger Uniklinikum, Heinrich Iro. Er appellierte an die Tarifpartner, sich schnell zu einigen.

Zusätzlich sind auch Beschäftigte der mittelfränkischen Hochschulen zum Warnstreik aufgerufen, unter anderem von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Laut Verdi findet ab 08.00 Uhr eine Streikversammlung im E-Werk in Erlangen statt – mit anschließendem Demonstrationszug ab 09.30 Uhr zum Hugenottenplatz. Die Gewerkschaft rechnet mit 500 Streikteilnehmenden.

Verdi plant auch in Nürnberg eine Versammlung

Auch vor dem Heimatministerium am Lorenzer Platz in Nürnberg ist ab 08.00 Uhr eine Aktion geplant. Dort wollen sämtliche Beschäftigte in Behörden – unter anderem der Amtsgerichte, der Finanzämter und des Bayerischen Landesamts für Statistik – den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. An der Kundgebung in Nürnberg will sich auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) beteiligen. Aufgerufen sind die GdP-Mitglieder des Polizeipräsidiums Mittelfranken und der Bereitschaftspolizei Nürnberg.