Volksverhetzung - Diakon in Deggendorf verurteilt

Urteil gegen einen Dekan wegen Volksverhetzung: Das Amtsgericht Deggendorf hat den Geistlichen am Freitag schuldig gesprochen. Nun muss er eine Geldstrafe von 7.000 Euro bezahlen. Der Mann wurde auch wegen Störung des öffentlichen Friedens verurteilt. Er muss die Kosten des Verfahrens tragen.

Holocaust verharmlost

Nach Auffassung des Gerichts hat der Diakon in einer Rede, die er Ende Oktober 2022 bei einer Gedenkfeier für NS-Opfer am Bezirkskrankenhaus Mainkofen gehalten hatte, den Holocaust verharmlost. Der Diakon hatte in seiner Rede nach Angaben von Zeugen unter anderem wörtlich gesagt, die Menschheit werde "von den globalen Erben der nationalsozialistischen Eugeniker bedroht" - also von Anhängern des Rassenwahns der NS-Zeit. Etwa 30 Zuhörer waren im Oktober bei der Gedenkfeier dabei.

Nicht mehr durch die freie Meinungsäußerung gedeckt

Wie die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsbegründung sagte, sei der Angeklagte in seiner Rede über die Grenze der freien Meinungsäußerung hinausgegangen. Ein Unrecht in der NS-Zeit dürfe nicht heruntergespielt werden. Laut der Richterin hatte der Diakon bewusst gehandelt und mehrmals einen Bezug zu NS-Morden hergestellt. Sie könne keine antisemitische Gesinnung beim Angeklagten erkennen - vielmehr habe er sich in einer Genozid-Theorie verrannt. Außerdem sieht das Gericht es als erwiesen an, dass der Angeklagte die Rede der Klinikdirektion und der Presse zuvor zugänglich gemacht hatte.

Staatsanwaltschaft war für härtere Strafe

Der Staatsanwalt hatte den Angeklagten im Prozess einen "geistigen Brandstifter" genannt und gefordert, den Geistlichen wegen Volksverhetzung und Störung des öffentlichen Friedens zu einer Geldstrafe von insgesamt 15.000 Euro zu verurteilen. Die Verteidigung sah die Äußerungen des Diakons durch die Meinungsfreiheit gedeckt und plädierte auf Freispruch. Der Angeklagte nahm das Urteil mit recht versteinertem Blick auf.