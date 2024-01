Junger Eisschwimmer rettet 80-Jährigen aus der Isar

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr bemerkten Passanten im Münchner Stadtteil Bogenhausen einen älteren Herrn, der im Bereich der Max-Joseph-Brücke in der eiskalten Isar trieb. Ein 22-jähriger Bundeswehrsoldat und erfahrener Eisschwimmer legte sogleich seine Kleidung ab und sprang ins kalte Wasser.

Retter schwimmt 200 Meter im eiskalten Wasser

Nach rund 200 Metern gelang es dem 22-Jährigen, den im Wasser treibenden Mann einzuholen und auf Höhe der Thomas-Mann-Allee mithilfe weiterer Passanten ans Ufer zu ziehen. Dort wurde der 80-Jährige von der Besatzung eines Notarztwagens in Empfang genommen und stark unterkühlt in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Wie und warum der Mann in die Isar geraten war, war laut Feuerwehr zunächst nicht bekannt.