Nach Bauernblockade: Habeck besorgt über Stimmung in Deutschland

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich nach der Blockade seiner Fähre durch Landwirte in Schleswig-Holstein besorgt über das gesellschaftliche Klima in Deutschland gezeigt. "Was mir Gedanken, ja Sorgen macht, ist, dass sich die Stimmung im Land so sehr aufheizt", erklärte der Vizekanzler am Freitag in einer Mitteilung seines Ministeriums. Protestieren in Deutschland sei "ein hohes Gut". Nötigung und Gewalt zerstörten dieses Gut. "In Worten wie Taten sollten wir dem entgegentreten", forderte Habeck.

"Als Minister habe ich qua Amt Schutz der Polizei. Viele, viele andere müssen Angriffe allein abwehren, können ihre Verunsicherung nicht teilen", erklärte Habeck laut seinem Ministerium weiter. Sie seien "die Helden und Heldinnen der Demokratie".

Habeck bedankte sich bei den Mitreisenden und der Crew auf der Fähre. Sie seien unvermittelt in Mitleidenschaft geraten. "Und ich danke den Einsatzkräften der Polizei, die das Schiff gesichert haben."

Wütende Bauern warteten auf Habeck – auch Pfefferspray im Einsatz

Am Donnerstag hatten etwa 100 Bauern nach Polizeiangaben einen Fähranleger im schleswig-holsteinischen Schlüttsiel blockiert und Habeck am Verlassen eines Schiffs gehindert. Der Grünen-Politiker habe sich entschieden, auf der Fähre zu bleiben und zurück Richtung Hallig Hooge zu fahren, sagte ein Polizeisprecher. Erst in der Nacht sei die Fähre wieder Richtung Schlüttsiel aufgebrochen, wo sie dann anlegen konnte. Habeck sei gegen 2.30 Uhr unversehrt an seinem Wohnsitz in Flensburg angekommen.

Habeck habe trotz Abratens seiner Personenschützer versucht, das Gespräch mit den Landwirten zu suchen. Ein sachliches Gespräch sei jedoch nicht möglich gewesen, sagte der Polizeisprecher. "Ich bedauere, dass keine Gesprächssituation mit den Landwirten zustande kommen konnte", erklärte Habeck am Freitag.

Rund 30 Beamte waren Polizeiangaben zufolge vor Ort, kurzzeitig sei auch Pfefferspray eingesetzt worden. Festnahmen gab es nicht.

In der Bayern2-RadioWelt warnte Partei-Kollege und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) vor radikalen Bauernprotesten. Bei den Themen Kfz-Steuerbefreiung und Agrardiesel sei ein "fairer Kompromiss" erreicht worden. Jetzt sei der Zeitpunkt, sich von radikalen Misstönen in aller Deutlichkeit zu distanzieren. Er verstehe das Anliegen der Bauern. Die Art und Weise, wie gestern Abend in Schleswig-Holstein gegen Vizekanzler Habeck protestiert worden sei, sei nicht akzeptabel.

Bayerischer Bauernverband: Keine Politiker persönlich angehen

Bauern in ganz Deutschland protestieren derzeit gegen den Abbau von Subventionen in der Landwirtschaft. Der größte Protest am Donnerstagabend war in Niederbayern. Hunderte Traktoren machten zum Teil bis Mitternacht Lärm.

Der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Günther Felßner, hat die Landwirte nach der Blockade-Aktion gegen Habeck dazu aufgerufen, diese Art von Aktionen zu unterlassen. Im Interview mit der Bayern2-RadioWelt sagte er, man wolle nicht, dass Politiker persönlich angegangen werden. "Das ist eine ganz klare Aussage des Bauernverbandes. Dazu rufe ich alle Demonstrierenden auf." Das setze aber auch voraus, dass sich die Politik auch den Bürgern stelle, dass sie auch dialogbereit sei, betonte Felßner. "Wenn das nicht der Fall ist, dann passieren solche unschönen Szenen. Das wollen wir nicht. Aber ich rufe die Politik auf, auch sich den Bauern zu stellen."