Bauernproteste in Bayern: Traktoren lärmen bis Mitternacht

Gegen die Sparpläne der Bundesregierung gehen zurzeit deutschlandweit Landwirtinnen und Landwirte auf die Straße. Sie veranstalten Sternfahrten mit Traktoren und halten Kundgebungen ab. Obwohl die sogenannte Aktionswoche erst kommenden Montag beginnen soll – dazu aufgerufen hat der Deutsche Bauernverband – fanden bereits diese Woche zum Teil lautstarke Protestveranstaltungen in Bayern statt.

Lautstarke Proteste in Niederbayern

Die größte Aktion am Donnerstagabend wurde wohl von Bauern im Gäuboden veranstaltet. Rund 1.500 landwirtschaftliche Fahrzeuge, Traktoren und Lkw fuhren gestern Abend durch Straubing. Am Hagen protestierten laut Polizei rund 3.000 Bauern gegen Sparpläne der Ampel. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei. Bei dem anschließenden Protestzug im Stadtgebiet wurde es allerdings laut: Die großen Gefährte hupten und dröhnten stundenlang durch das Stadtgebiet. Bis Mitternacht war der Verkehr teils lahmgelegt, so die Polizei. Aus der Oberpfalz startete eine Sternfahrt in Chamerau mit 60 Fahrzeugen nach Straubing.

Polizei löst unangemeldete Aktion auf

Auch im Landkreis Passau waren gestern Abend Landwirte unterwegs, um ihren Unmut auszudrücken. Wie die Polizei meldet, fuhren etwa 100 Traktoren erst angemeldet nach Untergriesbach, bevor sich ein Teil des Konvois unangemeldet nach Passau aufmachte, wie die "Passauer Neue Presse" berichtete. Nach Angaben der Polizei wurde die Versammlung dort aufgelöst, Zwischenfälle gab es keine.

In Bad Birnbach im Landkreis Rottal-Inn demonstrierten am Abend etwa 50 Teilnehmer mit 32 Traktoren. Auch hier wurden keine Zwischenfälle gemeldet.

Außerdem gab es noch in der Oberpfalz eine angemeldete Sternfahrt mit 350 Fahrzeugen von Dieterskirchen über Oberviechtach nach Teunz, so die Polizei.

Aktionen in Schwaben und Oberbayern

Auch im schwäbischen Günzburg und im oberbayerischen Erding haben gestern Abend Hunderte Landwirte demonstriert. Ein Traktorkorso durch die Innenstadt von Günzburg sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet. Mehr als 500 Traktoren waren es dort nach ersten Schätzungen. Es mussten Straßen gesperrt werden.

In Erding versammelten sich laut Polizei rund 900 Landwirte mit circa 750 Traktoren.

Mahnfeuer auf Feldwegen in Franken

In Mittel- und Unterfranken wollen die Landwirte am heutigen Freitag mit Mahnfeuern auf die anstehende Aktionswoche aufmerksam machen. Im Landkreis Kitzingen etwa wird auf einem Feldweg außerhalb von Volkach ab 18 Uhr ein Mahnfeuer entzündet. Allein in den Landkreisen Haßberge und Schweinfurt sind insgesamt voraussichtlich 20 Mahnfeuer geplant: Die größten werden wohl in Eßleben im Kreis Schweinfurt und Steinsfeld im Landkreis Haßberge sein, so der Kreisverbands-Geschäftsführer Klaus Pieroth auf BR-Anfrage.

"Die Mahnfeuer werden bewusst abseits der Straßen entzündet, auf landwirtschaftlichen Grundstücken, um den Verkehr nicht zu behindern. Aber natürlich gut und weithin sichtbar", so Pieroth.

Hintergründe der Aktionswoche

Die Ampel-Koalition hatte gestern angekündigt, die geplanten Kürzungen von Subventionen für die Landwirte teilweise zurückzunehmen. Demnach soll die Befreiung von der Kfz-Steuer für die Landwirtschaft doch nicht gestrichen werden, wie die Bundesregierung am Donnerstag mitteilte. Und die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde nicht in einem Schritt vollzogen, sondern in Stufen.

Dennoch hält der Deutsche Bauernverband die Maßnahmen für unzureichend – man werde die Proteste fortsetzen, hieß es. Die ab Montag geplante Aktionswoche wird vom Deutschen Bauernverband mit seinen Landesverbänden in Abstimmung mit "Land schafft Verbindung" organisiert.

Am 15. Januar ist wieder eine Großdemo mit Kundgebung in Berlin geplant, wie bereits am 18. Dezember 2023, bei der wieder gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert werden soll. Insgesamt sollten durch die Streichung der Subventionen rund 900 Millionen Euro eingespart werden.