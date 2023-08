Unwetter in Niederbayern: Viele Einsätze, keine Schwerverletzten

Über Niederbayern ist am Samstagabend eine Gewitterfront gezogen, die für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt hat, bei der aber niemand schwerer verletzt wurde. Das meldet das Polizeipräsidium Niederbayern.

Einfamilienhaus in Salzweg brannte nach Blitzeinschlag

Im Ortsteil Ratzing in der Gemeinde Salzweg im Landkreis Passau brantte kurz nach 19 Uhr nach einem Blitzeinschlag ein Einfamilienhaus ab. Die Bewohner konnten sich aus dem Haus retten, der 43- jährige Hausbesitzer erlitt bei Löschversuchen leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird von der Kripo Passau auf 320.000 Euro geschätzt.

Der Hausbesitzer und auch eine Nachbarin hatten den Blitzeinschlag sogar beobachten können. Wenig später entstand im Obergeschoß Feuer, das sich schnell ausbreitete. Trotz des Großeinsatzes aller umliegenden Feuerwehren konnte das Gebäude nicht mehr gerettet werden, heißt es von der Polizei.

Gewitter, Starkregen, Orkanböen: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Gewitter, Starkregen und teils heftige Orkanböen sorgten bei der Polizei für 120 Einsätze und 230 Notrufe. Es gab vor allem Überschwemmungen, Unterspülungen, vollgelaufene Keller, ausgehobene Gullideckel, beschädigte Strom- und Telefonleitungen sowie umgefallene Bäume, die Straßen blockierten. In zwei Fällen wurden dabei Autos beschädigt. Bei drei unwetterbedingten Verkehrsunfällen gab es keine Personenschäden, so die Polizei. Außerdem hätten die Unwetter Alarmanlagen ausgelöst, was ebenfalls zu Polizeieinsätzen führte.

Wetterprognosen: Weiterhin Regen und Hochwassergefahr

Die Gefahr heftiger Gewitter scheint zwar nun gebannt. Dafür deutet sich für den Süden des Freistaats eine andere Unwetter-Variante an: Ergiebige Regenfälle mit zunehmendem Hochwasserpotential. Das liegt daran, dass sich eine recht zähe Tiefdruckzone von Norditalien über die Alpen hinweg bis hoch nach Osteuropa ausbildet.

Abkühlung und viel Regen in Südbayern

Die Nähe zu den Alpen beschert Schwaben, Ober- und Niederbayern zusammen mit Gebirgsstau-Effekten immer wieder länger anhaltende Regenfälle. Die Experten gehen derzeit von Regenmengen in Alpennähe aus, die in der Summe bis Dienstagabend bei 70 bis 120 Liter pro Quadratmeter liegen.

Drohendes Hochwasser und Überflutungen im Süden Bayerns

Das dürften auch Niedrigwasser führende Flüsse kaum verkraften. So droht neben Murenabgängen und lokalen Überflutungen ein Hochwasser der Flüsse. Erst in unmittelbarer Alpennähe, dann auch weiter im Vorland. Auch die Donau könnte über ihre Ufer treten.