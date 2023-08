Millionen-Sanierung am Amt für ländliche Entwicklung beginnt

In Tirschenreuth starten die Sanierungsarbeiten am Gebäude des Amtes für ländliche Entwicklung (ALE) Oberpfalz. Am Freitag (25.08.2023) wird der dazu nötige Baukran installiert. Die Teile des Krans müssen aufwendig von einem weiteren Kran in den Innenhof des Gebäudekomplexes gehievt werden. Hier wird der Kran dann montiert. Erst wenn er das Dach anhebt wird sich zeigen, wie gravierend die vermuteten Schimmel- und Wasserschäden zwischen Decke und Dach des zweigeschossigen Holzbaus wirklich sind.

Reparaturkosten in Millionenhöhe

Die laut den aktuellen Ausschreibungen derzeit auf 4,5 Millionen Euro geschätzten Reparaturkosten könnten dann nochmals steigen. Das Gebäude war erst 2013 für 8,5 Millionen Euro errichtet worden. Dabei traten von Beginn an Mängel auf.

Die nun beginnende große Sanierung ist nötig, weil durch die Dachkonstruktion offenbar immer wieder Regenwasser ins Gebäude eindringen kann. Dadurch treten inzwischen an diversen Stellen Wasserschäden, Schimmel und angefaulte Balken zutage.

Ausschreibung legte Wert auf Funktionalität

Der markante rote Holzbau des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberpfalz wurde 2013 schlüsselfertig an den Freistaat Bayern übergeben. Das bedeutet, es gab keine staatliche Bauaufsicht. Laut der Projektvorstellung auf der Homepage des Herstellers der Holz-Fassadenelemente floss bei der damaligen Ausschreibung der Preis für den Bau des Gebäudes nur zu zehn Prozent in die Entscheidungswertung ein. Dagegen seien Kriterien wie Ökologie, technischer Wert, Gestaltung und Funktionalität mit 90 Prozent der erreichbaren Wertungspunkte gewichtet worden.

Steuerzahler trägt Kosten

Zwischen der ausführenden Baufirma und dem Freistaat gab es einen langen Gerichtsstreit. Ein Gutachter hat dabei den Schaden auf eine Kombination aus Planungs- und Ausführungsfehlern zurückgeführt und auf insgesamt 1,7 Millionen Euro beziffert. Laut den Ausschreibungen summiert sich die Reparatur des Gebäudes allerdings derzeit auf besagte 4,5 Millionen Euro. Die Differenz der Schadenssumme muss vorerst der Steuerzahler übernehmen, der Freistaat Bayern finanziere die Reparatur vor, so ALE-Oberpfalz-Sprecherin Annika Bock.