Trockenheit: Zahlreiche Wald-und Feldbrände am Hitzewochenende

Am vergangenen Wochenende hat die Feuerwehr in der Oberpfalz wegen zahlreicher Feldbrände und einem Waldbrand viel zu tun gehabt. So hatte zum Beispiel am Samstagabend ein Luftbeobachter von seinem Flugzeug aus ein Feuer in einem Waldstück bei Neukirchen-Balbini im Landkreis Schwandorf entdeckt.

Unterstützung durch Landwirte

Durch den Einsatz mehrerer Feuerwehren gelang es schließlich, den Waldbrand unter Kontrolle zu bringen. Das Feuer hatte sich laut Polizei auf einer Fläche von etwa einem halben Hektar ausgebreitet. Unterstützt wurden die Feuerwehrleute durch Landwirte, die mit Güllefässern Löschwasser herankarrten.

In Michelsneukirchen im Kreis Cham brannte am Samstagnachmittag ein rund drei Hektar großes Feld. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Traktor mit Ballenpresse Feuer gefangen. Die Flammen griffen dann auf das Feld über.

Auch am Sonntag zahlreiche Feldbrände in der Oberpfalz

Neben mehreren kleineren Feldbränden brannte am Sonntagnachmittag in Vogelthal im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ein 2,5 Hektar großes Feld ab. Ein Strohballen hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei nach dem Pressvorgang Feuer gefangen. Durch lebhaften Wind breiteten sich Flammen schnell aus. Die Feuerwehr brachte in Zusammenarbeit mit Landwirten und ihren Maschinen das Feuer schließlich unter Kontrolle.

Auch bei Hemau im Landkreis Regensburg wurde am Sonntagnachmittag durch eine Heupresse ein größerer Feldbrand verursacht. Dank Mithilfe der Landwirte konnte der Schaden auch hier eingedämmt werden.

Mehrere Feldbrände in Unterfranken

Am Sonntagnachmittag waren in Eichelsdorf bei Hofheim im unterfränkischen Landkreis Haßberge mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz: Dort standen mehrere Hektar Feld in Brand. Ein Übergreifen auf einen angrenzenden Wald konnte verhindert werden.

Am Tag zuvor war nahe Büchold bei Arnstein (Lkr. Main-Spessart) ebenfalls ein Feld in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, kam es vermutlich an einem Mähdrescher zu einem Funkenflug. Dieser reichte wegen der Trockenheit dazu aus, um das Getreide in Brand zu setzen. Drei Hektar Wintergerste brannten komplett ab. Etwa 50 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf die benachbarten Felder verhindern.

Auch im Landkreis Kitzingen hat es am Wochenende zwei Brände gegeben. Am Samstag wurde das Bayerische Rote Kreuz (BRK) angefordert, um die Feuerwehrler bei einem Einsatz in Rehweiler mit Kaltgetränken zu versorgen und für medizinische Notfälle bereitzustehen. Am Sonntag schickte das BRK ein Großaufgebot nach Bibergau: Dort waren fast 30 Feuerwehrleute bei einem Flächenbrand kurzfristig dem Brandrauch ausgesetzt, weil sich der Wind unerwartet gedreht hatte.

Waldbrandgefahr weiter hoch

Laut Waldbrand-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes ist die Gefahr von Waldbränden am Montag und Dienstag in weiten Teilen Bayerns hoch, vor allem in Ostbayern und Franken.