Löschen aus der Luft: Wie die Feuerwehr Flughelfer ausbildet

In Bayern bewährt: Schnelle Brandbekämpfung durch Luftunterstützung

Es gebe jedoch bereits viele Anfragen aus anderen Bundesländern, die gern ähnliche Konzepte etablieren würden, so Brust. Denn in Bayern habe es sich bereits bewährt. Die Flughelfer unterstützen dabei nicht nur in unwegsamem Gelände wie in den Alpenregionen. Auch in anderen Gebieten sei der Einsatz von Hubschraubern von Vorteil, um gerade am Anfang das Feuer klein zu halten und die Bodentruppen rasch auszustatten, so Stephan Brust. Durch das schnelle Heranschaffen von Materialien und Löschwasser könnten Brandherde effektiver bekämpft werden.

Erhöhte Waldbrandgefahr in Bayern

Gerade durch die zunehmend steigende Waldbrandgefahr im Freistaat sei die Unterstützung der Flughelfer mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Insbesondere im Nordwesten Bayern herrsche laut der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (LWF) aktuell eine erhöhte Waldbrandgefahr mit einem Gefahrenindex zwischen drei und vier. Besonders in Franken hätten die Luftretter sehr viele Einsätze, bestätigt Brust von der Staatlichen Feuerwehrschule. Die für die nächsten Tage prognostizierten heißen Temperaturen könnten das Risiko erneut erhöhen. Hauptrisikofaktor für die Auslösung eines tatsächlichen Brandes ist laut LWF nach wie vor der Mensch.

Zweiter Lehrgang in der kommenden Woche

Die Staatliche Feuerwehrschule in Würzburg ist aktuell die einzige, die die Flughelfer-Ausbildung anbietet. Nach dem Lehrgang dieser Woche wird in der kommenden noch ein zweiter Lehrgang mit weiteren Teilnehmern durchgeführt.

Rund 200 Flughelfer sind im Freistaat bereits fertig ausgebildet. Nach circa fünf Jahren sollen die Teilnehmer ihre Kenntnisse dann erneut auffrischen. Auch Nicole Holzapfel von der Flughelfergruppe im Landkreis Cham ist bereits zum zweiten Mal dabei. "Trotzdem lerne ich immer noch viel dazu", so Holzapfel. "Und es macht einfach auch richtig viel Spaß."