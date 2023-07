Waldbrandgefahr: Wieder Luftbeobachtungsflüge in Ostbayern

Wegen des insgesamt recht trockenen Wetters und der zu erwartenden heißen Tage steigt auch die Waldbrandgefahr in Ostbayern wieder an. Deshalb haben die Regierungen von Niederbayern und der Oberpfalz für das kommende Wochenende wieder Beobachtungsflüge angeordnet. So sollen aufflammende Brände frühzeitig zu erkannt werden.

Verschiedene Flugrouten

Zu den besonders gefährdeten Gebieten in der Oberpfalz gehören unter anderem die Waldgebiete um Parsberg, Neumarkt, Berching und Dietfurt. In der nördlichen Oberpfalz werden unter anderem Waldgebiete um Weiden, Plößberg, Kemnath und Pressath überflogen und im Osten Gebiete etwa rund um Cham, Bad Kötzting, Furth im Wald und Falkenstein.

In Niederbayern ist die Gegend rund um Riedenburg und Kelheim besonders trocken. Weitere Flüge über Niederbayern finden über dem Raum Landshut, auch über Eggenfelden, Simbach am Inn und Osterhofen statt. Eine Flugroute führt von Arnbruck über Regen, Pocking und Zwiesel wieder zurück zum Ausgangsort.

Vorsicht in Wäldern

Die Behörden bitten die Bevölkerung, in Waldgebieten äußerst vorsichtig zu sein und hier nicht zu rauchen oder mit offenem Feuer zu hantieren. Auch sollten keine Autos auf Wiesen und Waldwegen abgestellt werden, weil die heißen Katalysatoren das Gras entzünden könnten.