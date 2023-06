Aschewolke der Waldbrände in Kanada erreicht Bayern

Seit Wochen wüten verheerende Waldbrände in Teilen Kanadas, die zu einer starken Feinstaubbelastung und damit Luftverschmutzung in Kanada und den USA führten. Menschen in Teilen Nordamerikas wurden aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Der Aschestaub trübte teilweise den Himmel so sehr, dass die Sonne kaum durchkam.

Mittlerweile schaffte eine große Aschewolke, die vorher bis in hohe Luftschichten aufgestiegen war, durch die vorherrschende atmosphärische Westwindzirkulation den weiten Weg über den Atlantik. Die Aschewolke sorgte am Sonntag und zu Beginn der Woche im Westen und Südwesten Europas für einen leicht getrübten Himmel.

Asche erreicht heute Abend auch Bayern

Im Laufe des Abends erreicht, wie Simulationen zeigen, eine große Konzentration an Aschestaub von Westen her auch Bayern.