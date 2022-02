Tag des Notrufs: Wie mobile Ersthelfer Leben retten

"Scheu verlieren, andere Menschen zu reanimieren"

Deswegen hat der Straubinger Intensivmediziner Sebastian Maier die mobile Retter App vergangenes Jahr im November in seine Stadt und den Landkreis Straubing-Bogen geholt. Im europaweiten Vergleich steht Deutschland nämlich hinten an bei der Laien-Reanimations-Quote: 2012 belegte Deutschland mit 22 Prozent den vorletzten Platz in Europa.

Mittlerweile ist die Quote auf rund 40 Prozent gestiegen und liegt damit immer noch europaweit unter dem Durchschnitt. Zum Vergleich: In Schweden oder in den Niederlanden liegt die Laien-Reanimations-Quote bei bis zu 80 Prozent, wie die Zahlen vom Deutschen Rat für Wiederbelebung und der German Cardiac Society zeigen.

"Je schneller jemand hilft, umso besser – es ist egal, mit welchen Mitteln das erzielt wird, die mobile Retter-App ist nur ein Mittel dazu. Es ist wichtig, dass wir möglichst viele mobile Retter, viele ausgebildete Bürger unter uns haben, die anderen helfen und die Scheu davor verlieren, andere Menschen zu reanimieren." Sebastian Maier, Chefarzt für Innere Medizin und Kardiologie

Notarztmangel: Mobile Retter in ländlichen Regionen wichtig

Albert Solleder (CSU) ist zweiter Bürgermeister der Stadt Straubing und gleichzeitig Notarzt. Er weiß um die Problematik des Notarztmangels auf dem Land. Die App sei daher vor allem in ländlichen Regionen eine große Unterstützung: "Da ist es besonders wichtig, weil die Wege deutlich weiter als in der Stadt sind. Im ländlichen Raum ist die Primärversorgung das Entscheidende."

Einziges Fehlverhalten bei Notfällen: nichts machen

Die mobile Retter-App funktioniert aber nur durch das Engagement der registrierten Ersthelfer. Sie machen das ehrenamtlich – aus voller Überzeugung, wie Schmaus sagt: "Das ist ein gutes Gefühl – meine Motivation ist: Wenn ich selber erwarte, wenn ich dort liege, dass mir jemand hilft, muss ich auch jederzeit bereit sein, einem anderen Menschen zu helfen."

Niko Vilsmeier ist der Überzeugung: Man kann in Notfällen nur eines falsch machen: nichts tun. "Wenn ich nichts mache, dann wird dieser Patient sowieso versterben. So hat er zumindest eine Chance und ich kann mit meinem Gewissen vereinbaren: Ich habe alles getan, um ihn am Leben zu erhalten."

Seit November vergangenen Jahres haben sich rund 280 Ersthelfer bei der App in Stadt und Landkreis Straubing-Bogen registriert – seither wurden sie zu mehr als 40 Einsätzen gerufen.