Erste Hilfe Herzdruckmassage und Co. - so gehts

Ist der Erste-Hilfe-Kurs schon lange her? Und alles vergessen? Das ist nicht ganz so schlimm, denn in den allermeisten Fällen ist es schlimmer, gar nichts zu tun.

Als erstes sollten Sie sich immer selbst in Sicherheit bringen. Bei einem Unfall auf der Autobahn zum Beispiel: Sofort das eigene Auto sicher abstellen und Warnweste anziehen. Dann setzen Sie einen Notruf ab.