Sturzbetrunkener Schutzengel - Senior ins Leben zurückgeholt

Einem Zufall hat ein 85-Jähriger vermutlich sein Leben zu verdanken. Denn so schnell wäre wohl die Hilfe nicht bei ihm gewesen, wenn nicht zuvor der Rettungsdienst eigentlich zu einem Betrunkenen im Münchner Stadtteil Sendling gerufen worden wäre.

Retter eilten völlig Betrunkenem zu Hilfe

Der Rettungsdienst war wegen eines 20-Jährigen in die Plinganser Straße gerufen worden. Der junge Mann sei so stark alkoholisiert gewesen, dass er auf der Straße in einen Tiefschlaf gefallen war.

Die Besatzung des Rettungsdienstes kümmerte sich um den Betrunkenen, der immer wacher wurde und letztendlich keine Behandlung benötigte. Als die Retter dem Mann auf die Beine halfen, sackte etwa 20 Meter entfernt der Senior in sich zusammen.

Wiederbelebung des Seniors konnte sofort beginnen

Bei ihm stellten die Helfer fest, dass er keinen Puls mehr hatte. Herzstillstand. Sie begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der 85-Jährige kam in eine Münchner Klinik, wo er bereits wieder ansprechbar war.