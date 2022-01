Notarztmangel in Bayern: Ländliche Regionen besonders betroffen

Notarztmangel: Unterschied zwischen Stadt und Land?

Notärzte sehen das anders: Bei den insgesamt 96 Prozent seien große, städtische Notarztstandorte wie Augsburg, Nürnberg oder München mit eingerechnet. Auf dem Land sei die Situation eine andere als in der Stadt – hier zeige sich der Notarztmangel nochmals deutlicher.

Das ist auch der KVB bewusst – bereits 2017 veröffentlichte sie hierzu eine Präsentation, in der von einem "übergroßen Teilnahmeinteresse in Großstädten/Ballungsräumen" hinsichtlich des Notarztdienstes die Rede sei, im Vergleich zum "geringen Teilnaheinteresse in ländlichen Regionen", häufig seien gar keine Notärzte mehr vor Ort ansässig.

Aber auch Städte sehen sich mittlerweile mit dem Problem konfrontiert, so Florian Blankenburg: "Es ist ein bayernweites Problem und es hält auch im städtischen Bereich Einzug. Auch Nürnberg hat mittlerweile Probleme, einzelne Schichten zu besetzen."

Notärzte: Jedem wird geholfen

Was die Notärzte trotz des Notarztmangels betonen: Jedem Bürger in Not werde geholfen. Denn in einem Notfall rückt nicht nur der Notarzt aus, sondern auch der Krankenwagen – mit dem Versprechen, maximal nach zwölf Minuten am Einsatzort zu sein. Für Notärzte – besonders in der ländlichen Region – bedeuten Einsätze aber oft Kraftakte: Wenn Notärzte von anderen Einsatzstandorten abgezogen werden müssen, neue Versorgungslücken aufgerissen werden oder wenn dadurch längere Fahrten entstehen.

Gründe für einen Notarztmangel

Was aber genau führt überhaupt zum Notarztmangel? Für die Notärzte Vogl, Blankenburg und Ernst gibt es mehrere Gründe:

Freizeit wird wichtiger :

Die Einstellung der Ärzte habe sich generell geändert, Stichwort "Work-Life-Balance". Die Zeit mit der Familie am Wochenende oder am Abend werde bevorzugt, anstatt Notarztschichten zu besetzen. Diesen gesellschaftlichen Wandel hat auch die KVB beobachtet: "Unter dem Strich stagniert die Zahl der am Notarztdienst teilnehmenden Ärzte während gleichzeitig die Anzahl der vom einzelnen Arzt übernommenen Dienste sinkt, das gesellschaftliche Umdenken bei der Wertschätzung von Freizeit - Stichwort Work-Life-Balance - macht auch vor Ärzten nicht halt."

Wegfall Zivildienst:

Das Nachwuchsproblem bei den Notärzten liegt nach Ernst auch an dem Wegfall des Zivildienstes. Er selbst habe erst durch die ehrenamtliche Tätigkeit Interesse an diesem Beruf gefunden. "Viele andere waren Zivildienstleistende und sind dadurch zum Rettungsdienst und zur Notarzttätigkeit gekommen." Durch den Wegfall wüssten viele angehende Ärzte nicht, dass auch der Job als Notarzt Spaß mache.

Vergütung:

Die Vergütung der Notärzte in Bayern wurde an die anderen Bundesländer angeglichen (Steigerung um 25 Prozent). Demnach erhalten Notärzte in der Stunde 25 Euro (sofern kein Einsatz). Rein aus finanzieller Sicht sind andere Tätigkeiten als Arzt rentabler: beispielsweise im Impfzentrum.

"Wenn man überlegt, wann die Impfzentren Hochkonjunktur hatten, fällt es zusammen mit dem Notarzt-Mangel: Einige Leute haben gesagt, warum für 25 Euro im Notarztauto hocken, wenn ich 130 Euro in der Stunde im Impfzentrum bekomme, wenn ich aufkläre." Florian Blankenburg, Gruppensprecher der Notärzte in Straubing

Trotz der Anhebung der Vergütungssätze konnten nicht mehr Notärzte generiert werden. Das heißt: Der Notarztmangel ist keine Geldfrage. Vielmehr gehe es um die Rahmenbedingungen, so die Notärzte.

Rahmenbedingungen:

Zu den Rahmenbedingungen zählen unter anderem die Zugangsvoraussetzungen, um Notarzt werden zu können – diese sind hoch: Wer Notarzt werden will, muss 24 Monate in einer Klinik arbeiten, einen zertifizierten Kurs von der Landeärztekammer ablegen (Dauer 80 Stunden) und 50 Notarzt-Einsätze begleiten, 25 davon in einem Simulationszentrum. Das Problem: Die Hospitation der Einsatzfahrten müssen die Notärzte in ihrer Freizeit erbringen, weil die Krankenhäuser die angehenden Notärzte dafür nicht freistellen. Hinzu kommt, dass Kurse teils selbst bezahlt werden müssen, die mehrere hundert Euro kosten.

Auch die KVB bestätigt: "Die Rahmenbedingungen für eine Teilnahme am Notarztdienst sind über die Jahre hinweg deutlich schwieriger geworden. Die fachlichen Zugangsvoraussetzungen wurden erhöht, ein Aufenthalt in der Rettungswache oder im Krankenhaus ist in vielen Fällen vorgegeben, kurz dauernde Arbeitsverträge an den (Weiterbildungs-)Kliniken behindern die (Bereitschaft zur) Aufnahme der Zusatzweiterbildung Notfallmedizin, niedergelassene Ärzte müssen sich in Anbetracht über Jahre ansteigender Einsatzzahlen zwischen der Versorgung ihrer Patienten in der Praxis und dem Notarztdienst entscheiden und auch in den Krankenhäusern fand eine stete Aufgabenverdichtung statt."