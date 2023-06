Staudamm-Explosion: Regensburger Helfer liefern Boote und Zelte

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine stellt die Regensburger Hilfsorganisation Space-Eye 15.000 Euro Soforthilfe aus ihrem Notfallfonds zur Verfügung. Mit dem Geld sollen Boote, Zelte und Wasserpumpen gekauft werden, wie die Initiative mitteilte. Ein erster Hilfstransport mit gespendetem Material soll bereits am Wochenende in Regensburg in das Katastrophengebiet aufbrechen, wie der Sprecher der Initiative, Hans-Peter Buschhheuer, auf BR-Anfrage ankündigte.

Partner vor Ort verteilen die Hilfsgüter

Die anderen benötigten Hilfsgüter sollen, wenn möglich, in der Ukraine eingekauft werden. So will Space-Eye Transportkosten sparen und den örtlichen Handel unterstützen. Nur die Dinge, die vor Ort nicht erhältlich sind, werden in Regensburg eingekauft und dann in die Ukraine transportiert.

Die Verteilung der Hilfsgüter vor Ort sollen dann regionale Partnerorganisationen übernehmen. Space-Eye liefere bereits seit gut einem Jahr regelmäßig Hilfsgüter speziell in die Region Cherson, sagte Buschheuer weiter. Deshalb könne man sich vor Ort auf ein gutes Netzwerk kompetenter Hilfskräfte stützen.

Mehr als 40.000 Menschen müssen evakuiert werden

Der in russisch besetztem Gebiet liegende Kachowka-Staudamm am Dnipro ist bei einer Explosion in der Nacht zum Dienstag teilweise zerstört worden. Auf beiden Seiten des Flusses mussten mehr als 40.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die UNO warnt wegen einer drohenden Umweltkatastrophe in der Region vor humanitären Folgen für "hunderttausende Menschen". Beobachter sind außerdem in Sorge, dass die Kühlung des Atomkraftwerks Saporischschja in Gefahr sein könnte. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für die Zerstörung des Staudamms verantwortlich.

Space-Eye seit Kriegsbeginn aktiv

Die Regensburger Hilfsorganisation Space Eye sammelt seit Kriegsbeginn Geld- und Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine. Vor drei Wochen erlitt das Programm einen empfindlichen Rückschlag, als bei einem russischen Raketenangriff das Space-Eye-Lager für Hilfsgüter in Ternopil in der Ostukraine komplett zerstört wurde.