Rammstein in München: Megakonzerte im Schatten des Verdachts

Unter anderen Umständen wäre hier jetzt vielleicht über das "Konzertevent des Jahres in München" geschrieben worden. Rammstein, der weltweit erfolgreichste deutsche Musikexport der letzten Jahre, spielen im Münchner Olympiastadion, vom heutigen Mittwoch bis Sonntag an vier Abenden und vor rund 250.000 Fans. Doch die Schlagzeilen sehen anders aus. Es geht um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs weiblicher Fans durch Rammstein-Sänger Till Lindemann.

Die Vorwürfe gegen Rammstein

Noch steht Aussage gegen Aussage - genauer: gegen Aussagen. Den Stein ins Rollen gebracht hat die Irin Shelby Lynn, die auf Instagram und Twitter von ihrem Rammstein-Konzertbesuch in Vilnius berichtet. Ein Mitarbeiter der Band habe Fotos von ihr und anderen jungen Frauen gemacht und sie während einer Konzertpause in einen Raum unter der Bühne geführt – wo Leadsänger Till Lindemann auf sie wartete und wütend reagiert haben soll, als sie klarmachte, dass sie keinen Sex mit ihm haben wolle. Lynn berichtet außerdem, auf den Partys der Band sei ihr und anderen jungen Frauen Alkohol gereicht worden. Sie selbst sei unter Drogen gesetzt worden und mit Erinnerungslücken und blauen Flecken aufgewacht.

Nach Shelbys Posts auf Instagram und Twitter berichteten auch andere junge Frauen von ähnlichen Vorkommnissen bei Konzerten von Rammstein. Einige schildern eine bedrohliche Situation auf Aftershow Parties, manche von sexuellen Handlungen.

Die Reaktion der Band

In einer Stellungnahme von Rammstein heißt es, die Vorwürfe hätten die Band sehr getroffen und man nehme sie "außerordentlich ernst". Eine Anwaltskanzlei soll den möglichen Einsatz von Drogen ohne Wissen der Beteiligten im Umfeld des Konzertes untersuchen. Am Dienstag wurde die sogenannte "Casting Direktorin" der Band von ihren Aufgaben entbunden. Inzwischen ist auch das Instagram-Profil von Till Lindemann mit zuletzt 1,3 Millionen Followern gelöscht.

Konsequenzen auch für die Konzerte in München

Auch die anstehenden Konzerte in der Olympiahalle finden etwas anders statt als geplant. Die Grünen im Münchner Stadtrat hatten gefordert, die sogenannten "Row Zero" zu untersagen, dass heißt im Sicherheitsbereich unmittelbar vor der Bühne keine Besucher und Besucherinnen mehr zuzulassen. Dort waren seit vier Jahren jeweils am rechten und linken Bühnenrand kleine Gruppen meist sehr junger, häufig auffällig gekleideter Frauen zu sehen. Die Band hat darauf nun von sich aus verzichtet.

Das Konzept für die Aftershowpartys sei ebenfalls geändert, heißt es im Umfeld der Band. Es solle nicht mehr zwei Partys geben - eine große für Fans und Band, eine kleine für Lindemann und Frauen. Künftig, wenn überhaupt, nur noch eine Feier nach den Konzerten.