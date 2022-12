Ukraine-Konvoi mit Happy End: Mutter und Sohn wieder vereint

Rainer Dietl wird vom Scheinwerferlicht der Sprinter geblendet – am Pendlerparkplatz im niederbayerischen Bogen weist er ein Fahrzeug nach dem anderen ein, bis alle in einer Reihe stehen. Zehn Fahrzeuge, 20 Helfer, ein Ziel: Uschgorod in der Ukraine. "Wir lassen uns Zeit. Ich wünsche uns eine gute Fahrt, dass wir wieder gut zurückkommen."

Das ist das Zeichen – die Sprinter rollen am frühen Abend in die Dunkelheit. Geladen sind insgesamt 700 Weihnachtspakete mit Kleidung und Lebensmitteln, sechs Stromaggregate und mobile Ladegeräte: alles für die Menschen in der Ukraine.

Helfer kommt mit ukrainischem Pflegekind zurück

Rainer Dietl, ein 53-jähriger Bäckermeister aus Elisabethszell im Landkreis Straubing-Bogen, will helfen. Er schließt sich mit der Regensburger Hilfsorganisation Space-Eye und dem TeilKreis Straubing zusammen, ruft eine Weihnachts-Aktion für Ukrainer ins Leben und sammelt dafür Spenden und Pakete – zum neunten Mal fährt er jetzt ins Kriegsgebiet.

Als im Februar der Krieg ausbrach, fuhr er bereits Hilfsgüter in die Ukraine – und kam mit dem 17-jährigen Ukrainer Ruslan auf dem Beifahrersitz zurück. Seine Mutter konnte noch nicht ausreisen, wollte ihren Sohn aber in Sicherheit wissen. Dietl nimmt ihn bei sich auf – Ruslan ist seitdem sein Pflegekind.

Bei der aktuellen Fahrt in die Ukraine wollte Dietl nicht nur Weihnachtspakete abgeben, sondern auch die Mutter seines Pflegekinds mit nach Deutschland nehmen.

Überflutungen und Schlaglöcher behindern die Fahrt

Doch der Weg in die Ukraine ist nicht einfach, berichten die Helfer rund um Rainer Dietl später. Sie fahren die ganze Nacht durch, vorbei an überfluteten Bächen, Grenzkontrollen, aufgetürmten Sandsäcken und auf holprigen, von Schlaglöchern übersäten Straßen. Doch sie alle wissen, warum sie die anstrengende Fahrt auf sich nehmen: "Helfen ist für mich das A und O, ich bin auch bei der Feuerwehr", meint Helfer und Feuerwehrler Richard Hartl. "Es ist so eine tolle Gesellschaft, die sich bei dem Sauwetter auf den Weg macht in die Ukraine, weil es andere nicht so warm haben wie wir", sagt Michael Buschheuer von Space-Eye.

Ankunft nach zehn Stunden Fahrt

Mehr als zehn Stunden dauert die Fahrt ins gut 1.000 Kilometer entfernte Uschgorod, das direkt an der slowakischen Grenze liegt. Dietl und seine Helfer berichten, dass sie die Menschen in den Schulen und Heimen dort schon erwartet haben. Nach seiner Rückkehr erzählt Dietl, dass er von den Kindern umarmt wurde, eine Frau habe für ihn als Dank die ukrainische Hymne angestimmt. Er sei zu Tränen gerührt gewesen, sagt der 53-Jährige.