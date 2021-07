Fliegerbombe in Ansbach: 2.500 Anwohner müssen Häuser verlassen

Der Sprengmeister habe einen Evakuierungsradius von 500 Metern festgelegt, teilte die Stadt Ansbach mit. In dem Gebiet wohnen demnach rund 2.500 Menschen. Die Räumung des Areals soll bis 13.00 Uhr erfolgen, die Entschärfung ist für 17.00 Uhr geplant. Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe liegt demnach in einer Baugrube am Gleis 1 und 2 und war heute früh im Rahmen des barrierefreien Ausbaus des Bahnhofs entdeckt worden.

Am Ansbacher Bahnhof halten aktuell keine Züge

Der Bombenfund hat massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Züge können am Ansbacher Bahnhof aktuell nicht halten, heißt es von der Deutschen Bahn. Züge zwischen Treuchtlingen und Würzburg verkehren demnach ohne Stopp in Ansbach. Die S-Bahnen der Linie S4 aus Richtung Nürnberg fahren nur bis Wicklesgreuth. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Wicklesgreuth und Dombühl sowie zwischen Oberdachstetten und Triesdorf ist eingerichtet, so die Bahn.

Evakuierte können in der Turnhalle Carolinum unterkommen

Der vom Sprengmeister festgelegte Evakuierungsradius rund um den Ansbacher Bahnhof reicht von Promenade, Herrieder Tor und Schlossstraße bis zur Mathias-Oechsler-Straße, Philipp-Zorn-Straße und Bandelstraße. Wer nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen kann, kann in die Turnhalle des Gymnasium Carolinum kommen, so die Stadt. Für Corona-Positive werde eine Unterkunft im Tagungszenrum Onoldia eingerichtet.

Zuletzt war im März 2021 am Bahnhof in Ansbach eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.