Analyse zum BR-BayernTrend: Kein Kanzlerkandidat überzeugt

Der Kampf um und der Verzicht auf die Kanzlerkandidatur haben der Popularität des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs offenbar nicht geschadet. Mehr noch: Markus Söder kann sogar einen Teil der hohen Zustimmungswerte aus der Corona-Pandemie in die ganz langsam beginnende Nach-Corona-Zeit hinüberretten. Das sind die guten Nachrichten für die CSU. Ansonsten dürfte der neueste BayernTrend die Christsozialen aber eher nachdenklich stimmen.

Denn die 36 Prozent in der Sonntagsfrage wären das zweitschlechteste Ergebnis der CSU bei einer Bundestagswahl nach dem Zweiten Weltkrieg. Nur 1949 schnitt die Partei mit 29,2 Prozent schlechter ab. Das besorgniserregende aus CSU-Sicht: Der Mann, mit dem die Union an der Spitze in den Wahlkampf zieht, überzeugt in Bayern nicht wirklich. Mit der Arbeit von Kanzlerkandidat Armin Laschet zeigt sich nur gut ein Drittel der Menschen im Freistaat zufrieden, 57 Prozent sind dagegen weniger oder gar nicht zufrieden mit dem CDU-Politiker. Ein Zugpferd für den Wahlkampf der CSU in Bayern ist Armin Laschet nicht.

Fast die Hälfte will unionsgeführte Bundesregierung

Immerhin: fast die Hälfte der Bayern möchte, dass die nächste Bundesregierung Unionsgeführt ist. Von Wechselstimmung kann im Freistaat also keine Rede sein. Auffällig: Auch bei der jungen Generation, den 18-39-Jährigen, liegt ein von CDU und CSU geführtes künftiges Regierungsbündnis im Bund mit 43 Prozent klar vorn. Die Gleichung "jung = grün" scheint zumindest in Bayern nicht automatisch aufzugehen. Eine Erkenntnis die Markus Söder Rückenwind verleihen dürfte bei seinem inhaltlichen Modernisierungskurs, der ja in der CSU und beim Koalitionspartner Freie Wähler nicht unumstritten ist.