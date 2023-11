Söder spekuliert über Neuwahlen: Ampel "hat abgewirtschaftet"

Deutschland steckt nach Ansicht des CSU-Vorsitzenden Markus Söder angesichts der aktuellen Haushaltsprobleme in einer "schweren Staatskrise". Es gebe "keine Haushaltsnotlage, wir haben eine Notlage der Regierung", beklagte der bayerische Ministerpräsident auf einem CSU-Delegiertentreffen zur Europawahl in Nürnberg. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt sei eine "Niederlage mit Ansage" und eine "fundamentale Blamage" Deutschlands in der Welt gewesen. Er sei in "tiefer Sorge" um den Wirtschaftsstandort Deutschland und die demokratische Stabilität in der Bundesrepublik.

Söder warf der Ampel-Regierung eine plan- und kopflose Politik vor. "Vielleicht wird im Juni nicht nur eine Europawahl stattfinden", sagte der CSU-Chef. Angesichts des Zustands der Bundesregierung "könnte vielleicht auch eine Bundestagswahl stattfinden". Der CSU-Politiker rief: "Diese Regierung hat abgewirtschaftet und gehört eigentlich in die Opposition."

Söder attackiert Habeck

Das Bundesverfassungsgericht hatte in der vergangenen Woche die Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Haushalt für nichtig erklärt. Von Überlegungen, wegen des Urteils die Schuldenbremse abzuschaffen, hält Söder nichts: "Das lehnen wir ab!" Solidität müsse die Basis jeder Politik sein. Söder erneuerte die Kritik an der Wiedereinführung der vollen Mehrwertsteuer in der Gastronomie ("schwerer Fehler"), am Heizgesetz ("muss weg") und am Bürgergeld ("Ampel hat sich ideologisch vergaloppiert").

Nötig ist dem CSU-Politiker zufolge auch eine grundlegend neue Energiepolitik. Deutschland sei aus der Atomenergie ausgestiegen und importiere nun Atomstrom. Fracking in Deutschland werde abgelehnt, dafür aber teures Fracking-Gas eingeführt. Es müsse Schluss daher sein mit "grünem Selbstbetrug". Robert Habeck (Grüne) sei ein "anerkannter Philosoph" und bedeutender Kinderbuchautor, "aber ein grottenschlechter Wirtschaftsminister".

Warnung vor Rechtspopulisten

Den Wahlsieg des Rechtspopulisten Geert Wilders in der Niederlande sieht Söder als "Riesensatz für Populisten" - und eine Warnung für Deutschland und Europa. In der Bundesrepublik müssten jetzt "sehr ernsthaft" Lösungen für die aktuellen Probleme gefunden werden. "Ansonsten wird die Europawahl eine ganz, ganz große Herausforderung für die Stabilität." Insbesondere das Thema Migration überfordere den Kontinent. "So wie jetzt kann es nicht bleiben." Nötig sei eine deutliche Reduzierung der Zuwanderung in Europa.

Einmal mehr forderte der CSU-Chef, dass es in Deutschland die Möglichkeit geben müsse, Migranten an der Grenze zurückzuweisen. Die deutsche Gesetzgebung "und im Zweifelsfall auch das Asylgrundrecht" müssten angepasst werden, um sichere Grenzen und schnellere Abschiebungen zu erreichen. Wenn jemand mit einer doppelten Staatsbürgerschaft für ein Kalifat demonstriere, müsse ihm die deutsche Staatsbürgerschaft wieder entzogen werden. Zugleich griff Söder die "schmutzige AfD" an, der man nicht die Zukunft des Landes überlassen dürfe.

Weber: Europa gegen Neonazis verteidigen

Auch der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, mahnte schnelle Lösungen zur Begrenzung der Migrantenzahlen in Europa an. Wenn es nicht gelinge, bis zum Juni eine Antwort zu geben, dann werde die Europawahl zu einer "Schicksalswahl".

Wenn sich die Grünen im Europaparlament einer Lösung verweigerten, hätten sie eine "wesentliche Verantwortung" für das Erstarken rechtsradikaler Kräfte, kritisierte der EVP-Chef. Europa müsse gegen Nationalisten verteidigt werden: Die CSU rief er zum Kampf dafür auf, dass Europa nicht "von Neonazis kaputtgemacht" werde.