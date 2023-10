Was Sie zur Europawahl 2024 wissen müssen

Die Europawahl gilt als Nebenwahl – zu Unrecht, denn das Europäische Parlament hat mehr Einfluss als so manches nationale. Die Wahl selbst ist in Deutschland recht einfach – aber auch eher unpersönlich. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie viele Sitze hat Deutschland?

Bei der Europawahl hat jedes Mitgliedsland eine feste Anzahl von Sitzen. Als bevölkerungsreichster Mitgliedsstaat entsendet Deutschland die meisten Abgeordneten ins Europaparlament, nämlich 96. Kleine EU-Mitglieder sind im Vergleich zu den großen überrepräsentiert. So vertritt ein/e deutsche/r Abgeordnete/r rund 850.000 Bürgerinnen und Bürger, in Malta sind es beispielsweise 65.000.

Welches Wahlsystem gilt in den EU?

In jedem Mitgliedstaat wird – so will es das EU-Recht – nach dem Prinzip der Verhältniswahl gewählt, das heißt, das Stimmenverhältnis soll möglichst dem Sitzverhältnis entsprechen. Prozenthürden (siehe unten) können jedoch schwächere Parteien ausschließen. Den einzelnen Ländern steht es frei, ob sie die Verhältniswahl mit übertragbaren Einzelstimmen oder – wie in Deutschland – mit Parteienlisten umsetzen.

Wieviele Stimmen habe ich?

Die Europawahl ist in Deutschland einfach. Jede/r Wahlberechtigte hat eine einzige Stimme, mit der er oder sie ein Parteienliste ankreuzt. Auf die von den Parteien festgelegt Reihenfolge der Listen-Kandidaten haben die Wähler und Wählerinnen keinen Einfluss. Die Parteien können entweder eine bundesweite Liste aufstellen oder in jedem Bundesland eine eigene. Die zweite Möglichkeit werden Parteien ergreifen, die wie CDU oder CSU ohnehin nicht bundesweit agieren.

Bundesweite Liste oder Landeslisten?

Weil eine große Zahl an Wahlberechtigten relativ wenige Sitze bestimmt, machen ansonsten Landeslisten in kleineren Ländern wenig Sinn. Würde eine Partei zum Beispiel in Bremen eine solche Liste aufstellen, bräuchte sie mehr als 60 Prozent der Stimmen, um einen Abgeordneten aus der Hansestadt ins Europaparlament zu bringen.